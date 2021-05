Potsdam

Wirklich glauben kann Andreas Meuche noch nicht, dass er mit seiner Frau Silke und dem erwachsenen Sohn Nicholas wieder in der Lieblingskneipe der Familie sitzen kann, dem Shamrocks Irish Pub – oder zumindest davor. „Ein frisch gezapftes Guinness auf dem Tisch, mehr kann ich mir gerade nicht wünschen“, sagt er. Am Freitag hat Potsdams Gastronomie ihre Terrassen geöffnet, erste Kulturveranstaltungen sind erlaubt: Die Corona-Notbremse der Bundesregierung ist in Potsdam vorerst Geschichte.

Tagelange Vorbereitungen auf den großen Tag

Im Vorfeld hatten die Wirte in Potsdam tagelang mit ihren Teams daran gearbeitet, die Bars, Restaurants und Cafés nach sieben Monate dauernder Zwangspause wieder nutzbar zu machen. Auch wenn die Gäste draußen sitzen, muss die Infrastruktur drinnen stimmen. Einige, wie das Babelsberger Café Kellermann haben eigens einen Sommergarten im Hinterhof geschaffen, andere können auf bestehende Terrassen zurückgreifen: Das Kino-Café Konsum – ebenfalls in Babelsberg – meldete schon am Mittwoch ausgebuchte Tische für diesen Abend.

Alexander Sporys, Geschäftsführer der Bar gelb, hat auch Respekt vor dem Neustart. Quelle: Julius Frick

In der Potsdamer Innenstadt stand auch viel Arbeit an. „Wir haben ja in der Schließzeit komplett auf Lieferservice umgestellt“, sagt Stefan Hummel, einer der beiden Chefs der Bar Fritzn in der Dortustraße. Man sei keine Bar mehr gewesen, sondern nur noch Produzent, statt Gläsern wurden Flaschen befüllt, die Karte war eine andere. „Eineinhalb Tage lang“, schätzt Stefan Hummel, haben sie die Bar neu bestückt, die Gläser aufpoliert und eingeräumt, die nun endlich wieder gebraucht werden.

Einige Straßen weiter in der Bar Gelb hatte Geschäftsführer Alexander Sporys Freiwillige zusammengetrommelt, um den Staub von den Stühlen zu wischen und neue Fässer in den Gastraum zu wuchten. „Wir haben uns als Team seit November nicht mehr in Persona gesehen“, sagt er mit breitem Lächeln, „das ist für uns in den letzten Tagen wirklich das Größte gewesen.“ Das und der Moment, als das erste Fass angezapft wurde. „Dass das nach so vielen Jahren Gastronomie mich emotional berührt, war klar. Aber das war wirklich ein Gänsehaut-Moment“, sagt er.

Das vegane Café Rosenberg in der Potsdamer Innenstadt informiert seine Gäste über die geltenden Maßnahmen. Quelle: Saskia Kirf

Vor der Wiedereröffnung hatten Stefan Hummel und Alexander Sporys großen Respekt. „Man baut ab“, sagt Hummel, „sowohl psychisch als auch körperlich.“ Auch Sporys sagt: „Unser Beruf ist körperlich sehr anstrengend, wir stehen aber allesamt nicht mehr im Training. Das Umschalten vom Sofa auf den Gast, nicht einmalig, sondern hoffentlich wieder jeden Abend, wird sicher eine Herausforderung.“

Offene Teststellen zu Pfingsten in Potsdam Der negative Corona-Test für den Besuch im Restaurant darf nicht älter als 24 Stunden sein. Einige Teststellen in Potsdam haben auch am Sonnabend und Sonntag geöffnet. An den DM-Filialen in Bornim, Nedlitz und am Filmpark wird samstags bis 20 Uhr getestet. Termine müssen online gebucht werden. Die Linden-Apotheke in Babelsberg und ihr Partner, das Café Kellermann, testen sonnabends und sonntags abwechselnd zwischen 10 und 16 Uhr. In der Kurfürstenstraße 11 sind Tests auch am Samstag und Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr möglich. Termine gibt es auf covidtestcenter-berlin.de. Der Unicorn-Coworkingspace im Kutschstallhof testet am Wochenende bis 19 Uhr, Termine unter schnelltestpotsdam.de. Auch die Testzelte am Bassinplatz und am Brandenburger Tor arbeiten am Wochenende und am Pfingstmontag bis 20 Uhr.

