Potsdam

Weißwurst, Leberkäse – kaum eine deutsche Küche ist außerhalb der eigenen Region so präsent wie die bayerische. Mit allem, was dazu gehört, Dirndl, Lederhosen und blau-weißen Fahnen. So auch im Augustiner im Zentrum Potsdams.

Atmosphäre und Lage:

Die rote Backsteinfassade ist typisch für die hübschen Häuser im Holländerviertel. Doch die blau-weiß-karierte Tischdecke auf dem hölzernen Bierfass macht klar: Hier beginnt bajuwarisches Territorium. Zudem der in blauen Buchstaben über dem Eingang stehende Name Augustiner. Dieses Wirtshaus ist nach der ältesten noch in München existierenden Brauerei benannt und eben dieses Bier ist hier der Hauptdarsteller im Maßkrug.

Kellner Rene Schmidt serviert ein paar kühle Augustiner. Quelle: Varvara Smirnova

Wie es sich für eine ordentliche Wirtschaft gehört, ist das Ambiente rustikal, viel dunkles Holz und mehrere kleine Stuben. Der Innenhof ist ein kleines Idyll, ein Miniatur-Biergarten, teils weinberankt, blau-weiße Plastiktischdecken, Besteck in Bierbembeln, das bereits auf den Tischen steht, große blaue Schirme und eine große Wandmalerei. Deren Motiv ist eine Potsdamer Wasserlandschaft und damit ein Gruß an die brandenburgische Landeshauptstadt.

Speisen und Getränke:

Wie eine Aufforderung Weißwürste oder Leberkäse zu bestellen, gehört süßer Senf, abgepackt in, wenn auch weniger Appetit anregenden, denn praktischen und hygienischen Portionstütchen zur Tischbestückung. Es ließe sich bestellen, ohne einen Blick in die Karte zu werfen. Ist doch alles, was man mit bayerischem Küchenstandard assoziiert, darin zu finden. Von Käsekrainer und Nürnberger Rostbratwürstchen über bayerischen Wurstsalat und eine Brotzeitplatte bis hin zum Schweinekrustenbraten und in Dunkelbier gekochtem Rindersaftgulasch mit Serviettenknödel.

Braten mit Knödel. Quelle: Varvara Smirnova

Mit gebratener Blutwurst, Brandenburger Kartoffelsuppe, Currywurst und Berliner Leber erweitert sich das Angebot um hiesige Klassiker. Bayern trifft auf die Welt besagt der Haxn-Burger mit Bayrisch Kraut. Damit alle Geschmäcker getroffen werden, fehlt auch ein Wiener Schnitzel nicht. Es ist jedoch kein kulinarischer Brückenschlag in die österreichische Hauptstadt, sondern vielmehr ein Huldigung nach Berlin, zum dortigen Restaurant Lutter & Wegner. Gehören doch beide zum selben Gastro-Imperium von Josef Laggner.

Gulasch mit Bratkartoffeln. Quelle: Varvara Smirnova

Darf man Gepflogenheiten über Bord werfen? Im Falle der Weißwurst ja. Auch wenn Traditionalisten die Brühwurst nur bis zwölf Uhr mittags einnehmen, sie zutzelt sich auch den Rest des Tages bestens.

Das Duo im Augustiner – die Würste kommen vom bayrischen Dorfmetzger republikweit in die Augustiner-Wirtshäuser – wird wie gewohnt in einer Schüssel serviert und überzeugt durch seine feine Würze. Allerdings steht es auf dem Tisch, kaum dass es bestellt wurde und das lässt mich, außer an einem Imbiss, grundsätzlich stutzen. Die „ofenfrisch gebackene Brezn“ ist lauwarm und schafft es am Gaumen nur zu einem Okay.

