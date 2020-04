Deckel drauf: Sockel des Garnisonkirchturms in Potsdam ist fertig

Potsdam

Zweieinhalb Jahre nach dem Baustart ist beim Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche der Turmsockel fertig. Bauarbeiter gossen am Mittwoch die Betondecke auf dem 17 Meter hohen Turmbau. Der Turm soll einmal 90 Meter hoch werden.

Politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen geplant

Der Bau mit dem prächtigen Eingangsportal wurde in originalgetreuer Rekonstruktion ausgeführt. Hinter dem Portal soll im Innern des Sockelbaus über zwei Etagen eine Kapelle eingerichtet werden, so die Stiftung Garnisonkirche. Hinzu kommen Café, Ausstellungsraum und Seminarräume für politische Bildungsarbeit mit jungen Menschen.

Dafür gebe es insgesamt 1200 Quadratmeter Nutzfläche, berichtete der Verwaltungsvorstand der Stiftung Garnisonkirche, Peter Leinemann. Das Betondach und der Ziegelbau müssen das gewaltige Gewicht des mit der Haube insgesamt 70 Meter hohen Turmschafts tragen. Der historische Turm war komplett auf Ziegel gegründet, dort gab es nur die Zugänge zum Kirchenschiff und das Treppenhaus. Für die Rekonstruktion des Turms werden rund 2,3 Millionen Ziegel verbaut.

Bürgerinitiative kritisiert unklare Finanzierung

Die Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche forderte einen Baustopp. Als Hauptgrund führt sie die unsichere Finanzierung an und wirft der Stiftung vor, mit „unglaubwürdigen Zahlen“ zu arbeiten. „Seit über zehn Jahren wird der Turmbau von der Stiftung Garnisonkirche unverändert auf rund 40 Millionen Euro beziffert - realistisch sind eher 55 Millionen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem habe man nur zehn Millionen Euro an Spenden eingesammelt. „Angesichts der chronisch geringen Spendenbereitschaft ist es kaum vorstellbar, dass die Finanzierungslücke mit Spendengeldern gestopft wird“, heißt es weiter.

