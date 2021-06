Potsdam

Potsdams Gastronomen müssen sich ab Donnerstag, 3. Juni 2021, gut überlegen, ob sie nicht nur die Terrassen, sondern auch die Türen für Gäste öffnen. Der Haken: Während in der reinen Außengastronomie, also in einem Biergarten oder auf einer Terrasse, keine Testpflicht für Gäste gilt, ist sie bei Betrieb der Innengastronomie vorgeschrieben und gilt dann für alle Gäste – egal, ob diese drinnen oder draußen sitzen. Zudem gelten weiterhin, unabhängig ob im Innenbereich oder im Außenbereich, strikte Hygieneregeln und die Kontaktnachverfolgung. So muss der Zutritt zu der Lokalität gesteuert werden – die Platzzahl ist reduziert. Einlass bekommen nur symptomfreie Gäste.

Die Regeln für Gäste in Restaurant und Kneipe

Im Wartebereich und zwischen den einzelnen Tischen auf der Außenfläche gilt ein Mindestabstand von 1,5 Meter. Zusammensitzen dürfen normalerweise nur Gäste aus höchstens zwei Haushalten. Personen aus weiteren Haushalten müssen den Mindestabstand einhalten. Eine große Ausnahme gibt es jedoch: Genesene und vollständig geimpfte Gäste zählen nicht mit. Wer aufsteht, muss Maske tragen – außer Personal ohne direkten Gästekontakt – selbst auf dem Weg zur Toilette. Dafür darf dann auch der Innenbereich aufgesucht werden, ganz ohne Test.

Eine gute Nachricht: Eine Terminbuchung ist nicht mehr verpflichtend, der Lieblings-Biergarten oder das favorisierte Restaurant kann spontan aufgesucht werden.

Wie handhaben Potsdams Gastronomen dies? Die MAZ hat sich umgehört. Und zwar in folgenden Lokalen: Konsum, Kochzimmer, Knossos Palast, Al Dente, Zweihunderteins, Bar Fritz’n, Alberti, Hiemke, Meierei im Neuen Garten, Krongut Bornstedt und dem Kades auf dem Pfingstberg. Ist Ihr Lieblingslokal nicht dabei? Dann schreiben Sie uns an potsdam-stadt@maz-online.de.

Thalia-Kinocafé Konsum in Babelsberg

Der Innenraum des „Konsum“ in Potsdam-Babelsberg an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Quelle: Julius Frick

Wer das Thalia-Kinocafé Konsum in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg besuchen möchte, muss weiterhin einen negativen Schnelltest vorlegen. „Nachdem die Außen-Gastronomie bereits läuft, öffnen wir jetzt auch die Innenräume“, sagt Steven Behrendt. Nur die Außengastronomie zu öffnen und auf die Testpflicht zu verzichten, war für das Konsum-Team keine Option. „Wir brauchen bei schlechtem Wetter einfach eine Alternative zu den Außen-Plätzen“, so Behrendt. Bisher sei das Geschäft verhalten angelaufen, „manche Gäste schreckt sicherlich auch die Testpflicht ab“, glaubt Behrendt.

Und auch vor Ort ist nicht jeder einsichtig. „Es gibt auch immer wieder welche, die diskutieren“, sagt Steven Behrendt. Um ihren Gästen einen Spontan-Besuch zu ermöglichen, bietet das „Konsum“ Corona-Tests zum Einkaufspreis an (6 Euro pro Gast). Sie werden – ebenso wie mitgebrachte Tests – unter Aufsicht durchgeführt.

Sterne-Restaurant Kochzimmer

Das "Kochzimmer" Am Neuen Markt 10 bietet hochklassige Küche. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Sterne-Restaurant Kochzimmer hatte am 26. Mai den romantischen Hofgarten am Brunnen eröffnet – teilweise überdacht – und nun können Gäste auch wieder nach drinnen. „Wir erwarten weiterhin den Test oder Impfnachweis, da wir mit der Option auf den Innenbereich mehr Gästen die Möglichkeit geben können bei uns ein kulinarisches Erlebnis zu genießen“, sagt Patron Jörg Frankenhäuser, „alle Reservierungen laufen ausschließlich online, die Nachweiskontrolle vor Ort erfolgt visuell durch uns. Es gibt für Vergessliche das Testzentrum um die Ecke.“ Seit der Wiedereröffnung sei das Kochzimmer gut ausgelastet.

