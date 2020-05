„Jeder kämpft und weiß doch, dass gestundete Steuern oder Mieten allein nicht helfen werden“

Innenstadt

Es war nicht das erste Mal – und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein: Verwaiste Stühle vor dem Landtag in Potsdam haben am 1. Mai erneut darauf aufmerksam gemacht, dass Gastronomen und Hoteliers in großer Not sind. Die MAZ hat mit einem der Organisatoren, Bengt Rudolph, gesprochen. Er betreibt vier gastronomische Betriebe in der Landeshauptstadt.

Zum zweiten Mal stehen leere Stühle auf dem Alten Markt. Was wollen Sie mit dieser Aktion erreichen?

Wir wollen auf die angespannte, die Existenz bedrohende Lage der Potsdamer Gastronomen und Hoteliers aufmerksam machen. Jeder leere Stuhl symbolisiert einen fehlenden Gast. Die Idee stammt von Dresdner Kollegen. Dass sie genauso gut zu uns passt, sehen wir daran, dass am Freitag fast 100 Betriebe mitgemacht haben.

Es war also nicht schwer, Mitstreiter zu finden?

Nein, warum auch? Wir stehen alle vor den gleichen Problemen, ob große oder kleine Betriebe, ob jemand ein oder zehn Restaurants hat – es geht um jede einzelne Existenz. Unsere WhatsApp-Gruppe, die das Ganze unkompliziert organisiert, musste keine große Überzeugungsarbeit leisten. Wir sitzen alle im gleichen Boot.

Und dieses Boot, um in Ihrem Bild zu bleiben, hat eine kräftige Schlagseite. Wie geht es den Potsdamer Gastronomen?

Es geht uns schlecht. Jeder kämpft und weiß doch, dass gestundete Steuern oder Mieten, ja selbst die Soforthilfe vom Land allein nicht helfen werden. Ich rechne Ministerpräsident Woidke hoch an, dass Brandenburg die Soforthilfe auch für Unternehmen mit mehr als 15 Angestellte zahlt. Ich habe für mein Unternehmen 30.000 Euro bekommen. Das ist jedoch ein Tropfen auf den heißen Stein. Zurzeit verliere ich täglich 5000 Euro Umsatz. Aber nicht das allein lässt mich schlecht schlafen.

Ein Sarg soll das Sterben der Gastronomen symbolisieren. Quelle: Friedrich Bungert

Was ist es noch?

Ich habe 30 Mitarbeiter. Seit 1995 gehe ich mit ihnen durch Dick und Dünn. Ich bin der Kapitän, bin verantwortlich für sie. Jetzt sind fast alle in Kurzarbeit, müssen mit 60 Prozent Einkommen auskommen. Gerade heute am Tag der Arbeit wird mir das besonders bewusst. Ohne meine Mitarbeiter wäre ich nichts. Sie sind das Rückgrat der Firma.

Sie haben die Soforthilfe erwähnt. Es gibt doch auch die Möglichkeit, einen KfW-Kredit zu beantragen. Kann das besser helfen?

Ja und nein. Ich habe einen Antrag gestellt, wie andere auch. Ich bin mir auch sicher, dass ich den Kredit bekomme. Mein Unternehmen hat solide Bilanzen. Aber das ist nicht bei allen so. Diese Kollegen bekommen keinen Kredit oder beantragen ihn nicht, da sie nicht wissen, wie sie ihn später zurückzahlen sollen. Wenn man aber nicht weiß, ab wann man wieder Geld verdienen wird, wir also in diesem unbefriedigenden Schwebezustand sind, helfen die vorhandenen Hilfsangebote nicht wirklich.

Was würde denn helfen?

Wir brauchen einen Rettungsschirm, der uns über die Zeit hinweghilft bis wir wieder arbeiten können, wie vor der Pandemie. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, wir sehen ein, dass sich die Gäste nicht bei uns tummeln können und den Virus dabei übertragen. Wir haben verstanden, dass wir uns gedulden müssen. Dann brauchen wir aber Hilfe, die nicht zurückgezahlt werden muss. Daneben helfen auch vermeintlich kleinere Dinge. Ich habe zum Beispiel zwei meiner Betriebe bei privaten Vermietern. Sie haben mir angeboten, mir die Miete für einen gewissen Zeitraum zu erlassen. Die Gewoba, bei der ich auch Mieter bin, listet mir stattdessen Monat für Monat auf, wie hoch die offene Summe ist. Vielleicht wäre ein Nachlass möglich? Ich habe nicht das Gefühl, dass man sich dort in der Führungsetage Gedanken macht, wie man uns helfen kann. Aber auf meine privaten Vermieter bin ich stolz.

Wie sind denn die Reaktionen der Politik auf die Leere-Stühle-Aktion?

Als Potsdamer Unternehmer suchen wir zuerst den Kontakt zu den Verantwortlichen in der Stadt. Ich habe Oberbürgermeister Mike Schubert auf den Alten Markt eingeladen, ganz einfach per Mail. Und es hat mich sehr gefreut, dass er gekommen ist und sich Zeit für Gespräche genommen hat. Er vermisst die Gastronomie genauso wie jeder andere Potsdamer. Es hat uns gut getan, zu sehen, wir werden gehört. Das stärkt uns den Rücken. Die Hilfe, die wir brauchen, muss von Bund und Land kommen. Doch der OB hat die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Ministerpräsidenten zu sprechen und ihm unsere Sorgen und Nöte zu schildern.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) stellte sich den Fragen der Gastronomen bei der Demo vor dem Landtag. Quelle: Friedrich Bungert

Was brauchen die Gastronomen neben den finanziellen Hilfen außerdem unbedingt?

Wir brauchen einen konkreten Fahrplan aus der Krise. Es kann nicht sein, dass wir Woche für Woche aus den Pressekonferenzen im Kanzleramt erfahren, dass es für die Gastronomie noch keine Lösung gibt. Diese Ungewissheit macht krank. Selbst wenn man uns jetzt sagt, dass wir erst Mitte September wieder öffnen können und das vielleicht in Stufen – erst ein Drittel der Tische, dann die Hälfte - immer für zwei Wochen ein Stück mehr, dann hilft uns das. Jeder kann dann rechnen, eine Überlebensstrategie aufstellen oder schlimmstenfalls sagen, dass er es bis dahin nicht schafft und aufgeben muss. Alles wäre besser als diese Ungewissheit.

Von Elvira Minack