Wie lange die Öffnung Bestand haben wird, kann derzeit niemand sagen. Daniel Hönow, der Leiter des IHK-Regionalcenters für Potsdam und Potsdam-Mittelmark, sagt: „Das ist ein erster Lichtblick für Gastronomie und Einzelhandel – endlich kann vorsichtig aufgeatmet werden.“ Die Unternehmen hätten über Monate bewiesen, dass sie in der schwierigen Lage verantwortungsvoll agieren und sich bestens auf Öffnungsszenarien vorbereitet haben. „Die nächsten Schritte in Richtung Lockerungen müssen jetzt aufgezeigt und kommuniziert werden, denn wichtig für die Betriebe ist die Planungssicherheit.“

Auch die Wirte hoffen auf eine klare Kommunikation. „Ein großes Problem ist für viele Betriebe gerade das Personal“, erklärt Bar-Gelb-Geschäftsführer Alexander Sporys. Viele Mitarbeiter hätten sich in der Krise andere Jobs gesucht, er weiß von renommierten Restaurants in der Stadt, denen sechs Facharbeiter im Service fehlen. „Das kann man einfach nicht auffangen, auch uns fehlen jetzt Leute.“ Und ohne Sicherheit würden diese auch nicht zurückkommen, befürchtet er.

Auch die Tafeln müssen abgestaubt und neu beschriftet werden. Quelle: Christoph Soeder

Und nicht alle Gastronomen sind in Potsdam bei den Öffnungen dabei. Die Gründe sind dabei ganz verschieden. Großgastronom René Dost, der in Potsdam mit dem Café Heider, dem XXL-Restaurant und dem mexikanischen Sombrédo die größte zusammenhängende Außengastronomiefläche Potsdams am Nauener Tor bespielt, schreibt auf Facebook: „Natürlich haben auch wir es bitter nötig“, aber die Auflagen für die Gastronomen seien „absolute Frechheit und ein Aufwand, den wir nicht stemmen können“.

Aus den Potsdamer Testzentren wurde zugleich großer Zulauf gemeldet. Das Testzelt am Brandenburger Tor führt normalerweise 450 Abstriche am Tag durch, am Freitagmittag rechneten die Mitarbeiter angesichts langer Schlangen vor dem Zelt schon mit 750 Schnelltests.

Mancher hat keine Außenfläche

Andere Lokale, so das Familiencafé Tante Anna in der Gutenbergstraße, haben schlicht keine Außenflächen oder konnten die aufwendigen Vorbereitungen nicht in der Kürze der Zeit stemmen. Die Kneipe Hafthorn schreibt in schönstem Dialekt: „Alle denken, es wäre ein leichtes – Fingerschnippen und Türe uff, aber da hängt noch ne ganze Menge Arbeit dran“, und zählt auf: Die Küche müsse wieder hochgefahren werden, das Servicepersonal neu instruiert, der Getränkebestand erneuert. Das Hafthorn wird daher erst nächste Woche wieder öffnen.

Genauso halten es auch die Kollegen aus dem Fine Dining Segment. Patron Jörg Frankenhäuser aus dem Kochzimmer am Neuen Markt sagt, er habe noch in letzter Minute die Terrasse überdachen lassen. „Am Mittwoch, 26. Mai, geht es wieder los“, sagt Frankenhäuser. Die Buchungen sähen bereits gut aus. In der Villa Kellermann am Heiligen See, dem Restaurant des Berliner Starkochs Tim Raue, dauert die Zwangspause ebenfalls noch bis zur nächsten Woche.

Jette Schmid (l), Betriebsleiterin, und Nora Stein, Kellnerin, warten in Potsdam im Holländischen Viertel vor einem Bayerischen Brauhaus auf Gäste. Quelle: Christoph Soeder

„Ganz überzeugt bin ich noch nicht, dass das klappt“, sagt Helen Richter, die Chefin des Shamrocks Pubs, vor dem Familie Meuche ihr Guinness trinkt. „Es läuft langsam an und wir müssen und jetzt alle erstmal einfuchsen.“

Es geht auch ums Geld

Ein Problem für die Wirte, über das kaum jemand sprechen mag, sind die Mai-Hilfen des Wirtschaftsministeriums. Bar-Fritzn-Chef Stefan Hummel erklärt: „Wer Geld verdient, hat weniger Anspruch auf Hilfen. Da nun aber nur noch zehn Tage im Mai Zeit bleiben, um Umsatz zu machen, wird man zwar schnell über die Grenze kommen, die zu den Hilfen berechtigt, aber eben niemals so viel einnehmen, dass es sich lohnen würde.“ Er sei deshalb darauf eingestellt, die Hilfen für diesen Monat anteilig zurückzuzahlen.

Normal ist das alles nicht, die Auflagen und Maßnahmen sind für die Gastronomen und ihre Gäste weiterhin fordernd. Doch zumindest am Freitagabend wollten auch die Gastgeber nicht darüber nachdenken, welche Schwierigkeiten die Öffnungen bringen – neben den finanziellen Sorgen stand immerhin vielerorts auch der Respekt vor der Bürokratie der Kontaktnachverfolgung und der Kontrolle von Test- und Impfnachweisen. „Heute ging es einfach nur um unsere Gäste und ihre riesige Wiedersehensfreude“, sagt Stefan Hummel.

Von Saskia Kirf