„By the Way“, so Frankenhäuser weiter, „diese ewige Social-Media-Meckerei von Gastronomen und Gästen bezüglich der Regeln bei Öffnungen sind anstrengend. Man sollte sich stattdessen mal einfach freuen, das Stück für Stück Normalität einkehrt. Niemanden ist geholfen, wenn die Gastronomie ohne Regeln in vier Wochen wieder zu ist.“

Griechisches Restaurant Knossos Palast in Bornim

Auch das griechische Restaurant „Knossos Palast“ an der Potsdamer Straße (B273) in Bornim mit 200 Innen- und 100 Außenplätzen nutzt die Möglichkeit, demnächst die Gasträume zu öffnen – mit Negativ-Test. Wer keine Bestätigung einer offiziellen Teststelle oder den vollständigen Impfschutz nachweisen kann, hat auch hier die Möglichkeit, einen Schnelltest vor Ort durchzuführen. „Ich kaufe die Tests selbst ein und gebe sie zu dem Preis an unsere Gäste ab“, sagt Inhaber Kosta Memtsas. Aktuell seien das knapp fünf Euro pro Test. Noch spürt allerdings auch er, eine deutliche Zurückhaltung der Gäste. „Viele wollen keinen Test machen und gehen wieder weg“, sagt er, „andere vertrauen nicht auf die Test und haben Angst, sich im Restaurant anzustecken.“ Ausgebucht sei er deshalb aktuell nur selten. „Wir hoffen sehr, dass es bald besser wird.“

Italiener „Al Dente“ in Potsdam-Babelsberg

Die Außengastronomie beim Al Dente in Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

100 Sitzplätze drinnen und 150 draußen hat das italienische Restaurant „Al Dente“ in Alt Nowawes in Babelsberg – auch hier gilt weiterhin die Testpflicht. „Wir wollen drinnen und draußen öffnen“, sagt Restaurant-Chef Mario Bedzeti, „wer keinen negativen Test nachweisen oder einen Impfpass vorlegen kann, hat die Möglichkeit, bei uns einen Selbsttest durchzuführen – kostenlos.“ Nach der Öffnung der Außengastronomie sei sein „Ristorante“ schon wieder „gut besucht“. „Aber besser geht immer.“

Zweihunderteins: Restaurant und Biergarten am Griebnitzsee

Christian Gohl betreibt das Restaurant und den Biergarten „Zweihunderteins“ im und am Bahnhof Griebnitzsee. Vor rund einem Jahr hat er den Laden übernommen und neu eröffnet – nun steht er einen Tag nach Verkündung der neuen Corona-Regeln ratlos vor der Frage: Was tun? „Ich habe mit dieser Regelung so meine Abwägungsschwierigkeiten und kann heute noch nicht sagen, was ich tue.“ 50 Außen- und 70-Innenplätze hat er im Restaurant, mehr als 200 Plätze im Biergarten. Ob er nun allein den Biergarten öffnet, Biergarten und Restaurant-Außenbereich oder Außen- und Innenbereich? „Ich weiß es einfach nicht“, sagt er. Sein Problem ist weniger die Testpflicht. Gohl hat in der langen Corona-Zwangspause zahlreiche Mitarbeiter verloren. „Nun muss ich schauen: Wie wuppe ich was? Was lohnt sich?“

Bar Fritz’n in der Potsdamer Dortustraße

Das Team der Bar Fritz`n (v.l.n.r.): Pit Witter, Ronny Rammelt, Ben Hedtke, Stefan Hummel, Philipp Schlereth. Quelle: Varvara Smirnova

Das Team der Bar Fritz’n in der Dortustraße fährt zweigleisig – je nach Gästeaufkommen. Von Sonntag bis Donnerstag öffnet die Bar nur den Außenbereich – das funktioniert dann ohne Tests. Am Freitag und Samstag – also dann, wenn der Laden besonders voll ist – gibt die Bar auch den Innenbereich frei – dann müssen alle Gäste einen Test mitbringen. „Egal wann und wo: Wir befürworten grundsätzlich, dass sich Gäste testen lassen“, sagt Mitinhaber Ronny Rammelt. Das sei für alle sicherer und auch leichter zu handhaben. „Wir sind es leid, eine Behörde zu sein. Wir wollen unseren Gästen einen schönen Abend bereiten und aufmerksame Gastgeber sein können.“

