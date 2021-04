Innenstadt

Eine der schwarz-weißen Landschaftsaufnahmen gleich vorn am Eingang der Ausstellung „Schaugärten & Gartenschauen“ im Pavillon auf der Freundschaftsinsel verblüfft. Denn die „Wasserachse in Erfurt“ mit ihren geometrisch strengen Becken, den Stegen, Pflanzen und Wasserspielen wirkt wie eine nahe Verwandte der Insellandschaft an der Alten Fahrt in Potsdam.

Vorbild für Erfurter Anlage

Tatsächlich ist die Erfurter Anlage so etwas wie eine jüngere Schwester. Die 1957 von Walter Funcke und Werner Bauch fertiggestellte Wasserachse im Schau- und Sichtungsgarten auf der Freundschaftsinsel diente als Vorbild für die Anlage, die 1961 zur ersten Internationalen Gartenausstellung in Erfurt gestaltet wurde.

„Karl Foerster Garten“ steht wie ein Gütesiegel am Fuße einer anderen Aufnahme vom Erfurter Gartenschau-Ensemble. Für alle pflanzlichen Projekte dort, so die Erläuterung im Inselpavillon, könne der Bornimer Staudenzüchter und Philosoph „als Spiritus rector angesehen werden“.

Enge Partnerschaft seit 1950

Anlass der Ausstellung im Inselpavillon ist die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt, die, soweit es das Pandemiegeschehen gestattet, am 23. April eröffnen soll – fast auf den Tag genau 20 Jahre nach Eröffnung der Jubiläums-Bundesgartenschau in Potsdsam.

Thema der Ausstellung mit Blumenarrangements von Peter Herling und Keramiken von Dorothea Nerlich ist die enge Beziehung der Potsdamer Gartenlandschaftskünstler zur Stadt an der Gera.

Schon die Gesamtplanung für die erste Gartenbauausstellung „Erfurt blüht“ im Jahr 1950 lag in Potsdamer Hand. Beauftragt war Walter Funcke, ein enger Mitarbeiter von Karl Foerster.

Funckes Arbeit wurde zur Grundlage für alle nachfolgenden Ausstellungen. Spätere Überarbeitungen und Umplanungen wurden dem Garten- und Landschaftsarchitekten Hermann Göritz anvertraut, ebenfalls ein Mitglied der Potsdamer Arbeitsgemeinschaft Foester, Mattern, Hammerbacher.

Erfurts Stadtsilhouette als Blickfang

Als Blickfang platziert ist an der Stirnwand des Inselpavillons eine in Metall gearbeitete Stadtsilhouette Erfurts, die Karl Foerster von den Thüringern 1969 zu seinem 95. Geburtstag überreicht worden ist.

Die Ausstellung mit Aufnahmen Harry Bachs von der Freundschaftsinsel und dem Foersterschen Staudengarten in Bornim signalisiert auch Potsdamer Ambitionen für die Buga 2021 in Thüringen.

Potsdams Geschenk für Erfurt

Selbstbewusst werden in einer Vitrine Urkunden über hohe Auszeichnungen zur Bundesgartenschau 2015 in Brandenburg (Havel) und zur Internationalen Gartenschau 2017 in Hellersdorf-Marzahn für Peter Herling und Dorothea Nerlich präsentiert.

Herzstück der Ausstellung aber ist die wunderbar runde Skulptur „Durchblick“ von Dorothea Nerlich, die der Stadt Erfurt vom Potsdamer Verein Freunde der Freundschaftsinsel anlässlich der Buga 2021 für ihren Karl-Foerster-Garten übergeben werden soll.

Info Ausstellung im Inselpavillon noch bis 18. April, Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa, So und an Feiertagen 11-19 Uhr, Eintritt frei.

Von Volker Oelschläger