Der Bau der Garnisonkirche soll erneut von der Großen Koalition aus CDU/ CSU und SPD im Bund unterstützt werden. Im Bundeshaushalt 2021 sollen weitere 4,5 Millionen Euro für das umstrittene Potsdamer Bauprojekt bereitgestellt werden.

Haushaltsausschuss entscheidet am Donnerstag

Das geht aus den Unterlagen des Bundesfinanzministeriums für die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses hervor, die am Donnerstag stattfindet. „Zusätzliche Mittel in Höhe von 4.500 T€ für das Bauvorhaben Garnisonkirche“ heißt darin in einer Anmerkung zum Etat der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Monika Grütters ( CDU).

Insgesamt hätte der Bund dann 24,75 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Kirchturms finanziert, der nach Angaben der Stiftung Garnisonkirche rund 40 Millionen kosten soll und im vollen Gange ist.

Norbert Müller : „Haushaltspolitischer Skandal“

Der Bundestagsabgeordnete Norbert Müller (Linke), der die geplante Förderung und die zugehörigen Unterlagen am Dienstag bekannt gemacht hat, zeigt sich verärgert: „Der Bund scheint sich nicht zu blöde, das Spendendebakel der Wiederaufbaufraktion mit Steuermitteln aufzufangen. Das ist mittlerweile nicht nur ein geschichts- sondern auch eine haushaltspolitischer Skandal. „So langsam hat die Finanzierung ein Volumen erreicht, welches auch das Interesse des Bundesrechnungshofes wecken dürfte“, teilt er mit.

Tatsächlich ist die erneute Förderung überraschend. Noch im Sommer hatte Kulturstaatsministerin Grütters als Antwort auf eine schriftliche Einzelfrage Müllers offiziell erklärt, dass die Bundesregierung keine weiteren Mittel für den Bau der Garnisonkirche zur Verfügung stellen wolle. Müller hält das im Nachhinein für „vorsätzliche Täuschung“, denn „4,5 Millionen fallen auch im Bundeshaushalt nicht vom Himmel.“

Der Turm ist mittlerweile bei etwa 26 Meter Höhe angelangt. Der fertige Turm soll mit der Spitze seiner Wetterfahne über 88 Meter hoch sein. Quelle: Bernd Gartenschläger

Neben dem eigentlichen Bau des Kirchturms sind im kommenden Bundeshaushalt auch Mittel für die inhaltliche Arbeit vorgesehen. Die geplante Dauerausstellung zur Historie und Bedeutung des Ortes in der Geschichte soll mit 350.000 Euro maßgeblich vom Bundesverteidigungsministerium gefördert werden ( MAZ berichtete).

Auch die Frage, wie ein Weiterbau der Kirche auf der Fläche des einstigen Kirchenschiffs aussehen könnte, wird vom Bund gefördert. Für eine Machbarkeitsstudie liegen 750.000 Euro bereit.

Beginn der Bundesförderung 2013 mit 12 Millionen Euro

2013 war der Bund mit den ersten zwölf Millionen Euro in das Projekt eingestiegen. Der damalige Kulturstaatsminister Bernd Neumann ( SPD) wollte ein Signal für potenzielle Spender senden, damit das Projekt tatsächlich maßgeblich aus Spenden finanziert werden könne.

Im Sommer 2019 wurden weitere sechs Millionen Euro für den Bundeshaushalt 2020 für das Projekt angekündigt, um die prognostizierte Bauzeitverlängerung sowie Baupreissteigerungen auszugleichen. Diese Summe wurde nur wenige Monate später um weitere 2,25 Millionen Euro erhöht.

Im Sommer 2020 dann Grütters vermeintliche Kehrtwende: „Die Bundesregierung plant nicht, im Zuge des Entwurfs für den Bundeshaushalt 2021 weitere Mittel für den Bau zur Verfügung zu stellen.“ Das soll sich am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Bundestags ändern.

