Abfallgebühren in Potsdam - Gebühren 2022: So teuer wird die Müllabfuhr in Potsdam im nächsten Jahr

Die Stadt Potsdam hat die Gebührenkalkulation für die Müllabfuhr 2022 vorgelegt. Sowohl bei Restmüll als auch bei Biomüll gibt es Veränderungen – mit Rechenbeispielen.