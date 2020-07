Gaststätten in Potsdam: So schmeckt’s auf dem Restaurantschiff John Barnett

Potsdam

Fisch muss schwimmen. Im Tiefen See, im Teller. Zudem in der Fischsuppe, die es als kleine und große Portion gibt. Es sitzt sich lauschig auf dem zum Restaurantschiff umgebauten Lastkahn von 1889 im Kunst- und Kulturquartier Schiffbauergasse. Auf einer der Lichterketten des rot gestrichenen Decks zwitschert lautstark ein Vogel. Ansonsten ist es erstaunlich ruhig. Aus der „ Kombüse“ duftet es nach Bratkartoffeln.

John Barnetts Fischtopf zum Auftakt

Es soll ein fischlastiger Abend werden, erst ein kleiner Fischtopf, dann Matjes und Labskaus. Die Sohlen des jungen Mannes im Service unterbrechen quietschend die Stille des späten Nachmittags, wenn er zwischen den mit Sonnensegeln überspannten Plätzen und der Treppe zum Unterdeck, wo sich die Küche befindet, hin und her flitzt. Kaum bestellt, landet der erste Gang auf dem einfachen Klapptisch, der „ John Barnetts Fischtopf mit Shrimps und Gemüse“.

Restaurantschiff J´ohn Barnett in der Potsdamer Schiffbauergasse. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein ausschweifender Name für eine nicht einmal lauwarme Brühe mit Fettaugen, die in Menge und Form an die Saugnäpfe eines Oktopusses erinnern. Ein ungleiches Verhältnis gehen rosa-rote Pfefferkörner sowie Shrimps und Fischstücke ein. Erstere weit in der Überzahl, letztere dagegen fast schon selten wie Perlen in Muscheln. Auch das klein geschnippelte Gemüse ist präsenter, sodass das Ganze als Gemüsebrühe mit leichtem Fischallerlei passender beschrieben wäre.

Gastro-Steckbrief Schiffsrestaurant John Barnett, Schiffbauergasse 12 a, 14467 Potsdam, Tel. 0331/2012099, www.john-barnett.de Geöffnet: Mittwoch bis Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 23 Uhr Plätze: innen ca. 55 plus Kapitäns Kajüte mit 24 Plätzen, außen ca. 80 nicht behindertenfreundlich Preise:Vorspeisen, Suppen, Salate 4 bis 10,50 Euro; Hauptgerichte 10,50 bis 16,50 Euro; Desserts: 5,50 bis 6 Euro Softdrinks: 0,2 l/ab 2,10 Euro Bier 0,3 l/3 Euro Wein: 0,2 l/ab 4,80 Euro

Apropos Flüssigkeiten. Die Getränke wurden erst nach dem Fischtopf serviert und die Speisekarten werden gar nicht abgeräumt. Dafür scheint das nach einem der Pioniere der Dampfschifffahrt in Deutschland, John Barnett Humphrey, benannte Restaurantschiff schnelle Fahrt aufnehmen zu wollen. Ob es denn mit dem Essen weiter gehen könne, fragt die Bedienung freundlich, aber geflissentlich übersehend, dass wir noch an der Suppe löffeln.

Werbung für die mitteleuropäische Küche

Mitteleuropäische Küche nennt das John Barnett sein Angebot und gestaltet daraus einen Fang von Fenchel-Karotten-Cremesuppe und Brandenburger Soljanka über gebackenen Ziegenkäse mit Apfel-Holunder-Gelee oder Buchweizenpfannkuchen mit Spinat-Frischkäse-Füllung bis zum Omelette mit Kartoffeln und Räucherlachs sowie gebratenem Zanderfilet mit Butterkartoffeln. Es wird also querbeet gekreuzt, das ist für eine Ausflugsgastronomie, wie ich das Restaurantschiff einordne, okay.

Gebratene schwäbische Maultaschen auf Blattspinat, mit Zwiebeln abgeschmälzt, dazu Salat. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wir entscheiden uns für zwei Matjesfilets auf Hausfrauensoße mit Bratkartoffeln und als „Seemannsgericht“ den Labskaus, bei dem darauf hingewiesen wird, dass Matjes, Rinderbrust, Röstzwiebeln, Rote Bete, Gurke, Setzei und Kartoffelpüree separat auf dem Teller angerichtet werden.

Labskaus mit Matjes,Rinderbrust,Röstzwiebeln,Rote Beete, Gurke und Setzei, dazu Kartoffelpüree. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nicht ungewöhnlich, jedoch in diesem Fall weniger gelungen. Die recht trockene Rinderbrust als Scheibe hat einen unansehnlichen Fettrand. Ein schöner Haufen Gehacktes wäre dienlicher gewesen. Ohne sich zu weit aus dem Bullauge zu hängen: Konsistenz und Geschmack des Pürees stellen eine kombüsengemachte Zubereitung in Frage.

Beim Matjes gibt es kaum Klagen. Die Qualität der milden Heringsfilets ist anständig und der Duft der Bratkartoffeln setzt sich geschmacklich am Gaumen fort.

Seichtes Gedümpel, schwerer Seegang – welches Fahrwasser-Fazit steuert das John Barnett an? Auf dem Weg von den Örtlichkeiten wieder hinauf ans Deck wollte ich mir genau darüber Gedanken machen, wurde jedoch mit einer anderen Aufgabe betraut. Einer der Service-Bootsjungen drücke mir ein Tellerchen mit der Rechnung in die Hand, das könne ich doch gleich mit nach oben nehmen. Das nenne ich süffisant effizientes Arbeiten – so schwimmt man als Gast ungebeten im Service mit.

Kurz-Kritik Was uns gut gefiel: Lage schön, Aussicht noch schöner Was uns weniger gut gefiel: an Küche und Servicegedanken ist noch viel Luft nach oben.

Von Manuela Blisse