Am Freitag und Samstag richtet die Martin-Niemöller-Stiftung die Tagung „Das schwierige Erbe des Nationalprotestantismus“ über das Zusammenspiel von Politik, Kirche und Militär im deutschen Kaiserreich aus. Ein Thema dabei: Welche Rolle spielte die Potsdamer Garnisonkirche bei der Verbindung von Nationalismus und Protestantismus? Wolfgang Huber, von 1994 bis 2009 Landesbischof der Evangelischen Kirche, ist Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung für den Wiederaufbau der Kirche und wird auch auf der Tagung sprechen.

Herr Huber, wofür steht die Garnisonkirche?

Wolfgang Huber: Die Garnisonkirche wurde errichtet in einer Zeit des sich entwickelnden preußischen Staates. Es schlossen sich die Erweiterungen Preußens und dann der Übergang zu einem preußisch-deutschen Nationalismus im Kaiserreich an. Heute haben wir die Aufgabe, uns mit diesen verschiedenen Stufen kritisch auseinanderzusetzen. Die Abkehr von Militarismus und nationaler Überheblichkeit ist dafür unentbehrlich. Das schließt den Respekt dafür nicht aus, was in Preußen an Kulturleistungen oder an rechtsstaatlicher Entwicklung zu würdigen ist. Doch gegenüber dem Konzept kriegerischer Erweiterungen des eigenen Landes oder überheblichen Vorstellungen von der Überlegenheit der eigenen Nation kann es keine Kontinuität geben. Deshalb steht der jetzige Neubau des Turms der Garnisonkirche für eine kritische Erinnerung der Geschichte, für die Einübung demokratischer Verantwortung und für gelebte Versöhnung.

Die Kritiker des Wiederaufbaus sehen in der Kirche vor allem ein Symbol des Nationalprotestantismus, der seit Mitte des 19. Jahrhunderts völkischem Denken, Militarismus und Antisemitismus Vorschub leistete. Wie gehen Sie mit diesem Erbe um?

Die Kritiker mögen sich an einer solchen Rolle der Garnisonkirche in der Vergangenheit festhalten. Für uns, die wir den Neubau betreiben, ist das kein Maßstab. Denn eine Rückkehr zum Nationalprotestantismus gibt es nicht. Der heutige Protestantismus in Deutschland hat ein kritisches Verhältnis zur Tradition des Nationalprotestantismus. An seiner kritischen Haltung gegenüber Nationalismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit kann es keinen Zweifel geben. Spätestens seit der Ost-Denkschrift der Evangelischen Kirche von Deutschland aus dem Jahr 1965 muss das jedem aufmerksamen Begleiter der Entwicklung klar sein. Auch der Stadt Potsdam und der Stadtgesellschaft, die zunächst die Treiber für die Entscheidung zum Wiederaufbau waren, kann man das nicht vorwerfen. Die Kirche hat sich dem zögernd und auf der Basis klarer inhaltlicher Positionierungen angeschlossen.

Der Turm der Garnisonkirche um 1920 Turm. Quelle: MAZ/Archiv

Klarer Bruch mit Max Klaar

Aber das Gebäude steht nun mal in einer bestimmten Tradition.

Ein neu errichtetes Gebäude kann doch nicht deshalb, weil es an eine eindrucksvolle architektonische Form anknüpft, an die Irrwege gefesselt werden, mit denen dieses Gebäude in der Vergangenheit verbunden wurde. Wir haben ganz klar eine andere Agenda. Die Kritiker sollten zur Kenntnis zu nehmen, dass wir uns nicht erst heute kritisch mit der Verbindung von Christentum und Militarismus beschäftigen. Die Segnung von Waffen, die Verharmlosung des Tötens im Krieg, die Verkehrung des christlichen Glaubens ins Gegenteil – all das wird seit Jahrzehnten kritisch auseinandergenommen. Auf diesem Hintergrund haben wir einen klaren Bruch mit der Denkweise von Max Klaar vollzogen. Ich hätte sonst niemals Verantwortung für dieses Vorhaben übernommen.

Klaar, rechtskonservativer ehemaliger Bundeswehroffizier, lehnte eine kritische Auseinandersetzung ab. Er sammelte schon in den 1980er-Jahren Geld für den Wiederaufbau der Kirche.

Als Bischof habe ich Max Klaar eindeutig gesagt, dass seine Vorstellungen, von dem, was in diesem Turm passieren soll, sich nicht verwirklichen werden.

Wie reagierte er?

Er sagte: Dann bekommen Sie das Geld nicht, das ich gesammelt habe. Darauf habe ich geantwortet: Die Kirche, in deren Namen ich als Bischof spreche, ist nicht erpressbar. Das war auch eine Absage an den Geist, den Klaar repräsentiert. Uns zu unterstellen, dass das nicht so sei, empört mich auch persönlich.

Klaars Geld ist dann aber anderen Gemeinden in Potsdam, Berlin und Brandenburg zugute gekommen.

Das stimmt. Aber das war nicht mit inhaltlichen Bedingungen verbunden.

Wolfgang Huber, ehemaliger Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, beim MAZ-Gespräch mit Redakteuren Henry Lohmar (l.) und Peter Degener. Quelle: Detlev Scheerbarth

Zum Erscheinungsbild des Kirchenturms gehören martialische Symbole wie Waffen und Rüstungen. Wäre es im Sinne eines Traditionsbruchs nicht besser gewesen, darauf zu verzichten?

