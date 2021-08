Innenstadt

Das Kreativhaus Rechenzentrum und der Turm der Garnisonkirche stehen nur 1,7 Meter auseinander – zu wenig nach den geltenden Bauvorschriften. Doch ein Abriss des DDR-Baus ist deshalb nicht nötig, wie zwei Gutachten ergeben, die vom Verein „Architects for Future“ (AFF) erstellt worden sind.

Darin wird festgestellt: Es spricht baurechtlich und brandschutztechnisch nichts dagegen, wenn die beiden Gebäude dauerhaft nebeneinander stehen bleiben. Weil das aber von der Stadtverwaltung sogar in Beschlussvorlagen der Stadtverordneten bislang öffentlich anders dargestellt wird, will AFF nun eine Fachaufsichtsbeschwerde bei der Obersten Bauaufsicht im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) einreichen.

Der Turm der Garnisonkirche reicht bis auf 1,7 Meter an das Kreativhaus Rechenzentrum heran. Quelle: Peter Degener

Bewusste Fehldarstellungen auf Kosten des Rechenzentrums

Konkret richten sich die Vorwürfe gegen Harald Kümmel, den Leiter des Integrierten Planungsamtes der Stadt Potsdam. Er habe trotz Hinweisen eine Reihe von Fehlern in der Darstellung nicht korrigiert, die aber „ausnahmslos den Interessen der Stiftung Garnisonkirche auf Kosten der Interessen des Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum entgegen“ kämen. „Es entsteht daher der Eindruck, dass diese nicht aus Unwissenheit, sondern bewusst und gezielt erfolgt sind, um den politischen Entscheidungsprozess zu beeinflussen, d.h. zu manipulieren“, heißt es in einem Brief an Kümmels Vorgesetzten, den Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos). Wenn die stritten Sachverhalte nicht geklärt werden, wolle man sich an das MIL wenden.

Am Dienstag stellte Frauke Röth, Mitglied des Architektenvereins und des Sprecherinnenrats des Kreativhauses dar, was aus ihrer Sicht von Kümmel inkorrekt dargestellte Rahmenbedingungen wären. Dazu gehören beispielsweise fehlende Hinweise auf Grundbuchlasten und Denkmalschutz, sowie Irreführungen bei den Förderbedingungen und möglicher Mietsteigerungen bei einem Teilabriss oder der Sanierung des Haues.

Frauke Röth vor dem Rechenzentrum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vor allem aber sind laut Röth zwei Aussagen zur möglichen Ko-Existenz von Kirchturm und Kreativhaus unzutreffend: In den Unterlagen des städtischen Planungsbüros heißt es: „Ein dauerhaftes nebeneinander von Garnisonkirche und Rechenzentrum ist bauordnungsrechtlich unzulässig“ und die „Herstellung eines bauordnungsrechtlich zulässigen Zustandes kaum möglich“. Diesem Kernproblem der Plantage stellte sie ein Baurechts- und ein Brandschutzgutachten entgegen, das vom Verein Architects for Future beauftragt worden ist.

Baurechts- und Brandschutzgutachten sehen keine Hindernisse

Christoph Conrad, Fachanwalt für Bau-, Architekten- und Verwaltungsrecht, wurde um eine Stellungnahme zur Frage gebeten, „ob das vorhandene Gebäude des Rechenzentrums Potsdam beim Wiederaufbau der Garnisonkirche (teilweise) wegen Nichteinhaltung der Abstandsflächen zurückgebaut werden muss oder ob es in seinem jetzigen Umfang bei Unterschreitung der Abstandsflächen uneingeschränkt bestehen bleiben kann.“

Lesen Sie auch:

Seine Ergebnis: „Aus planungsrechtlicher und bauordnungsrechtlicher Sicht gibt es keinen zwingenden Grund, nach Auslaufen der Duldung am 31.12.2023 Teile des Rechenzentrums abzureißen. Der wiederaufgebaute Turm der Garnisonkirche und das Gebäude des Rechenzentrums können koexistieren und schließen sich nicht zwingend aus“, sagt Christoph Conrad. Eine Besonderheit: Hier soll das bestehende Gebäude wegen eines Neubaus nebenan zurückweichen. Dieser Potsdamer Fall ist in der deutschen Rechtsprechung noch nicht behandelt worden.

Abweichung von Mindestabständen ist möglich

Eine Abweichung von den Mindestabständen ist im Ermessen der Behörden durchaus möglich, aber nur ausnahmsweise und bei atypischen Grundstückssituationen, so Conrad. Dies liege hier vor, weil der Turm der Garnisonkirche nach historischem Vorbild errichtet werden soll und „sich quasi in eine vorhandene Baulücke quetschen“ müsse. Ein solcher untypischer Fall würde eine Abweichung von der Bauordnung und ihren Mindestabständen möglich machen und ließe sich „gut vertreten“, schätzt Conrad.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ganz unabhängig davon wäre es zudem möglich den Bebauungsplan zu ändern und die Abstandsflächen dort zu verringern – „vermutlich im vereinfachten Verfahren“, so Conrad. Das ist an sich nichts neues und dürfte auch im städtischen Planungsbüro von Kümmel bekannt sein. Eine Änderung des Bebauungsplans und die „Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen“ ist im Beschluss der Stadtverordneten zum 4-Phasen-Prozess an der Plantage längst vorgesehen.

Dauerhafte Parallelnutzung nach heutiger Rechtslage möglich

Es gibt allerdings auch brandschutzrechtliche Gründe für Mindestabstände. Hiermit hat sich der Brandassesor Helmuth Bachmann befasst, der ein eindeutiges Ergebnis formuliert: „Die wegen des geringen Abstandes der beiden Gebäude getroffenen Brandschutzmaßnahmen seien materiell und formell ausreichend und auch von der Potsdamer Feuerwehr nicht beanstandet worden. „Aus brandschutzrechtlicher Sicht ist eine dauerhafte Parallelnutzung des Verwaltungsbaus ehemaliges Rechenzentrum einerseits und des Garnisonkirchturms andererseits nach heutiger Rechtslage möglich.“

Teilerhalt des Rechenzentrums wäre teurer als Komplettsanierung

Die „Architects for Future“ plädieren für einen vollständigen Erhalt des Rechenzentrums. In einer dritten Stellungnahme führen sie auch wirtschaftliche Argumente an. Sie haben den Architekturprofessur Eike Roswag-Klinge der TU Berlin beauftragt, die Machbarkeitsuntersuchung des Sanierungsträgers Potsdam für einen Teilerhalt des Rechenzentrums zu überprüfen. Roswag-Klinge sieht in dieser Untersuchung fachliche Mängel und kommt zu dem Schluss, dass der Sanierungsträger die Kosten eines Teilabrisses und einer Sanierung des Rest-RZ deutlich unterschätzt hat. Es sei nicht berücksichtigt worden, dass mit einem Teilabriss auch der Bestandsschutz für das Bauwerk entfällt. Weil dann aber die gestiegenen Anforderungen an viele Baufaktoren gelten würden, „hat der Verlust des Bestandsschutz erhebliche zusätzliche Investitionskosten zur Folge“. Der Teilerhalt würde am Ende mehr kosten, als der Kompletterhalt. Bei einem Abriss des gesamten Hauses dagegen würde „ein Restwert des Gebäudes von acht bis zehn Millionen Euro zerstört.

Von Peter Degener