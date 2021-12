Potsdam

Im Streit um das Kirchenschiff der Potsdamer Garnisonkirche und den Erhalt des Rechenzentrums ist womöglich der Durchbruch gelungen. Die Stiftung Garnisonkirche ist bereit, das Grundstück des früheren Kirchenschiffs an die Stadt zurückzugeben.

Das ist nach MAZ-Informationen das zentrale Ergebnis von monatelangen Verhandlungen und einem offenen Diskussionsprozess zwischen Vertretern der Stadt, den Nutzern des Rechenzentrums und der Stiftung Garnisonkirche. Am Dienstagabend wurden der Ältestenrat und das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung darüber durch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) informiert.

Stadt Potsdam hatte das Grundstück 2010 an die Stiftung Garnisonkirche übertragen

Demnach ist die Stiftung Garnisonkirche bereit, das Grundstück hinter dem Turm in Form eines Erbbaurechts der Stadt zur Verfügung zu stellen, damit dort ein „Haus der Demokratie“ als verbindendes Element zwischen dem wiederaufgebauten Kirchturm und dem Kreativhaus Rechenzentrum errichtet werden kann. Anfang 2010 hatte die Stadt Potsdam ein rund 500 Quadratmeter großes Grundstück in die kurz zuvor neu errichtete Stiftung eingebracht und sie zum Eigentümer gemacht. Auf einem Teil dieser Fläche wird derzeit der Turm der Kirche gebaut.

Teile der Verwaltung könnten ins Rechenzentrum ziehen

Kürzlich sickerte bereits eine Nutzungsidee für diesen Ort aus dem sehr vertraulich geführten Prozess an die Öffentlichkeit. Ein Plenarsaal für die Stadtverordneten könnte hinter dem Turm der Garnisonkirche errichtet werden.

Die Ideen gehen allerdings noch weit darüber hinaus: So könnten weitere städtische Funktionen dort Raum erhalten. Das Potsdam-Museum soll demnach im Neubau hinter dem Kirchturm vertreten sein – allerdings soll dort nicht die Kunstsammlung ausgestellt werden, sondern an die historischen Bedeutung des Ortes für die deutsche Geschichte erinnert werden. Bei der Idee des Plenarsaals geht es wiederum nicht um ein reines „Stadtparlament“, sondern um einen multifunktional nutzbaren Saal.

Auch die Verwaltungsbereiche für Partizipation und Bürgerbeteiligung oder die Räume der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung könnten umziehen – und zwar in das Rechenzentrum.

Rückgabe ermöglicht Erhalt des vollständigen Kreativhaus Rechenzentrum

Mit der Bereitschaft der Stiftung Garnisonkirche, der Stadt Potsdam die Nutzungsrechte an dem Grundstück zurück zu übertragen, wird auch der komplette Erhalt des Rechenzentrums möglich, der unter dem Vorbehalt der Stiftung als Grundstückseigentümerin steht. Denn ein kleiner Teil des Ostflügels steht auf dem Areal. Mindestens dieser Teil des DDR-Gebäudes müsste bei Uneinigkeit mit der Stiftung langfristig abgerissen werden.

Derzeit sieht die Beschlusslage und eine Vereinbarung mit der Stiftung vor, dass die Nutzer des Kreativhaus Rechenzentrum bis Ende 2023 aus dem Gebäude ausziehen. Kreativnutzer, Stadt und Stiftung sind sich nun aber einig, dass in einem Teil des Rechenzentrums weiterhin selbstverwaltete soziokreative Nutzungen möglich bleiben.

Am Mittwoch präsentieren der OB, Altbischof Huber und Vertreter des RZ das Ergebnis

Am Mittwochmorgen will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gemeinsam mit Anja Engel vom Kreativhaus Rechenzentrum und Altbischof Wolfgang Huber, dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung Garnisonkirche, im Rathaus die gemeinsame Vereinbarung im Detail vorstellen. Bereits am Mittwochabend wird es im Hauptausschuss eine erste politische Diskussion geben.

Im Juni 2020 hatten die Stadtverordneten ein vierstufiges Verfahren zur Erarbeitung eines inhaltlichen und gestalterischen Konzeptes für den Bereich von Kirche und Kreativhaus beschlossen.

Kuratorium und Stadtverordnetenversammlung müssen darüber befinden

Nachdem sich in der ersten Phase Grundstückseigentümer und Nutzer abgestimmt hatten, begann als zweites die inhaltliche Auseinandersetzung mit Hilfe der School of Design Thinking des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), die nun abgeschlossen ist.

Mit der Präsentation der inhaltlichen Ergebnisse sind nun die Stadtverordneten und auch das Kuratorium der Stiftung gefragt. Sollten beide Gremien sich den inhaltlichen Zielen grundsätzlich anschließen, könnte die dritte Phase des Prozesses beginnen: Dabei geht es um die Gestaltung der inhaltlichen Ideen, also die Form des „Hauses der Demokratie“.

Neubau auf dem Kirchenschiff-Grundstück in ökologischer Bauweise

Hier gibt es nach MAZ-Informationen noch keinerlei Festlegungen, aber eine vage Stoßrichtung: Die Debatte um Wiederaufbau der Kirche, sowie Erhalt oder Abriss des DDR-Baus solle sich in der Gestalt widerspiegeln. Und es soll nach Ziegelbarock und DDR-Moderne aus Beton nun um einen Bau aus ökologischem Material gehen – womöglich in Holzbauweise.

Zum im Raum stehenden Erbbaurecht für die Stadt heißt es im gemeinsamen Vorschlag,, dass die Nutzung nach 50 Jahren überprüft werden solle. Damit würde auch dem Grundsatz entsprochen, dass nach der Wiedererrichtung des Turms erst künftige Generationen über den Wiederaufbau des Kirchenschiffs entscheiden sollen.

