Am 21. März 1933 fand der „Tag von Potsdam“ statt – unter anderem mit einem Staatsakt zur Eröffnung des Reichstags in der Garnisonkirche in Anwesenheit von Reichskanzler Adolf Hitler und Reichspräsident Paul von Hindenburg. Mit diesem Hintergrund des Ortes setzt sich der Hochschulprofessor und Garnisonkirchen-Kritiker Philipp Oswalt auseinander.

Herr Oswalt, an demselben Ort soll nun ein „Haus der Demokratie“ mit Plenarsaal für die Stadtverordneten errichtet werden. Es gibt Menschen, die sagen, dies würde ihnen angesichts der Geschichte „Bauchweh“ verursachen – ein ungutes Gefühl. Wie sehen Sie das?

Philipp OswaltIch kann das verstehen. Es ist schon die Frage, ob man das heutige Parlament instrumentalisiert, um die Symbolik dieses Ortes zu retten. Der Ort ist determiniert durch das Rechenzentrum und den Garnisonkirchturm. Das Stadtparlament würde im Verhältnis zu beiden in der zweiten Reihe stehen. Das ist fragwürdig, weil es keinen souveränen eigenen Ausdruck findet. Das Stadtparlament hat aber unabhängig von diesem Ort eine eigene über 200-jährige Geschichte. Zudem gibt es ja auch die praktische Komponente.

Das Pressefoto, das Theo Eisenhart für die New York Times am 21. März 1933 vor der Garnisonkirche schoss, zeigt die Verabschiedung zwischen Hitler und Hindenburg nach der feierlichen Eröffnung des Reichstags. Eisenharts „Handschlag-Foto“ wurde weltberühmt. Quelle: Theo Eisenhart/NYT

Wie meinen Sie das?

Das geplante Raumprogramm ist meines Erachtens auf der vorhandenen Fläche nicht darstellbar. Das Wichtigste ist, dass man über die Geschichte des Ortes informiert. Ich finde gut, dass man in Konterkarierung der Geschichte den Ort zudem für demokratische Zwecke nutzt. Aber wahrscheinlich ist es angemessener, direkten und partizipativen Praktiken Raum zu geben. Das kann viel sein – von dem Büro für Bürgerbeteiligung bis hin zu den aktuellen Angeboten der Flüchtlingshilfe.

„Müssen einen Schritt zurücktreten“

Und was ist mit einem Plenarsaal?

Die Funktion eines Plenarsaals fände ich schwierig. Dies war nicht Teil des „Design-Thinking-Prozesses“, in dem die Zukunft des Standorts diskutiert wurde. Die Idee des Plenarsaals wurde im November in die Diskussion eingebracht und hat sich dann etwas verselbständigt. Meines Erachtens müssen wir einen Schritt zurücktreten und noch einmal sehen, was der Bauplatz hergibt und was die Stadtgesellschaft will. Ich fände es falsch, wenn es eine Vorfestlegung gäbe – der Prozess sollte im Rahmen der verabredeten Eckpunkte ergebnisoffen stattfinden.

„Stiftung schwebte in einer Situation der Insolvenz“

Das „Haus der Demokratie“ soll hinter dem Garnisonkirchturm entstehen. Dessen Bauherrin – die Garnisonkirchenstiftung – hatte zuletzt wegen eines kritischen Bundesrechnungshofberichts keine gute Presse. Nun fließt dennoch eine halbe Million Euro der Landeskirche für den laufenden Stiftungsbetrieb. Wie bewerten Sie das?

Es ist offenkundig, dass die Stiftung in einer Situation der Insolvenz schwebte. Diese umfangreichen Gelder der Landeskirche dienen dazu, das abzuwenden. Damit kaschiert sie ihre eigenen Versäumnisse als Stiftungsaufsicht. Aber einen solchen Zuschuss wird es jedes Jahr dauerhaft benötigen. Die Einnahmen werden nicht ausreichen, um die Kosten zu decken, schon gar nicht, um den bereits vor einigen Jahren gewährten Kredit der Landeskirche zurückzuzahlen. Außerdem ist es undemokratisch, weil die Entscheidung über die Förderung nur von der Kirchenleitung und nicht von der Synode getroffen worden ist.

Von Ildiko Röd