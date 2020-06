Innenstadt

Nach einem MAZ-Bericht über eine irritierende Veröffentlichung zur Stiftung Garnisonkirche und zum Rechenzentrum im elektronischen Rathaus-Informationssystems (Ris) hat die Verwaltung unverzüglich gehandelt.

Wie berichtet, war im Ris ein Stadtverordnetenbeschluss veröffentlicht, nach dem „das Ziel eines weitestgehenden oder vollständigen Erhalts des Rechenzentrums“ als „Grundlage“ bei der weiteren Entwicklung des umstrittenen Quartiers an der Ecke Breite Straße/Dortustraße verankert werden sollte. Das entsprach einer Beschlussvorlage des Oberbürgermeisters vom 28. Februar.

Auf Intervention der Garnisonkirchenstiftung hatte Mike Schubert ( SPD) am 11. März im Hauptausschuss dann aber eine geänderte Fassung vorgestellt, nach der der Erhalt des Rechenzentrums unter den „Vorbehalt“ einer „Zustimmung“ der Garnisonkirchenstiftung gestellt werden sollte und zudem nicht mehr „Grundlage“, sondern nur noch „Variante“ bei der Entwicklung des Quartiers sein sollte.

Diese Version wurde von den Stadtverordneten in der vergangenen Woche beschlossen. Veröffentlicht und damit aktenkundig wurde jedoch die sehr viel gravierendere Ursprungsfassung.

Pete Heuer ( SPD) als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung reagierte am Dienstagnachmittag auf einen Hinweis der MAZ zunächst irritiert, gab das Problem dann ans Büro der Stadtverordnetenversammlung weiter.

Dort erkannte man den Fehler und korrigierte umgehend. In einer der MAZ vorliegenden Rundmail wurden die Garnisonkirchenstiftung und mehrere Rathaus-Bereiche am Mittwochvormittag darüber informiert. In der Mail heißt es unter anderem: „Aufgrund eines technischen Versehens wurde die Fassung vom 28.02.2020 im Ratsinformationssystem dargestellt, dieses haben wir nunmehr berichtigt.“

Zu Fehlern bei der Dokumentation rechtskräftiger Unterlagen, aber auch bei Abstimmungen kann es immer wieder einmal kommen. Die Folgen können erheblich sein.

Bekanntestes Beispiel der jüngeren Vergangenheit ist ein Stadtverordnetenbeschluss vom März 2019 zum weiteren Umgang mit den Staudenhof-Skulpturen. Eine Mehrheit votierte in der Annahme, dass die Plastiken vorerst auf dem Neuen Friedhof deponiert werden, bis ein neuer Ort für sie gefunden ist.

Erst nach der Abstimmung stellte sich durch MAZ-Recherchen heraus, dass sie wegen einer Verwirrung beim Umgang mit den Drucksachen versehentlich beschlossen hatten, die Skulpturen in das Gartenensemble der Freundschaftsinsel zu integrieren.

Ein Antrag der Grünen auf Rücknahme dieses Beschlusses wurde später auch auf Anraten der Kulturverwaltung von einer Stadtverordnetenmehrheit abgelehnt. Wie berichtet, sollen die Skulpturen nun in eine Parkanlage gesetzt werden, die an Stelle der alten Freilichtbühne gestaltet werden soll.

Von Volker Oelschläger