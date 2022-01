Kleinmachnow

Er gehört zum kulinarischen Seelenfrieden, der Stamm-Italiener. Glücklicherweise und im besten Sinne des Wortes fast schon inflationär existent, sind italienische Restaurants allerorten zu finden. Das ist erst einmal kein Qualitätskriterium, aber Basis dafür, sein persönliches Lieblings-Ristorante im eigenen Ort zu entdecken. Das Noi2due in Kleinmachnow hat, auf den ersten Blick, dieses Potenzial.

Ristorante "Noi2due" in Kleinmachnow, Karl-Marx-Straße 2. Quelle: Bernd Gartenschläger

Atmo und Lage

Es ist ein recht ruhiges Eckchen in Kleinmachnow, das im Spätsommer 2016 zum Refugium für „italienische und mediterrane Köstlichkeiten“ erklärt wurde. Große Fenster geben den Blick frei auf die typische Trattorien-Gemütlichkeit. Gedämpftes Licht, braun-weiß-karierte Tischdecken, gut gefüllte Weinregale und Schwarz-Weiß-Fotografien von bekannten, nicht nur italienischen Künstlern wie Sophia Loren und Udo Lindenberg. Mittendrin die passenden, sprich älteren und adrett gekleideten, vergnügten Service-Herren.

Fotos von Schauspielern und gut bestückte Weinregale sorgen für eine schöne Atmosphäre. Quelle: Bernd Gartenschläger

Speisen und Getränke

Ein gemütlicher Abend beginnt mit einem Aperitif, der mir persönlich häufig vergällt wird, da ein nichtssagender Prosecco als einziger Schaumwein auf der Karte steht. Die Prosecco-Kultur in Italien ist eine großartige, doch davon ist hierzulande zumeist nichts zu spüren. Umso erfreulicher, dass im Noi2due Ferrari Brut wie Rosé offeriert wird – Ferrari ist ein Trentodoc, ein vorzüglicher, nach der Champagner-Methode produzierter Schaumwein aus dem Trentino. Dazu gibt es aromatische grüne Oliven vom Haus, ein gelungener Auftakt.

"Tagliolini Sofia Loren": hauchdünne Nudeln mit gebratenen Zucchinistreifen Garnelen und Trüffelcremesauce. Quelle: Bernd Gartenschläger

Landestypische Gerichte verspricht die Küche, und das bedeutet die übliche Klaviatur italienischer Klassiker. Das gehört zu einem Stammitaliener, ebenso wie kreative Spielereien, die auf der Tafel mit den Tagesempfehlungen in Form von Fettuccine mit Scampi in leichter Kürbissauce oder Pizza Bufala mit Zucchini und Basilikum zu finden sind.

Carpaccio und Vitello tonnato sind persönliche Lieblings-Antipasti. Werden sie als Duett angeboten, umso besser und zudem eine Möglichkeit, zu zweit noch eine weitere Vorspeise, Baby Calamari auf Rucola, zu bestellen.

Pizza "Vegetale" mit Tomatensauce,Mozzarella und frischem Gemüse. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Küche meint es gut in puncto Portionsgröße, spart weder beim Rinder-Carpaccio am Parmesan noch beim Vitello an der Thunfischsauce. Qualitätsstufe ordentlich, beim Tonnato kenne ich präzisere Begegnungen von Mayonnaise und Thunfisch. Die Calamari sind erfreulich weich und haben dennoch Biss. Warum ein Rosmarinzweig aus dem Salat lugt und nur halbgeschälte Gurkenscheiben den Tellerrand, der eigentlich dem Gast gehört, belegen, erschließt sich mir nicht. Ebenso der auf beiden Vorspeisen drübergezogene Balsamico-Creme-Streifen. Der hat eigentlich längst ausgedient.

