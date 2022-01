Innenstadt

Das „Forum an der Plantage“ ist heute erstmals Thema in der Stadtverordnetenversammlung. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will einen sofortigen Beschluss, doch es gibt Redebedarf. Die CDU will zahlreiche Gegner der Ideen zu Wort kommen lassen. Zugleich hat die Rathauskooperation aus SPD, Grünen und Linken einen Änderungsantrag für das Forum vorgelegt, der nun für eine Mehrheit sorgen soll.

Laut dem der MAZ vorliegenden Papier gibt es zwei entscheidende Änderungen, die vor allem die noch gespaltene Linksfraktion zur Zustimmung und auch die Fraktion Die Andere zur Zustimmung oder zumindest zur Enthaltung bewegen soll.

Gutachten zur Rechtslage des fraglichen Grundstücks

Erstens: Verhandlungen über ein Erbbaurecht der Stadt für das Grundstück des einstigen Kirchenschiffes werden noch nicht begonnen. Zunächst soll von der Landeshauptstadt und der Stiftung Garnisonkirche die tatsächliche Rechtslage zur Übertragung der Grundstücke des ehemaligen Kirchenschiffs an die Stadt in einem Gutachten geprüft werden, damit beide Vertragspartner zu einer gemeinsamen Auslegung der Grundstücksverträge kommen. Dabei geht es um die Rückfallklausel und die Frage, ob bereits wesentliche Teile der Garnisonkirche errichtet worden sind.

Zu deutsch: Ist die von vielen geforderte kostenlose Rückübertragung des Grundstücks möglich? Dazu soll auch die Stiftungsaufsicht des Landes gehört werden. Das ist ein kritischer Punkt, um zu klären, ob die Rückgabe des Grundstücks aus dem Vermögen der Stiftung nicht als Veruntreuung der Kuratoriumsmitglieder gewertet werden könnte.

Sollte im Ergebnis eine eine kostenlose Rückübertragung des Grundstücks ausgeschlossen sein, würde nach neuer Formulierung im Antrag außerdem erst ein weiterer Beschluss der Stadtverordneten nötig sein, um in Verhandlungen um ein Erbbaurrecht zu treten.

Nutzer des Rechenzentrums sollen über 2023 hinaus bleiben dürfen

Die zweite wichtige Änderung betrifft die Duldung der Stiftung Garnisonkirche, dass das Rechenzentrum als Kreativhaus genutzt wird. Es heißt jetzt im Antrag: „Wenn im Ergebnis der Machbarkeitsstudie absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt die Realisierung des Forums an der Plantage möglich ist, wird der Oberbürgermeister aufgefordert, in Gespräche mit der Stiftung Garnisonkirche zu gehen, um die Möglichkeiten einer weiteren Duldungsregelung für die Zwischennutzung des Rechenzentrums bis zum Baubeginn des Forums an der Plantage zu erreichen.“

Im Klartext: Wenn man weiß, wie lange es bis zum Baustart des Forums noch dauert, soll die Nutzung als Kreativhaus auch bis zu diesem Zeitpunkt über Ende 2023 hinaus verlängert werden.

So sehen die aktuellen Mehrheiten aus

Für die Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung sind knappe Verhältnisse absehbar. Die ausdrücklichen Gegner des Vorschlags, die keine Vorfestlegung auf einen weitgehenden Erhalt des Rechenzentrums mittragen, etwa die CDU, die FDP, das Bürgerbündnis und die AfD, kommen zusammen auf 17 Stimmen.

Die Fraktion Die Andere, die dem Vorschlag womöglich nicht zustimmt, weil sie die Stiftung Garnisonkirche nicht finanziell unterstützen will, hat weitere sechs Sitze. Sollte sie sich nicht enthalten, sondern gegen den Antrag stimmen, stünden 23 Stadtverordnete gegen die Rathauskooperation.

Diese hat zwar rechnerisch mitsamt der Stimme des Oberbürgermeisters 30 Stimmen. Doch die gespaltene Haltung der Linken und womöglich auch einzelner Stadtverordneter bei SPD und Grünen, können diese Mehrheit zusammenschmelzen lassen. Die Fraktion Die Andere wird damit zum Zünglein an der Waage.

Von Peter Degener