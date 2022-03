Potsdam

Wie weiter mit dem „Forum der Demokratie“, das auch ein „Haus der Demokratie“ auf dem Ex-Grundstück des Garnisonkirchenschiffs beinhalten soll? Gestern tagte das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche – unter dem Vorsitz von Alt-Bischof Wolfgang Huber und mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) als Vertreter der Stadt. Hinter verschlossenen Türen gab es mutmaßlich jede Menge zu besprechen. Denn: Rund um die Garnisonkirchenstiftung und ihren Turmbau an der Breiten Straße tun sich immer mehr Fragezeichen auf. Nicht zuletzt geht es um die Frage, wie viel von den Finanzproblemen der Stiftung schon seit Längerem unter den Teppich gekehrt wurde. Wie erst jetzt bekannt wird: Hochrangige Vertreter der Kirchenstiftung wussten offenbar schon viel früher Bescheid über Passagen aus dem Prüfbericht des Bundesrechnungshofes, in dem die Bundesförderung für den Turmbau teilweise höchst kritisch bewertet wurde, als es die Stiftungsspitze bislang öffentlich zugegeben hat. Bisher hatte der Kuratoriumsvorsitzende, Alt-Bischof Wolfgang Huber, auf Nachfrage stets den 1. Dezember als jenes Datum genannt, seit dem ihm der Inhalt des Anfang Februar veröffentlichten Prüfberichts bekannt war. Das sagte Huber so auch in einem MAZ-Interview im Februar.

Recherche von Garnisonkirchen-Kritiker Oswalt

Nun stellt sich heraus: Die Stiftungsspitze hatte offenbar bereits im Sommer 2021 Kenntnis von relevanten Passagen aus dem Prüfbericht. Dies geht aus den Antworten hervor, die der Hochschulprofessor und Garnisonkirchen-Kritiker Philipp Oswalt aus dem Haus der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM), Claudia Roth (Grüne), auf seine Anfrage bekommen hat.

Darin heißt es: „Die BKM hat der Stiftung als Drittbetroffene am 9. August 2021 aus der vorläufigen Prüfungsmitteilung des Bundesrechnungshofs vom 22. Juni 2021 die Passagen mitgeteilt, für die sie im Hinblick auf ihre Stellungnahme an den Bundesrechnungshof auf die Zuarbeit der Stiftung angewiesen war.“

Oswalts Kritik angesichts der Chronologie der Ereignisse: „Das Kuratorium der Stiftung ist daran gehindert worden, seinen Aufsichtspflichten nachzukommen – weil es vom Vorstand nicht informiert worden ist.“

Auf MAZ-Nachfrage bestätigte gestern ein Sprecher des Bundesrechnungshofes die Einbindung der BKM: Die vorläufige Prüfungsmitteilung sei Ende Juni 2021 an die BKM versandt worden. Die BKM als Zuwendungsgeber habe über die Einbeziehung der Garnisonkirchenstiftung entscheiden können. Am Ende des langen Prozesses stand die abschließende Prüfungsmitteilung des Bundesrechnungshofs. Diese wurde laut BKM der Stiftung am 29. November übersandt.

Stiftung wollte Stadt Potsdam um Absicherung bitten

Brisant: Bereits am 9. Oktober 2021 fordert die BKM den Stiftungsvorstand offenbar zur Lösungssuche für die Finanznöte auf. Dies geht aus einem Gesprächsvermerk in einem BKM-Protokoll hervor, der Teil des Antwortkatalogs auf Oswalts Fragen ist: „Verf. (kurz für Verfasser, also die BKM, d. Red.) spricht die angespannte finanzielle Situation der Stiftung an“, heißt es darin. „Vor diesem Hintergrund fordert Verf. die Stiftung auf, sich bei ihren Trägern, namentlich der Kirche und der Stadt Potsdam, nachdrücklich um eine finanzielle Absicherung insbesondere und zumindest ihres laufenden Betriebs zu bemühen. Herr Leinemann sagt dies zu.“

Bei Peter Leinemann handelt es sich um den Verwaltungsvorstand der Stiftung. Philipp Oswalt: „Das bestätigt, dass der Betrieb des Turmbaus dauerhaft defizitär ist und dies die BKM offenbar letztes Jahr auch erkannt hat.“

Blick auf die Baustelle des Garnisonkirchturms im vergangenen November an der Potsdamer Breiten Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Initiative „Potsdam – Stadt für alle“, die Oswalts Recherche öffentlich gemacht hat, stellt einen noch weitreichenderen Zusammenhang in den Raum. „Oktober 2021! Das war die Zeit, als die Stiftungsoberen ständig mit OBM Schubert zusammenhockten, um über das ,Haus der Demokratie’ zu plaudern, welches der Öffentlichkeit dann als große Geste des Verzichts (auf das Kirchenschiff) verkauft wurde“, so BI-Mitglied Oskar Werner. „Der Bau dieser schubertschen Kirchenschiffalternative und – wir erinnern gern an die Anfangsidee – eine ständige Pachtzahlung für das geschenkte Grundstück an die Stiftung, das nennen wir eine solide finanzielle Absicherung des laufenden Betriebes durch die Stadt.“

Geldnot der Garnisonkirchenstiftung kein Thema

Auf Nachfrage erklärte Rathaus-Sprecher Jan Brunzlow gestern, die finanzielle Situation der Stiftung habe keine Rolle bei den Gesprächen zum „Forum der Demokratie“ gespielt. Und auf die Frage, ob Schubert bereits vor der Veröffentlichung des Rechnungshofberichts von der finanziellen Lage der Stiftung wusste, hieß es: „Dass die Stiftung mehr Spenden benötigt, wurde seitens der Stiftung kommuniziert und war bekannt. Ansonsten kannte der Oberbürgermeister das Ergebnis der Prüfungen durch die Wirtschaftsprüfer, die in ihren Prüfberichten keine Anzeichen für eine Insolvenz sahen.“

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD, Mitte) mit Alt-Bischof Wolfgang Huber und Anja Engel vom Kreativhaus Rechenzentrum bei der Vorstellung der Pläne für ein „Forum der Demokratie“ im vergangenen Dezember. Quelle: Julius Frick

Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg erneuerte unterdessen seine Forderung gegenüber der Stiftung, für Transparenz zu sorgen: „Die neuerlichen Verlautbarungen der BKM erhöhen den Druck auf den Stiftungsvorstand noch einmal. Die Zahlen und Fakten müssen auf den Tisch – und zwar umgehend.“

Von Ildiko Röd