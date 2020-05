Potsdam

Wut, Verzweiflung, Unverständnis: Die Nachricht, dass Frauen ihre Kinder in den Potsdam Krankenhäusern künftig ohne Partner zur Welt bringen müssen, löste bei Betroffenen Mitte März eine Welle der Empörung aus. Seit Freitag steht nun fest: Auch Partner dürfen wieder mit in die Kreißsäle des St- Josefs-Krankenhauses und des Bergmann-Klinikums. Weiter so wie vor der Corona-Pandemie geht es allerdings nicht. Für die Begleitung der werdenden Mütter gelten strikte Regeln. In einer Pressemitteilung erklärt das St. Josefs-Krankenhaus welche.

Vor dem Weg ins Krankenhaus

Wer seine Partnerin in den Kreißsaal begleiten will, muss mindestens drei Wochen symptomfrei – das heißt, an keiner Atemwegsinfektion erkrankt gewesen sein. Außerdem darf man mindestens drei Wochen keinen Kontakt zu jemanden mit nachgewiesener Corona-Infektion gehabt haben.

Anzeige

Während der Geburt

In den Kreißsaal dürfen die Partner nur unter Vollschutz, das heißt sie müssen eine Kopfbedeckung, Mund-Nasen-Schutz, Kittel und Handschuhe tragen. Stehen dürfen sie während der Geburt nur am Kopfende des Bettes, die Abstandsregeln zur Hebamme sind einzuhalten.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Auf der Mutter-Kind-Station

Nach der Geburt dürfen die Partner Mutter und Neugeborenes uneingeschränkt unter strikter Einhaltung der Hygieneregeln besuchen – vorausgesetzt natürlich, sie sind Covid-positiv oder ein Verdachtsfall.

„Mit unseren definierten Hygienestandards und der bestätigten Wirksamkeit unserer Schutzmaßnahmen in der vergangenen Woche sind wir zuversichtlich, diese Lockerungen durchführen zu können“, sagt die Ärztliche Direktorin und Chefärztin Gesine Dörr.

Lesen Sie mehr:

Von MAZ-online/off