Potsdam-Waldstadt: Restaurant Alberti im Brunnenviertel

„Totaler Schwachsinn“ ist für Jan Wienert vom Restaurant „Alberti“ im Brunnenviertel am Rande der Waldstadt die neue Regelung. Eine Testpflicht für die Innenräume sei für ihn okay – derzeit. Aber die Verquickung, also dass sich Gäste, die draußen sitzen, testen lassen müssen, wenn auch drinnen Gäste bedient werden, sei „Quark“. Das Restaurant Alberti verzichtet deshalb bis auf Weiteres auf seine Räumlichkeiten und lädt Gäste stattdessen auf die Terrasse ein.

Sportrestaurant Otto Hiemke in Babelsberg

MAZ Restaurantserie "Aufgetischt",hier das Babelsberger Restaurant "Otto Hiemke" Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Sportrestaurant Hiemke bedient aktuell nur im Außenbereich: „Die Regeln sind so unfassbar toll, was sollen wir da sonst machen?“, kommentiert Mit-Inhaber Daniel Zander sarkastisch. Eine Öffnung des Innenbereichs für Gäste nur gegen Vorlage eines Tests „macht keinen Sinn für die Leute“: „Wir haben uns alle gefreut, dass neue Regelungen kommen. Und dann kommt so etwas.“

Meierei im Neuen Garten

Pünktlich mit der neuen Verordnung öffnet die Meierei im Neuen Garten wieder die Pforte. Ab 3. Juni sind die Freunde gepflegter Biere am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von jeweils 12 bis 20 Uhr in der Gasthausbrauerei am Gestade des Jungfernsees willkommen – allerdings nur draußen. Die Küche öffnet zwar noch nicht, aber der Imbiss im Biergarten. Die Meierei erfasst weiterhin Personendaten zur Kontaktnachverfolgung, verlangt das Tragen einer medizinischen Maske beim Verlassen des vorab reservierten oder zugewiesenen Tisches.

Restaurant Brauhaus am Krongut Bornstedt

Auf dem Gelände des Krongut Bornstedt, wenige hundert Meter hinter dem Schloss Sanssouci, befindet sich das Restaurant Brauhaus, in dem es neben Speisen unter anderem auch das selbst gebraute „Bornstedter Büffel“-Bier gibt. Auf diese Spezialität – und auf Kleinigkeiten zum Essen – können sich Besucher auch weiterhin freuen, denn das Brauhaus hat die Außengastronomie geöffnet. Auf der weitläufigen Terrasse werden Gäste von Mittwoch bis Sonntag jeweils ab 12 Uhr bedient. Die Innengastronomie bleibt vorerst geschlossen – also keine Testpflicht. Plätze unter freiem Himmel bietet übrigens auch die Hofbäckerei an. Geöffnet hat die traditionelle Backstube täglich von 8 bis 18 Uhr.

In Potsdam weit oben: Restaurant am Pfingstberg

Im Restaurant Kades am Pfingstberg in Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

„Ich suche nach der Wahrheit“, sagt Mario Kade als Inhaber des „Restaurants am Pfingstberg“: „Ich muss mich für das Hybrid-Modell drinnen und draußen entscheiden oder nur für die Außengastro.“ Wenn er nur außen öffnet und keine Tests verlangt, darf auch bei Schlechtwetter keiner hinein. Wenn er beides öffnet, braucht man auch für draußen einen Test. „Ich möchte gerne auch innen aufmachen, ich habe ja ein schönes Restaurant“, sagt Kade. Er wird aber die nächsten 10 bis 14 Tage nur außen aufmachen, damit die Gäste ohne negativen Test kommen können. „Wir waren neun Monate ohne Gäste: 201 Tage, das sind 4820 Stunden. Wir brauchen endlich gutes Wetter und fröhliche Gäste.“ Er hofft auf ein weiteres Absinken der Inzidenz und dass dann auch der Innenbereich öffnen kann.

Von Anna Sprockhoff, Nadine Fabian, Rainer Schüler, Volker Oelschläger und Hajo von Cölln