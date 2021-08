Potsdam

Die erste Bar in Potsdam akzeptiert Gäste ohne Corona-Immunisierung mehr – nun diskutiert die Stadt über die sogenannte 2G-Regel. Viele Gastronomen und Party-Veranstalter der Landeshauptstadt sehen eine verpflichtende 2G-Regelung allerdings kritisch. Einige Betreiber sind dafür offen, freiwillig 2G umzusetzen – unter bestimmten Voraussetzungen.

Oberbürgermeister richtet sich nach Landes-Vorgaben

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sagt auf MAZ-Anfrage, Potsdam beabsichtige „aktuell im Rahmen der Vorgaben des Landes zu arbeiten“. Hamburg sei im aktuellen Fall auch als Landesverordnungsgeber tätig. In Brandenburg ist bei Inzidenzen über 20 eine Testpflicht für Innengastronomie, Schwimmhallen und Veranstaltungen vorgesehen, wenn die Besucher keinen Impfschutz oder Genesungsnachweis haben.

Zuerst hatte Hamburg Veranstaltern und Gastgebern die Option eingeräumt, zwischen 3G – also dem Zutritt von Geimpften, Genesenen oder tagesaktuell negativ Getesteten unter Auflagen wie Abstandsregeln und Sperrstunde – und 2G – nur Geimpfte und Genesene, dafür keine weiteren Einschränkungen – zu wählen.

Die Potsdamer Unscheinbar setzt schon jetzt auf die 2G-Regel. Quelle: Saskia Kirf

Schon jetzt können Veranstalter per Hausrecht eigene, schärfere Regeln durchsetzen. So hatte etwa das Havelbeats-Festival im Waschhaus am vergangenen Wochenende 3000 Gäste, die allesamt getestet sein mussten – auch wenn sie geimpft waren. Auch das Hypergraphia-Festival im Freiland setzte auf die Testpflicht für alle. Andere wie Erik Helbl aus der Unscheinbar in der Innenstadt machen es genau andersherum und akzeptieren im Innenraum der Bar, wie berichtet, keine nicht immunisierten Gäste mehr. Das Thalia-Kino und das Waschhaus erwägen, diesen Schritt ebenfalls zu gehen.

Stefan Hummel, Inhaber der Bar Fritz’n in der Dortustraße, hat Verständnis für die Kollegen. „Wir haben eine sehr große Terrasse und dadurch einen Standortvorteil, denn bei uns kann man einfach gut draußen sitzen“, sagt er, „aber wer draußen die Plätze nicht hat, muss sich etwas überlegen.“ Derzeit würde die Bar die klassische 3G-Regel fahren. „Wir fragen jeden, der reingeht, ob er geimpft ist. Die Gäste zeigen dann sofort ihren Impfpass oder eine entsprechende App oder eben einen Testnachweis, also arbeiten wir nach 3G. Im Moment sehen wir keinen Grund, das zu ändern“, sagt Stefan Hummel. „Der überwiegende Teil unserer Gäste ist durchgeimpft. Und wir hätten auch nicht weniger Besucher, wenn drinnen nur Geimpfte und Genesene sitzen dürften.“

Jörn Rohde will im Hafthorn bei 3G bleiben. Quelle: Varvara Smirnova

Die 3G-Regel weiterfahren würde auch die Kneipe Hafthorn. „Eine 2G-Regelung halte ich für furchtbar“, sagt Geschäftsführer Jörn Rhode, „damit schränke ich mich ein, weil ich nicht alle Gäste reinlasse. Außerdem schließe ich diejenigen, die nicht impfwillig sind, damit aus.“ Noch deutlicher wird der Veranstalter und ehemaliger SVB-Fußballspieler Heiko Bengs: „Das wäre das Allerletzte. Das ist ein Einschnitt in die Grundrechte, wenn Menschen grundsätzlich die Möglichkeit genommen wird Veranstaltungen zu besuchen.“

Heiko Bengs sieht die 2G-Regel kritisch. Quelle: Friedrich Bungert

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch der Großgastronom und Unternehmer René „Redo“ Dost – er plädiert aber für eine freiwillige Lösung: „Es muss jedem selbst überlassen sein, für welches Modell man sich entscheidet.“ Solange es keine gesetzliche Pflicht gebe, will man hier beim 3G-Modell bleiben: „Eigentlich wollen wir alle wieder Gastgeber sein und keine Polizisten. Ich möchte meine Gäste nicht noch weiter reglementieren, als es ohnehin schon der Fall ist.“ Zu beachten wären auch die Mitarbeiter – man könne diese nicht zwingen, sich impfen zu lassen, sollte es zu einer 2G-Pflicht kommen.

Robert Busse vom Café Central setzt auf eine freiwillige Entscheidung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ebenso wie Dost, sieht Robert Busse eine Pflicht kritisch. Der Inhaber der Theaterkantine und dem Café Central positioniert sich aber klar pro 2G: „Ich würde mich definitiv dafür entscheiden, aber wichtig ist eben die Entscheidung. Jedem sollte Chance gelassen werden selbst zu bestimmen.“ Das Problem mit ungeimpften Mitarbeitern habe er nicht: „Wir sind zu 90 Prozent durch. Es gibt noch ein paar Nachzügler, aber die sind bereits auf dem Weg zum vollen Schutz.“

Von Saskia Kirf, Naomi Gyapong und Yunus Gündüz