Bei diesen Symbolen muss man sich deren Interpretation anschauen. Dann stellt sich manches in seiner historischen Bedeutung sogar als ein Friedenszeichen dar und keineswegs nur als eine Kriegsfanfare. Im Sockel des Turms haben wir ein sehr deutliches Zeichen gesetzt mit der bindenden Verpflichtung auf den Frieden. Und wenn es jemals ein Kirchenschiff geben würde, besteht eine feste Selbstverpflichtung, dann den Bruch zur historischen Gestalt noch deutlicher zu zeigen, als das jetzt beim Turm geschieht.

Es gab die Forderung, einstigen Kriegsgegnern die Gelegenheit zu geben, den Bauschmuck zu beschaffen in einer Art künstlerischem Wettbewerb. Können Sie sich das vorstellen?

Über die Ecktrophäen auf Höhe der Aussichtsplattform ist noch nicht entschieden. Es gibt Überlegungen, auch dafür eine Gestaltung zu finden, die ähnlich wie die Sockelinschrift aus sich selbst heraus zum Nachdenken anregt.

Für Huber hat das Rechenzentrum keinen Denkmalwert

Was soll mit der Fläche des Kirchenschiffs geschehen?

Jetzt geht es erstmal darum, den Turm fertigzustellen und mit Leben zu erfüllen. Ob das Schiff kommt, hängt davon ab, ob es dafür eine überzeugende Nutzung gibt und ob diese Nutzung einen breiten Konsens findet.

Es gibt aktuell eine Diskussion um den Denkmalwert des Rechenzentrums. Wie sehen Sie das?

Ich sehe einen großen Denkmalwert des Mosaikzyklus „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ am Rechenzentrum. Es enthält genug Anknüpfungspunkte für eine Historisierung der DDR-Epoche. Das Mosaik gibt wichtige Anstöße für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Lebenserfahrungen der Menschen in der Zeit der DDR und den Denkräumen, in denen sie sich bewegt haben. Aber dabei das Rechenzentrum selbst mit einer Bedeutung aufzuladen, die ihm gar nicht zukommt, leuchtet mir nicht ein.

Dem Kosmos-Mosaik am Rechenzentrum gesteht Wolfgang Huber zu, dem Gebäude an sich (hier im Vordergrund vor dem in die Höhe wachsenden Garnisonkirchnturm) jedoch nicht. Quelle: Peter Degener

Vom Skeptiker zum Befürworter

Sie waren als Landesbischof zu Beginn Skeptiker des Wiederaufbaus, weil die Kirche damals genug mit der Sanierung existierender Kirchen zu tun hatte. Wann wurden Sie zum Befürworter?

In dem Augenblick, in dem ich kirchliche Mitstreiter hatte, die in Potsdam verwurzelt waren und die Idee mit einem kirchlichen Nutzungskonzept verbanden. Martin Vogel, der heutige theologische Vorstand der Stiftung für den Wiederaufbau, hatte sich als Stadtvikar mit der Frage des Wiederaufbaus befasst. Als er später mein persönlicher Referent wurde, brachte er mir diese Überlegungen nahe. Diese inhaltliche Arbeit war für mich die Voraussetzung dafür, dass ich mich für das Projekt geöffnet habe. Ich bin also über das kirchliche Nutzungskonzept zum Befürworter geworden und nicht wegen des städtebaulichen Effekts als solchem.

Das Land hat das Projekt von Beginn an wohlwollend begleitet. Wäre es ohne diese Unterstützung überhaupt zum Turmbau gekommen?

Die Verbindung zu Manfred Stolpe hat ebenso eine große Rolle gespielt wie das gemeinsame Wirken mit Matthias Platzeck. Auch Jörg Schönbohm war einbezogen, es handelte sich um eine überparteiliche Initiative auf der politischen Seite. Bei der Stadt Potsdam war die Lage komplizierter. Es gab zwar einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, der den Wiederaufbau der Garnisonkirche ausdrücklich bejahte, doch zugleich deutlich machte: Geld gibt es nicht. Auch das Land hat sich durch seine Ministerpräsidenten hochrangig mit dem Projekt identifiziert, aber dennoch gesagt, finanzielle Unterstützung gebe es nicht.

Grundsteinlegung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam am 14. April 2005. Von rechts: Jörg Schönbohm, Manfred Stolpe, Jann Jakobs, Richard von Weizsäcker, Wolfgang Huber, Matthias Platzeck. Quelle: Christel Köster

Huber: Die Unterstellungen müssen aufhören

Der jetzige Oberbürgermeister Mike Schubert ist kein ausgewiesener Fan der Garnisonkirche. Er unterstützt dafür den Erhalt des Rechenzentrums. Wie ist Ihr Verhältnis zueinander?

Herr Schubert hat sich mit Vorsicht an dieses Thema herangearbeitet. Er ist inzwischen ein loyales, den Turm bejahendes Mitglied des Kuratoriums. Es geht vertrauensvoll zu. Und er hat Kreative, Stadt und Kirche an einen Tisch gebracht, um die Debatte um Rechenzentrum und Kirchenschiff voranzubringen.

Könnte daraus eine Gesamtlösung für das Umfeld von Turm und Rechenzentrum hervorgehen?

Dass wir an einem Tisch sitzen, hilft weiter, auch wenn es allein nicht genügt. Denn weiter können wir erst kommen, wenn nicht mehr mit Unterstellungen gearbeitet wird. Ebenso wie die Kritiker erwarten, dass ihre Interessen ernst genommen werden, müssen wir erwarten, dass unsere Ziele ernst genommen werden, statt dass immer wieder mit historischen Unterstellungen gearbeitet wird.

Von Peter Degener und Henry Lohmar