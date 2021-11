Werder (Havel)

Es gibt Tage, da ist einem einfach nur nach Pizza, man hat Heißhunger auf Burger und Fritten oder es zieht einen unwiderstehlich zum Asiaten. Und es gibt den Tag, an dem man Lust auf ein schickes Ambiente und anspruchsvollere Gaumengenüsse hat – gerne als Menü mit Fisch oder Fleisch als Hauptakteur und einer guten Flasche Wein dazu. Natürlich inklusive Aperitif und vielen Kalorien als süßem Abschluss. An solch einem Tag ist das Filterhaus eine gute Wahl.

Atmo und Lage:

Mit der Lage direkt an der Havel - und, erfreulich für die Potsdamer, nur 400 Meter vom Bahnhof Werder (Havel) entfernt - punktet das Filterhaus vor allem im Sommer. Schließlich ist das denkmalgeschützte Gebäude Teil des Wasserwanderstützpunkts, der in den letzten Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Vulkan-Fiber-Fabrik entstanden ist. Restaurantgäste ohne Boot profitieren vor allem von der großzügigen, teils überdachten Terrasse mit wunderbarem Havelblick. Auf diesen muss man auch jetzt in der kühlen Jahreszeit nicht verzichten: Aus dem schönen Gastraum fällt der Blick durch die große Glasfront auf das Wasser. Ein großes Fenster gibt es übrigens auch zur Küche, durch das man dem Küchenteam bei der Arbeit zuschauen kann. Das zeugt von Transparenz und ist immer ein gutes Zeichen.

Schön gelegen: Das Restaurant "Filterhaus" in der Adolf-Damaschke-Str.56 in Werder (Havel). Quelle: Bernd Gartenschläger

Zeichen setzt auch die vorbildlich sanierte Industriearchitektur der hohen Halle – eine Besonderheit ist die freitragende, hölzerne Dachkonstruktion des Innenraums. Nicht zuletzt wegen seines Industriecharmes hat sich das Filterhaus seit seiner Eröffnung im April 2019 trotz Lockdown einen Namen als Event- und Hochzeitslocation gemacht.

Speisen und Getränke:

Auf der ambitionierten, kleinen Karte finden sich immer ein viergängiges Menü (59 Euro) sowie drei Vorspeisen, vier Hauptgerichte und zwei Desserts. Wir entschieden uns für den Island Lachs, die Gazpacho, Pfifferlingsravioli und den Kalbstafelspitz.

Island Lachs im Wacholderrauch geräuchert mit Rettich und Apfel . Quelle: Bernd Gartenschläger

Als Einstieg und kleiner Gruß aus der Küche wurde frisches Brot, Hummus, getrocknete Tomaten und Sesamöl gereicht; das Mineralwasser kam in einer individuellen Filterhaus-Glasflasche mit Bügelverschluss auf den Tisch. Der Lachs mit Wacholderrauch, Rettich und Apfel kann schon als ein Klassiker des Hauses gelten. Der Apfel gibt dem Gericht eine angenehme Süße, Senfsaat eine milde Schärfe und Rettich verleiht ihm seine Frische – und der Fisch selbst ist von hervorragender Qualität. Eine Gazpacho ist normalerweise eher eine rustikale, deftige Angelegenheit. Die im Filterhaus mit Minze und Melone aufgepeppte, eher leichte Kaltschale erhält durch eine große rote Garnele eine schöne elegante Note.

