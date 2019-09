Glockenspiel verstummt vorzeitig

Innenstadt

Das Glockenspiel der Garnisonkirche auf der Plantage ist verstummt. Grund dafür sei eine technische Panne, erklärt auf MAZ-Anfrage Matthias Dombert, Vorsitzender der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche (FWG). Er selbst trage die „volle organisatorische Verantwortung“.

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatte am Mittwochabend im Hauptausschuss überraschend bekannt gegeben, dass das Glockenspiel bis auf weiteres abgestellt werden soll – allerdings erst am Sonnabend.

Hintergrund für das Ausschalten des Glockenspiels

Laut Dombert sollte das Glockenspiel am Donnerstag eigentlich nur testweise abgestellt werden. Doch danach habe sich herausgestellt, dass ein erneutes Einschalten technisch sehr aufwändig sei. Deshalb bleibe es jetzt schon aus.

Schuberts Ankündigung, das Glockenspiel abzuschalten, sei in Abstimmung mit der FWG erfolgt, die das selbst vorgeschlagen habe, so Dombert.

Als Grund hatte Schubert im Hauptausschuss die ungeklärte Historie der Spende, die 1991 auf Initiative der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel ( TPG) um Bundeswehroffizier und Rechtsaußen Max Klaar in Potsdam aufgebaut wurde.

Max Klaar bei seinem letzten offiziellen Auftritt in Potsdam im Mai 2014 zur Aufstellung des Tritons Nr. 9 im Neptunbecken. Quelle: Volker Oelschläger

Anlass für permanente Kritik an dem Geschenk waren unter anderem die in die Glocken eingelassene Inschriften, von denen einige mit Widmungen für die „ehemaligen ostdeutschen Ostgebiete“ mittlerweile entfernt worden seien, während andere etwa für den „rechtsnationalen Soldatenbund ,Kyffhäuser’“ geblieben seien, wie es in einer Stellungnahme der Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche hieß.

Schubert kündigte im Ausschuss am Mittwoch eine wissenschaftliche Untersuchung an, nach der in öffentlicher Diskussion über den weiteren Umgang mit dem Glockenspiel entschieden werden soll.

Fördergesellschaft begrüßt das Abschalten

Die Fördergesellschaft zum Wiederaufbau der Garnisonkirche bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass dieses Vorgehen mit ihr abgestimmt und von ihr ausdrücklich begrüßt werde.

Die Stiftung zum Wiederaufbau der Garnisonkirche hatte bereits öffentlich bekannt gegeben, dass das Glockenspiel nicht in den wieder errichteten Garnisonkirchturm integriert werden könne. Dafür soll es stattdessen eine Neuanfertigung geben.

Eigentümer des Glockenspiels ist die Stadt. Die FWG ist per Vertrag für Betreuung, Pflege, Wartung und Instandsetzung des Geläuts zuständig.

Von Volker Oelschläger