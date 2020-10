Potsdam

Das Potsdamer Ordnungsamt ist befugt, Restaurants, Cafés und Kneipen zu betreten, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Wird den Mitarbeitern der Zutritt verweigert, müssen die Gastronomen ein Bußgeld zahlen. Das stellte die Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit, Brigitte Meier, am Mittwoch vor Pressevertretern klar. Sie hat gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg ( Dehoga), Olaf Lücke, und dem Dienstkoordinator im Außendienst des Potsdamer Ordnungsamtes, Kai Lange, über die Corona-Kontrollen in der Potsdamer Gastronomie informiert.

Dass die Lage zwischen den Gastronomen und dem Ordnungsamt nicht immer entspannt ist, zeigte in der vergangenen Woche die Strafanzeige und die Dienstaufsichtsbeschwerde, die der Gastronom René Dost eingereicht hatte. Er fühlte sich von einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes gegängelt und genötigt, nachdem Ordnungsamt-Mitarbeitern der Zutritt zum Wiener Café zunächst verweigert worden war. „Es fand ein Gespräch statt“, sagte Brigitte Meier, „und Herr Dost war sehr einsichtig. Es gab schlicht unterschiedliche Interpretationen der Rechtslage.“

Ordnungsamt : „Wahrnehmung ist subjektiv.“

Meier betonte, dass der größte Teil der Potsdamer Gastronomen kooperativ mit dem Ordnungsamt zusammenarbeitet. „Zwei Drittel unserer Ressourcen wird zur Zeit für die Kontrollen in der Gastronomie eingesetzt“, so Meier. Das sei deswegen notwendig, „weil sich gerade das Kneipengeschehen von außen nach innen verlegt.“ Sie sagte mehrfach, wie auch Dehoga-Chef Olaf Lücke, dass „Stadt und Gastronomie an einem Strang ziehen. Wir haben alle ein höchstes Interesse daran, dass die Gastronomie nicht schließt, auch nicht um 23 Uhr“, so Meier.

Kai Lange vom Ordnungsamt berichtete über die Arbeit seiner Mitarbeiter: „Seit Mitte Juni haben wir stadtweit 1828 Kontrollen in rund 480 Einrichtungen durchgeführt. Dabei wurden 580 Verstöße festgestellt.“ Dazu zählten vor allem fehlender Abstand zwischen den Gästen und mangelhaft geführte Gästelisten. Lange sagte zudem: „Die Wahrnehmung von Gastronomen, die Kritik am Vorgehen des Ordnungsamtes äußern, ist sehr subjektiv. Ich finde es nachvollziehbar, dass nicht lieb und nett vorgegangen wird, wenn ein Betrieb mehrmals ermahnt werden muss, weil er sich partout nicht an die Umgangsverordnung des Landes halten will.“