Spätzle. Quelle: Varvara Smirnova

Der Obazda gilt gemeinhin als pikante bayerische Käsezubereitung und wer Camembert, Brie, Butter und Paprikapulver schätzt, verzichtet nicht auf den puren oder auf Brot verstrichenen Genuss. Der Augustiner-Obazda punktet durch seinen hohen Käsegehalt, könnte aber gerne noch gewürzintensiver sein.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Brotzeiten & Schmankerl gehört auch der Leberkäse, im Wirtshaus im Holländischen Vierte wird er abgebräunt, mit Spiegelei und Bratkartoffeln angeboten. Was dem Obazda an Schmackes fehlte, gleichen die Bratkartoffeln aus, ihnen stünde weniger Salz besser zu Gesicht. Und der Fleischkäse? Direkt aus dem Ofen, ohne in der Pfanne das schöne Rosa mit dunklen Brateffekten auch optisch zu minimieren, wäre das Ergebnis saftiger und ich zufriedener.

Gastro-Steckbrief Augustiner im Holländischen Viertel, Mittelstraße 18, 14467 Potsdam; geöffnet ab 12 Uhr Sitzplätze: innen ca. 80, außen ca. 70, behindertengerechter Zugang zum Innenhof Preise: Salate, Suppen: 7,50 bis 12,50 Euro Brotzeiten, Schmankerl: 7 bis 14,90 Euro Hauptgerichte: 12,50 bis 21,50 Euro Desserts: 6,50 bis 10,50 Euro Wasser: 0,25 l/3,50 Euro, 0,75 l/6,50 Euro Softdrinks: 0,2 l/ab 2,80 Euro Bier 0,3 l/ab 3,30 Euro, Maß ab 7,80 Euro Wein: 0,2 l/ab 4,50 Euro, 0,75 l/ab 30 Euro Was uns gut gefiel: Ein unkompliziertes bayerisches Wirtshaus mit herzlichem Service und schönem, ruhigen Innenhof mitten im Zentrum. Was uns weniger gut gefiel: An der Feinjustierung der Gerichte kann noch gearbeitet werden.

Glücklich und zufrieden zeigt sich hingegen mein Begleiter. Ob winters oder sommers, eine Haxe geht für ihn immer. Die erhebt sich majestätisch glänzend vom Teller, bringt ein Kilo auf die Wage und wird von Bayrisch Kraut und einer recht süßen Bratensauce begleitet. Zu mehr als einem kurzen Geschmacksurteil lässt sich Mann nicht vom Haxn-Genuss ablenken und das lautet „gut“.

So stuft er auch die Getränke, allen voran das Bier. Das Augustiner ist ein mildes Helles, das sich süffig wegtrinken lässt. Die Weinkarte bietet die üblichen soliden Standardweine, wie man sie auch aus den anderen Laggner-Restaurationen kennt.

Preis-Leistungs-Verhältnis:

Die Bayerische Leberknödelsuppe für 7,50 Euro, damit beginnt das Preisniveau im Augustiner. Das liegt leicht über dem Durchschnitt. Dafür sind Weíßwürste für sieben Euro, die Brotzeit für 13,50 Euro und das mit 21,50 Euro ausgepreiste Wiener Schnitzel reell.

Begrüßung der Gäste. Quelle: Varvara Smirnova

Service:

Im Augustiner sind Dirndl und Lederhosen Servicepflicht. Die jungen Potsdamer Servicekräfte tragen sie mit Gelassenheit und setzen dem Ganzen noch die eigene Herzlichkeit drauf. Die Gäste werden geduzt, was dann völlig in Ordnung ist, wenn sie ihren Job verstehen. Was sie tun, schnell und freundlich noch dazu.

Bewertung:

Der kulinarische bayerische Erfahrungsschatz, vielfach gesammelt im Freistaat, hat mir immer wieder Wow-Erlebnisse beschert. Beim letzten Besuch am Tegernsee allerdings nicht. Das konnte das Augustiner im Holländischen Viertel nun wettmachen, wenn die Gesamtnote auch auf ein „Ordentlich“ hinaus läuft. Auf jeden Fall für einen Ausflug nach Bayern ohne lange Anreise empfehlenswert

Von Manuela Blisse