Es ist praktisch, direkt am Weinregal zu sitzen. Der charmante Kellner muss für eine Flasche Chianti Colli Senesi einfach nur über uns greifen – im Zweifelsfalle sitzt man direkt am Nachschub. Beim Wein halten sich italienische Gastronomen gerne an die heimischen Stiefelweine. So auch hier – vom Einsteiger Pinot Grigio bis zum anspruchsvollen Barolo ist alles da.

"Cassata Siciliana" eine sizilianische Eisspezialität mit kandierten Früchten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dem Surf & Turf, Meeresfrüchte & Fleisch, ein Klassiker in nordamerikanischen Steakhäusern, setzt das Noi2due Mare e Monti, Rinderfilet mit Großgarnelen, entgegen. Das Fleisch medium-rare bestellt und den Garpunkt wie gewünscht getroffen. Das ist nicht immer der Fall, in diesem Kleinmachnower Ristorante aber ein Kompliment an die Küche. Dass alle Fleischgerichte mit den gleichen Beilagen, hier Kartoffeln, Tagesgemüse und Salatbeilage, serviert werden, bemängele ich immer wieder. Es ist ein recht weiches Gemüseallerlei, Möhren, grüne Bohnen, Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli – die Überpräsenz ist den Hauptakteuren wenig dienlich. Die Trüffelsauce zum Rind, auch hier, zuviel des Guten. Mein Begleiter nimmt eine Auslese vor, Fleisch, Scampi, etwas Sauce – und zeigt sich damit sichtlich zufrieden.

Gastro-Steckbrief Noi2due, Karl-Marx-Straße 2, 14532 Kleinmachnow, Telefon: 033203/32 99 30, https://www.noi2due.de Öffnungszeiten: Täglich 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr Plätze: innen ca. 110, außen ca. 70 Behindertenfreundlich (es gibt ein Behinderten-WC) Preise: Vorspeisen: 5,50 bis 14,50 Euro, Salate: 7 bis 14,90 Euro, Pizza: 8 bis 13,90 Euro, Pasta: 9,50 bis 14,90 Euro, Hauptgerichte: 15,50 bis 29,50 Euro, Desserts: 5,50 bis 7,90 Euro, Wasser: 0,25 l/2,50 Euro, Flasche 5,50 Euro, Softdrinks: 0,2l/ab 2,40 Euro, Wein: 0,2l/ab 4,80 Euro, Fl. ab 22 Euro, Bier: 0,3l/3,20 Euro Was uns gut gefiel: Wohlfühlen, guten Wein trinken und auch nur mit Vorspeisen einen schönen Abend haben können, damit punktet das Noi2due. Was uns nicht so gut gefiel: Etwas mehr Moderne in der Komposition und Anrichtung der Teller, das ist auch mehr zeitgenössisches Italien.

Soll ich oder soll ich nicht? Spaghetti Carbonara sind für mich die Seele Italiens. Doch leider sorgt das Zuviel an Speck für eine unüberschmeckbare Salzigkeit, schade. Mit Tartufo Limone oder Profiterol – die Dolci-Auswahl liegt über dem Standard – ließe sich das süße Finale bestreiten. Wäre man nicht gänzlich gesättigt von Vor- und Hauptspeise.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Sehr erfreulich ist der Preis für eine Flasche Wasser von 5,50 Euro, anderswo muss man zwei Euro mehr zahlen. Auch der preisliche Gesamteindruck stimmt, Preis und Leistung sind angemessen.

Service

Schubladen-Denken ist hier erlaubt: Die Service-Herren sind genau das, was man sich in einem Ristorante wünscht. Heiter, charmant, und sie agieren professionell.

Bewertung

Das Noi2due fällt in die Kategorie Lieblingsitaliener im Kiez (auch wenn es nicht der eigene ist). Auch wenn ich anderswo zufriedener mit dem einen oder anderen Gericht war. Die Wohlfühlatmosphäre begeistert mich mehr als die Teller. Durch die große Weinkarte ist das Restaurant letztendlich in meiner Wahrnehmung auch eine Enotheka, und die gibt es in der Region bekanntermaßen nicht allzu häufig.

Von Manuela Blisse