Potsdam, Werder

Sechs brandenburgische Restaurants finden sich auf der Liste des Millau-Guide 2021, dessen Preisverleihung am Donnerstag stattfand. Vier davon sind in Potsdam, eines in Werder/ Havel, eines ist in Finsterwalde ( Landkreis Elbe-Elster). Einen Aufsteiger und einen Absteiger gibt es dabei zu vermelden.

Einen Punkt dazugewinnen konnte dieses Jahr das Restaurant „Alte Überfahrt“ in Werder/ Havel. Gastgeber Patrick Schwatke und Küchenchef Thomas Hübner arbeiten sich seit 2017 konsequent nach oben: Nach drei Jahren mit 14 Punkten konnten sie voriges Jahr auf 15 und nun auf 16 (von maximal 20 möglichen) erhöhen. Damit gehören sie laut Gault Millau zu den vier besten Restaurants in Brandenburg.

Anzeige

Die "Alte Überfahrt" auf der Insel in Werder/Havel konnte die Tester des Gault Millau 2021 davon überzeugen, aufgewertet zu werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hübner arbeitete unter anderem bei Kolja Kleeerg im „Vau“, Michael Kempf im Berliner „Facil“, im „Louis XV“ in Montecarlo von Alain Ducasse oder der „Enoteca Pinchiorri“ in Florenz. Nach seiner Rückkehr aus Italien kochte er zunächst im „Bayrischen Haus“ in Potsdam, bevor er sich dazu entschied, die „Alte Überfahrt“ auf Werder’s Insel gemeinsam mit Patrick Schwatke neu zu beleben.

Lesen Sie auch

Ebenfalls 16 Punkte erhielten die drei Potsdamer Restaurants: Seit 2003 ist Alexander Dressel Küchenchef im „Kabinett F. W.“ ( Friedrich Wilhelm) im Bayrischen Haus, zwei Jahre später wurde er hier mit dem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet. Mit „neuer preußischer Küche“ punktete auch in diesem Jahr das „kochZIMMER“ mit Küchenchef David Schubert. Tim Raues „ Villa Kellermann“ konnte auch im zweiten Jahr seine Bewertung halten. Erst im September 2019 eröffnet, wurde vor einem Jahr der Inhaber, der Potsdamer Fernsehmoderator Günther Jauch (63), vom Feinschmecker-Guide zu Deutschlands Gastronomen des Jahres ausgezeichnet.

Einen Punkt abgeben musste das Potsdamer Restaurant „Juliette“, das französische Küche bietet. Für 2021 steht es daher mit 15 Punkten in der Liste des Gault Millau.

Tim Raues „Villa Kellermann“ in Potsdam hielt die 16 Gault-Millau-Punkte vom Vorjahr. Quelle: Bernd Gartenschläger

Als weiteres brandenburgische Restaurant konnte der „Goldene Hahn“ in Finsterwalde 16 Punkte halten. Nicht mehr auf der Liste ist das Restaurant „17fuffzig“ in Burg ( Landkreis Spree-Neiße) auf, das voriges Jahr noch auf 17 Punkte aufgewertet wurde und dessen Koch Alexander Müller 2019 als „Junges Talent“ ausgezeichnet wurde.

Als Gastgeberin des Jahres 2021 wurde Ilona Scholl vom Kreuzberger Restaurant "Tulus Lotrek" gekürt, auch die "Sommelière des Jahres 2021" kommt mit Weinexpertin Nancy Grossmann vom Restaurant "Rutz" diesmal aus Berlin. Der Titel „Koch des Jahres“ geht an Thomas Schanz vom Restaurant " Schanz" in Piesport an der Mosel. Berlins Top-Restaurants sind im Gault-Millau-Guide 2021 " Tim Raue" mit 19,5 Punkten, "Facil" (19) und " Lorenz Adlon Esszimmer" (19). Während die Bundeshauptstatt elf Restaurants mit Top-Bewertungen von 17 bis 19,5 Punkten hat, findet sich in Brandenburg in dieser Kategorie kein einziges.

Der Gault Millau ist ab 30. November im Handel als Buch erhältlich. Am 26. November fand die Preisverleihung in Form einer Online-Veranstaltung statt.

Von Konstanze Kobel-Höller