Restaurantleiter Christian Mathes (36). Quelle: Bernd Gartenschläger

Meine Pfifferlingsravioli mit Spinatsalat, Bergkäse und Guanciale, ein ungeräucherter, luftgetrockneter Speck aus Süditalien, kamen als üppig befüllter Teller daher und reichten auch noch für den neidvoll rüberblickenden Begleiter. Die mit feiner Pfifferlingsmasse gefüllten Ravioli selbst verhaltener gewürzt, so dass sie dem kräftigen Bergkäse und aromatischen Speck die nötige Zurückhaltung entgegensetzen. Der rosa Kalbstafelspitz des Begleiters mutete auf den ersten Blick recht rustikal an, überzeugte jedoch beim ersten Biss: sehr gutes Fleisch, zart, schöne kräftige Sauce lautete dessen Urteil. Auch der Kartoffelstampf – mittlere Konsistenz – überzeugte. Gerne hätten es jedoch ein paar Pfifferlinge mehr sein können. Als Begleiter im Glas wählte der Mit-Esser einen cremigen Weißburgunder „vom Löss“ 2019 vom Weingut Bernhard Koch aus der Pfalz, der wunderbar mit dem Essen harmonierte. Generell ist die nicht ausufernde Weinkarte – gute Offene! - mit Schwerpunkt Deutschland kundig zusammengestellt.

Beim Dessert fiel die Wahl auf den Mohn-Topfenknödel. Im Vergleich zur ebenfalls angebotenen Crème brûlée die leichtere Variante. Begleitet wurde der fluffige Knödel von Aprikose, Vanillerahmeis und etwas Knusper. Eine stimmige Kombi, die samt einem ausgesprochen guten Espresso für einen gelungenen Abschluss des „gehobenen Mittagessens“ sorgte.

Mohn-Topfenknödel mit Zwetschgen und weißem Schokoladeneis. Quelle: Bernd Gartenschläger

Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute Produkte, Frische und Saisonalität haben ihren Preis. Der wirkt jedoch bei keinem Gericht überzogen. So steht etwa die Gazpacho mit 9,50 Euro auf der Rechnung, angesichts der Top-Garnele ein sehr angemessener Preis. Mit 27 Euro stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis ebenso wie bei den 18,50 Euro für die sehr großzügig bemessene Portion Pfifferlingsravioli. Auch die 59 Euro für das Vier-Gang-Menü sind gut angelegtes Geld. Was für das Essen gilt, gilt auch für die Weine: Sie sind ziemlich fair kalkuliert.

Gastro-Steckbrief Filterhaus, Adolf-Damaschke-Str. 56, 14542 Werder (Havel), Tel. 03327/ 572 44 57, www.restaurant-filterhaus.de Geöffnet: Donnerstag und Freitag 18 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr), Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr (Küche 12 bis 14.30 Uhr, 18 bis 21 Uhr) Plätze: Innen ca. 100, außen ca. 100–120 Behindertengerecht und barrierefrei Preise Vorspeisen: 9,50 bis 17 Euro Hauptgerichte: 18,50 bis 32 Euro Desserts: 9,50 Euro Menüs: 3 Gänge 49 Euro, 4 Gänge 59 Euro Wein: offen 0,2l ab 6,50, Flasche ab 22,70 Euro Bier: 0,3l/ 2,90 Euro Mineralwasser: 1 l/ 5 Euro Was uns gut gefiel Frische handwerklich gut gemachte Küche in einem sehr schönen Ambiente. Was uns weniger gut gefiel: Beim Kalbstafelspitz fielen die Pfifferlinge wirklich sehr diätisch aus. Alle Texte zur Gastro-Serie „Aufgetischt“ für Potsdam und Potsdam-Mittelmark unter www.MAZ-online.de/aufgetischt.

Service

Das gesamte Service-Team – mit weißem Hemd beziehungsweise Bluse und schwarzer Weste – macht einen professionellen Eindruck, agiert flott, aufmerksam und immer freundlich.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bewertung

Das Filterhaus setzt auf Saisonalität und hohe Produktqualität, was auch die relativ kleine Karte erklärt. Das Küchenteam agiert dabei gekonnt kreativ – alle Gerichte sind in sich sehr stimmig und machen Lust auf mehr. Auch die Weine passen und Ambiente und flotter Service verstärken den positiven Gesamteindruck noch.

Von Manuela Blisse