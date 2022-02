Potsdam

Die Stiftung Garnisonkirche steht nach dem Prüfbericht des Bundesrechnungshofs im Fokus der Aufmerksamkeit. Widersprüchliche finanzielle Angaben werden ihr angekreidet, die Gesamtfinanzierung des Turmbaus und des späteren Betriebs stehen in Frage. Laut Rechnungshof waren die 24,75 Millionen Euro Fördermittel der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) gar nicht zulässig. Daraus ergeben sich viele Fragen:

Was sagt die Stiftung?

Nichts. Auf mehrfache Nachfrage hin erklärt Stiftungsvorstand Peter Leinemann der MAZ: „Da es sich um eine Prüfung der BKM handelte, wird sich die Stiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter äußern.“

Handelt es sich um Betrug?

Vielleicht. Die Staatsanwaltschaft Potsdam „führt kein Ermittlungsverfahren in Zusammenhang mit der abschließenden Mitteilung des Bundesrechnungshofes über die Prüfung der Zuwendungen für den Wiederaufbau der Garnisonkirche“, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam am Montag auf MAZ-Anfrage. Und: „Strafanzeigen sind in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht eingegangen.“

Womöglich ändert sich dies allerdings. Die Bürgerinitiative (BI) „Potsdam ohne Garnisonkirche“ erklärte am Montag in einem Pressegespräch, dass man intern noch überlege, ob man Strafanzeige wegen Fördermittelbetrugs stellen will. „Es ist ein Skandal, dass es soweit kommen konnte. Wir freuen uns nicht, wir sind wütend über diese ganzen Vorgänge“, erklärte Sara Krieg von der BI dazu. „Dafür müssen Menschen Verantwortung übernehmen.“

Sie fordert eine transparente Aufklärung der Finanzlage der Stiftung – auch im Hinblick auf das gemeinsam mit der Stadt geplante „Forum an der Plantage“. Die BI wolle zudem die Rolle der Stadt und von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) klären. „Wir willen wissen, ob er seinen Pflichten im Kuratorium der Stiftung nachgekommen ist“, so Krieg.

Wann tagt das Kuratorium?

Am Freitag soll das Kuratorium der Stiftung zusammenkommen. „Dann hat der Vorstand die Möglichkeit, zum Bericht Stellung zu nehmen“, sagt Schubert. Er will daraus „Schlussfolgerungen“ für die Arbeitsweise der Stiftung ziehen. Zum Vorwurf der BI, dass das Kuratorium seiner Pflicht als Aufsichtsgremium womöglich nicht nachgekommen sei, sagt er: „Wir stellen regelmäßig Fragen zur Finanzierung. Auch für die BKM als Fördergeber war die Gesamtfinanzierung gegeben.“ Zudem hätten die unabhängigen Wirtschaftsprüfungsberichte stets eine Entlastung des Vorstands empfohlen.

Droht ein Baustopp am Turm?

Das ist unwahrscheinlich. Die Stiftung und die Stadt haben kein Interesse an einem Baustopp. Schubert selbst sagt: „Der Turm muss funktional nutzbar sein.“ Es hängt vor allem am Geld. Der Bund hält noch 4,5 Millionen Euro bereit, einer Auszahlung wird allerdings eine „umfassende Prüfung“ vorausgehen. Doch auch hier gilt: Wenn nicht zumindest der Rumpf ohne Schmuck und Turmhaube vollendet wird, hätte der Bund knapp 20 Millionen Euro in den Sand gesetzt. Ein Weiterbau ist deshalb in seinem Interesse. Fraglich ist, wie liquide die Stiftung derzeit ist. Laut der BI Potsdam ohne Garnisonkirche wurden bereits vergebene Aufträge für Putz- und Malerarbeiten beim Innenausbau durch die Stiftung wieder zurückgezogen. Das wäre ein fatales Signal hinsichtlich der finanziellen Situation der Stiftung.

Wer kannte wann den Bericht?

Der Prüfbericht ist seit Ende November fertig und war seitdem in der Behörde der BKM bekannt. Der Haushaltsausschuss des Bundestags wurde vom Rechnungshof am vergangenen Mittwoch informiert, wie ein Mitglied des Gremiums der MAZ bestätigte. Am Tag darauf wurde der Bericht dann öffentlich. Mehrere Vertreter des Kuratoriums der Stiftung Garnisonkirche, darunter die Kirchenvertreter Harald Geywitz und Angelika Zädow, erklärten auf Anfrage der MAZ, dass sie erst am Donnerstagnachmittag vom Stiftungsvorstand über den Prüfbericht informiert wurden – das deckt sich mit der Aussage von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Offen ist, ob die Stiftungsvorstände Peter Leinemann und Wieland Eschenburg schon im Dezember oder Januar durch die BKM informiert wurden, aber das Kuratorium darüber nicht in Kenntnis gesetzt haben.

Gibt es einen zweiten Bericht?

Ja. Der Prüfbericht wird offiziell als „Teil 1“ bezeichnet. Ein Sprecher des Bundesrechnungshofs erklärt, dass man sich zum Inhalt des zweiten Teils noch nicht äußere. Dieser Teil sei zudem noch in Bearbeitung. Carsten Linke von der BI Potsdam ohne Garnisonkirche spekuliert, dass es darum um Fragen des Baus gehe – etwa wirtschaftlichere Varianten anstelle historischer Ziegelbauweise, aber auch ob die Regeln für öffentliche Bauten bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben eingehalten wurden.

Von Peter Degener