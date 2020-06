Broiler mit Ost-Schrippe

Potsdam

Den Namen „ Gummiadler“ hat das Federvieh wahrlich nicht verdient. Auch wenn wahrscheinlich jeder leidenschaftliche Hähnchen-Esser in seiner Karriere schon einmal einen Vogel, dessen Fleisch trocken und zäh war, vor sich hatte. „Goldbroiler“ das klingt doch schon viel besser. Verkürzt auf Broiler gehörte er zu den Leckereien der DDR-Küche, im Westen war es schlicht ein halbes oder ganzes Hähnchen – hüben wie drüben langsam gegrillt am Drehspieß, verspeist mit Brot oder Pommes. Wenn auch inzwischen wahrscheinlich weniger verbreitet als Currywurst, Döner und Falafel, sind sie dennoch nicht verschwunden, die Imbisshühner mit, im Idealfall, krosser Haut. In mancher Imbissstube wird diese kulinarische Spezialität weiter hoch gehalten. Dennoch: Durch die Befürchtung, auch weiterhin immer wieder in Gummiadler beißen zu müssen, ist das (persönliche) Interesse gesunken.

Das Gute liegt nah

In Berlin könnte man in Neukölln in der Speisekneipe Tisk einen edlen Vertreter seiner Art verspeisen, den Broiler für Zwei für stolze 35 Euro, den halben Vogel für 22,50 Euro. Dafür gibt es dann auch eine Label Rouge-Qualität. Das Gute aber liegt viel näher, in der Globus Grill-Bar von Peter Heinrich. Ein breiter Bürgersteig, ein zurückgesetzter Gebäuderiegel und im Erdgeschoss ein paar Geschäfte und Speisestätten. Rote Fensterrahmen, auf den fast bodentiefen Fenstern ein „Frühstück ab zehn Uhr“-Hinweis und ein farbig beschrifteter Aufsteller, der Hähnchenleber mit Röstzwiebeln und Kartoffelpüree für 10,40 Euro und Thaihähnchen für 7,70 Euro anpreist.

Das Interieur ist praktisch. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Gastraum erinnert etwas an eine Autobahn-Raststätte aus vergangenen Zeiten. Rote Kunstlederbänke, dunkelbraune Bistrostühle, hier und da schon ein wenig angestoßen. Zwei Daddelautomaten blinken am Eingang. Ein diagonaler Tresen mit dahinterliegender Küche, eine rudimentäre, funktionale Ausstattung, in der zwei Damen Dienst tun. Die eine nimmt die Bestellungen auf, bringt einen Teller mit Besteck, besonders gesprächig ist sie nicht. Trotz Schmuddelwetters herrscht ein Kommen und Gehen. Viele ordern einen Broiler zum Außer-Haus-Verzehr. Ein paar Pärchen machen es sich an den runden und eckigen Tischen bequem. Das Herz des Grillhauses ist natürlich der Broiler, den es nicht nur als halbes sondern auch als Viertel-Huhn gibt. Zudem werden Hühner zu Chicken Wings, Hähnchen Nuggets, Cordon bleu verarbeitet und auch als Kombi daraus in der großen Geflügelvariation für Zwei (22 Euro) offeriert. Currywurst gibt es auch, das aber vernachlässigen wir einfach mal.

MAZ-Wertung Was uns gut gefiel: Frische saftige Hähnchen – einfach, gut und als halber Broiler mit Schrippe für 4,25 Euro Was uns weniger gut gefiel: Man muss sich auf eine Interieur-Zeitreise einlassen und die Grillbar mehr als Speisestätte denn Lokalität für einen ganzen Abend sehen.

Lieber eine Hühnerbrühe mit Einlage. Auf die muss nicht lange gewartet werden. Eine dampfende Suppentasse mit – endlich einmal – heißer Brühe. Die Gemüseeinlage ist noch leicht knackig, das Hühnerfleisch gut portioniert und sehr saftig. So erfreulich geht es weiter. Vorsichtshalber nur ein Viertel Broiler mit Pommes. Doch der überzeugt auf ganzer Linie. Ebenfalls saftiges aromatisches Fleisch unter einer leicht pikanten krossen Haut, die Kartoffelstäbchen ordentlich. Ein schöner Vertreter der alt-deutschen Küche ist Frikassee. Viel Huhn, viele Champignons, ein feines, eine leichte Säure bietendes Sößchen, das zwar leicht glänzt, aber nicht aus der Tüte kommt, sondern hausgemacht ist. Der Reis hält sich neutral zurück.

400 Hühner pro Woche

Am frühen Abend erscheint sogar der Chef persönlich. Peter Heinrich hat ein paar Würste im Gepäck und lässt sich auf ein kleines Geplauder ein. Am ersten Mai 1965 wurde die Gaststätte „Atlas“ eröffnet; die Broiler-Grillbar gehörte dazu. Er habe dort seinen Job als Koch gelernt und ein paar Jahre gearbeitet. Jahrelang war er in Potsdamer Gaststätten tätig, als Kellner, Küchenleiter, als Geschäftsführer. 1970 ging er zurück zu seinen Wurzeln, leitete die Broiler-Stube. Er habe die Wende überlebt, habe einen neuen Hühnerlieferanten gesucht, mit dem er bis heute zusammenarbeite. Kein handgestreicheltes Federvieh, keine Bio-Ware, aber von ausgesuchten Produktionsbetrieben in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Rund 400 Hühner bereite er die Woche zu. Die Haut wird vor Ort mit einer von ihm erarbeiteten Rezeptur, Hauptbestandteil Salz und Paprika, bepinselt.

Dass die Flattermänner so schmecken, wie sie schmecken, hat einen einfachen Grund. Sie werden frisch geliefert. Am besten passe zum Broiler, so die Empfehlung des Chefs, ein Brötchen, das fast so wie die gute alte Ost-Schrippe schmecke, für die er auch einen Bäcker gefunden hat. Die Antwort auf die scherzhafte Frage, was er denn heute morgen gefrühstückt habe, erstaunt irgendwie nicht: einen halben Broiler mit Schrippe. Da kämen, so Peter Heinrich, die ersten Flattermänner frisch aus dem Ofen – besser ginge es nicht.

Von Manuela Blisse