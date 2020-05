Bornstedt: Stille im Viktoria-Eck

Potsdam

Politiker wollen Auskunft zu dem seit geraumer Zeit geschlossenen Restaurant Viktoria-Eck in Bornstedt, doch die Informationen aus dem Rathaus sind dürftig. Verneint wurde die Frage der Stadtverordneten Leon Troche und Uwe Adler ( SPD), ob dort derzeit ein Gewerbe angemeldet ist.

Zur Frage, was künftig mit der Immobilie geplant ist, antwortet das Rathaus: „Dazu liegen keine Erkenntnisse vor.“ Adler und Troche fragen schließlich, ob die Stadt Kontakt zum Eigentümer aufnehmen kann, um die Immobilie „nach außen zu pflegen“ und „verkehrssicher zumachen“. Antwort: Nach Kontrolle gebe es keinen Anlass für „behördliches Handeln“.

Die Kunststeinplastik Keiler von Horst Misch vor dem gleichnamigen Lokal in der Waldstadt I. Quelle: Volker Oelschläger

Ähnlich verhalten war die Auskunft der Stadt auf eine vor Monaten gestellte MAZ-Anfrage zu dem früher beliebten Restaurant „Zum Keiler“ in Waldstadt I. Das Gewerbe sei zum 15. Oktober 2018 abgemeldet worden. Dem Gewerbeamt sei auch nicht bekannt, ob es eine Neueröffnung gibt. Verwiesen wurde auch darauf, das die Immobilie nicht im städtischen Besitz sei.

Zur Perspektive einstiger Traditionslokale in städtischen Immobilien sind die Auskünfte aus dem Rathaus kaum ergiebiger. Auf eine MAZ-Anfrage zu dem Ende 2018 geschlossenen Babelsberger Ratskeller hieß es vor Wochen lediglich, dass der aktuelle Mietvertrag noch bis Ende 2021 läuft. Wie berichtet, hatte der Pächter das Lokal im Streit mit der Stadt geschlossen.

Blick vom Park Babelsberg zum früheren Bürgershof Klein Glienicke. Quelle: Volker Oelschläger

Ein Abschied für immer vor großem Laufpublikum vollzog sich in den vergangenen Monaten an der Glienicker Lake vis-à-vis zum Park Babelsberg. Im Oktober 2017 geschlossen, wurde das traditionsreiche Ausflugslokal Bürgershof in Klein Glienicke mittlerweile zum Teil abgerissen. Nach letzten Meldungen soll das Gebäude zum Wohnhaus umgebaut werden.

Von Volker Oelschläger