Kritik an den Plänen von Oberbürgermeisters Mike Schubert ( SPD) zur Einrichtung einer Jugendbegegnungsstätte an der Garnisonkircheäußert der Potsdamer Verein „ HochDrei – Bilden und Begegnen in Brandenburg“. Der Verein betreibt seit 20 Jahren die Potsdamer Jugendbildungsstätte „Hochllandhaus“ an der Holzmarktstraße und erklärt in einer Pressemitteilung: „Für eine zusätzliche Jugendbildungsstätte besteht weder inhaltlich Bedarf noch wäre sie wirtschaftlich sinnvoll.“ Stattdessen würden „vorhandene, gut funktionierende und durchaus für einen Ausbau bereite Strukturen sinnlos gefährdet“.

Sollte sich Schubert mit seinem Vorstoß durchsetzen, fürchtet der Verein um die Existenz seiner Potsdamer Einrichtung. Schuberts Vorhaben ignoriere die Erfahrung von 20 Jahren Jugendbildungsarbeit und den erfolgreichen Einsatz des Vereins für die Anerkennung nichtformaler Bildung durch die Stadt Potsdam, das Land Brandenburg und andere Akteure, heißt es in der Mitteilung.

Verein hält ein weiteres Gästehaus für überflüssig

Hinzu kommt, dass „ HochDrei“ 2018 für den Umbau der Bildungsstätte „Hochlland“ 230.000 Euro Fördermittel vom Land erhalten und sich damit verpflichtet habe, „die Jugendbildungsarbeit die nächsten 25 Jahre fortzusetzen“. „Sollte nun eine neue Einrichtung ähnlichen Formats mit Unterstützung der Stadt Potsdam öffentlichkeitswirksam zum Leuchtturmprojekt gemacht werden, hätte das gravierende Folgen für die Sichtbarkeit existierender Einrichtungen und ihrer fachlich ausgezeichneten Arbeit“, heißt es.

Grundsätzlich begrüßt der Verein zwar „neue Formen der Jugendbildungsarbeit“ – allerdings nur als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu bestehenden Angeboten. Sinnvoll wäre aus Sicht des Vereins beispielsweise die Nutzung der Garnisonkirche für Gedenkstättenarbeit in Form von Tagesveranstaltungen, die sich besonders an Potsdamer Jugendliche richten könnte. „Ein Gästehaus wäre hierfür überflüssig.“

