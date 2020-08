Innenstadt

Die pazifistische Martin-Niemöller-Stiftung plädiert für einen teilweisen Erhalt des Garisonkirchenglockenspiels in der Plantage in der Potsdamer Innenstadt. Sie wendet sich damit gegen einen gemeinsamen Antrag von Linken und Grünen, die Glocken einzuschmelzen und den Ertrag aus dem Verkauf der Bronze zur Finanzierung anderer Kulturprojekte oder zur Pflege von Kunst im öffentlichen Raum in Potsdam einzusetzen.

Die Niemöllerstiftung hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit kritischen Äußerungen zum laufenden Wiederaufbau der Garnisonkirche zu Wort gemeldet.

Wehrmacht verherrlichende Inschriften

Auch das 1991 auf Initiative der konservativen Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel aufgestellte Carillon in der Plantage wurde von der Stiftung immer wieder nicht zuletzt wegen zahlreicher revanchistischer und die deutsche Wehrmacht verherrlichender Inschriften in den Glocken selbst hart kritisiert.

Sie hatte damit maßgeblich zu der vor einem Jahr getroffenen Entscheidung von Stadt und Garnisonkirchenstiftung beigetragen, das Geläut vorerst abzustellen.

Stiftungsvorstand Gerd Bautz erklärt am Montag, es sei „zu begrüßen, wenn dieser Schandfleck aus dem Stadtbild Potsdams verschwindet“. Allerdings solle das Glockenspiel „nicht spurlos ausgelöscht“ werden.

Einige Glocken sollten „bewahrt werden, um sie erstens an Ort und Stelle in eine ,Erinnerungs-Topographie Ehemalige Garnisonkirche Potsdam’ und zweitens in den , Lernort Garnisonkirche’ einzubeziehen“.

„Sinnliche Anschauungsobjekte“

Das Glockenspiel aus Iserlohn „mit seinen rechtsradikalen Einschreibungen war ein Danaer-Geschenk“, so Bautz: „Seine Geschichte ist ein wichtiger Teil der jüngeren Stadtgeschichte und muss in einem Lernort Garnisonkirche vermittelt werden.“ Dazu brauche es „sinnliche Anschauungsobjekte“.

Auf Vorschlag der Stiftung sollen drei der insgesamt 40 Glocken erhalten werden. Zwei 230 beziehungsweise 110 Kilogramm schwere Glocken könnten demnach auf der Plantage verbleiben, die der 121. Infanteriedivision der Wehrmacht sowie dem Luftwaffenoffizier Joachim Helbig gewidmet sind.

Auf der größeren Glocke ist mit dem lateinischen Sinnspruch „suum cuique“ (Jedem das Seine) zudem die Devise des einstigen preußischen Schwarzen Adlerordens eingraviert, die später von der SS als Losung am Eingang zum Konzentrationslager Buchenwald angebracht wurde.

„Zynische Todesformel“

„Die zynische nationalsozialistischer Todesformel“ könne „heute nicht mehr unbefangen verwendet werden“, schreibt die Stiftung. „Die Glocke steht exemplarisch für die rechtsgerichteten Wehrmachtsveteranen, die mit ihren Spenden auf eine Rechtfertigung von Kriegsverbrechen und auf die Relativierung von Kriegsverbrechern zielen.“

Helbig flog im Zweiten Weltkrieg hunderte von Angriffen in vielen Teilen Europas. Er war im September 1939 am Überfall auf Polen beteiligt, und war noch am 4. Mai 1945 in einem letzten Auftrag der Regierung Dönitz im Einsatz.

Die ihm gewidmete Glocke steht nach Einschätzung der Stiftung „exemplarisch für das militärische Verständnis des Leitspruch der Garnisonkirche ,Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab“.

Veteranenvereine der Waffe-SS

Eine weitere, dem Verband deutscher Soldaten gewidmete Glocke soll auf Empfehlung der Stiftung in einer Ausstellung gezeigt werden. Dem 1951 gegründeten Verband deutscher Soldaten gehörten laut Stiftung unter anderem drei Veteranenvereinigungen der Waffen-SS an.

Der Verband habe sich bis zu seiner Auflösung für die Rehabilitierung von verurteilten Kriegsverbrechern in der Wehrmacht eingesetzt. Wegen seiner extremistischen Haltung sei er zeitweilig vom Verfassungsschutz beobachtet worden.

Seit 2004 habe Kontaktverbot für Mitglieder der Bundeswehr bestanden. Zuletzt vom Gründer der Traditionsgemeinschaft Glockenspiel, Max Klaar, geleitet, sei der Verband 2016 aufgelöst worden.

Stiftung gründet Lernort Garnisonkirche

In ihrer Erklärung und kündigte die Stiftung zugleich an, dass sie am 5. September gemeinsam mit der Universität Kassel im Kunst- und Kulturhaus Rechenzentrum einen „ Lernort Ganisonkirche“ eröffnen werde. Dort werde sie auch über die Hintergründe des Glockenspiels aus Iserlohn aufklären.

Der Antrag von Linken und Grünen auf Einschmelzen des Geläuts steht am Mittwoch auf der Tagesordnung der Potsdamer Stadtverordneten. In der Begründung beziehen sich die beiden Fraktionen auf eine Einschätzung des wissenschaftlichen Beirates der Garnisonkirchenstiftung, nach der die Inschriften des Glockenspiels revisionistisch seien.

Eine bereits vor Monaten von der Stadt angekündigte Untersuchung mit identischer Fragestellung sei deshalb nicht mehr erforderlich. Eine anderweitige Verwendung der Glocken komme nicht infrage, so die Antragsteller.

Wie berichtet, hatte die Stiftung Garnisonkirche bereits vor einem Jaht nach dem Abschalten des Geläuts erklärt, dass die Glocken beim Wiederaufbau keine Verwendung fänden, weil sie nicht geeignet seien. Stattdessen soll für den Garnisonkirchturm ein neues Carillon in Auftrag gegeben werden.

