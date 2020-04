Vor 75 Jahren wurde Potsdam bombardiert

Potsdam

Um 22.40 Uhr begann am 14. April 1945 der „Untergang des alten Potsdam“. Das war das Bild, das die Zeitzeugin Ellen Gräfin von Grumme-Douglas in ihren Schilderungen verwendete.

Vor 25 Minuten hatten die Sirenen Alarm gegeben, die im Süden Londons gestarteten Bomberverbände hatten da gerade den Luftraum über Hannover-Braunschweig erreicht. Fast 70 Kilometer lang war der Strom der fast 500 schwer beladenen Lancaster-Maschinen.

Hans-Werner Mihan (1927-2008), der 1997 mit dem Buch „Die Nacht von Potsdam“ das Standardwerk zu dieser Katastrophe vorlegte, schilderte, wie um 22.40 Beleuchtungs- und Markierungsbomben an 836 Fallschirmen in grellweißem Licht aufflammten. Potsdam, schrieb der Historiker, „war in dieser wolkenlosen Nacht taghell“.

Nahezu zeitgleich erbebte die Stadt von ersten Einschlägen. Das eigentliche Bombardement dauerte 20 Minuten: Wissenschaftler auf dem Telegrafenberg registrierten Erschütterungen von 22.40 bis 23 Uhr, britische Quellen sprachen laut Mihan von Nachzüglern bis 23.16 Uhr.

Blick auf die zerstörte Potsdamer Innenstadt. Quelle: Archiv

Horst Goltz, der nach dem Angriff gemeinsam mit anderen Hitlerjungen eine zerstörte Telefonleitung wiederherstellen sollte, schilderte ein Inferno: Die Jungen seien unverrichteter Dinge zurück gekehrt, da „außer der Nordseite alle übrigen Seiten des Wilhelmplatzes (heute Platz der Einheit, Red.) in Flammen standen. Auch brannten viele Häuser zwischen dem Kanal und der Breiten Straße bis hin zur Garnisonkirche.“

Von Bränden spricht auch die Gräfin von Grumme-Douglas, die sich nach dem Angriff von der Beyerstraße nahe der Kolonie Alexandrowka Richtung Innenstadt durchkämpfte. Sie kam bis zum Nauener Tor: „Von da ab stand alles in Flammen.“

Über Jahrzehnte war umstritten, ob der Angriff der Stadt oder vor allem dem Bahnhof gegolten hatte. Historiker Mihan schrieb in der MAZ: „Es gibt kein einziges Dokument, das Ziele außer dem Bahnhof und den anliegenden Kasernen angibt. Indizien dafür sind die Dichte des Bombardements um den Bahnhof herum, die laufende Korrektur aus dem den Angriff leitenden Master-Bomber, dessen Bericht erhalten ist, die Lage der Zielmarkierungsbomben und vor allem die Zusammensetzung der mitgeführten Bombenlast.“

Städteangriffe seien zuvor durch eine etwa gleich große Menge von Brand- und Sprengbomben gekennzeichnet gewesen. In Potsdam hingegen habe das Verhältnis von Brand- zu Sprengbomben „höchstens eins zu zehn“ betragen, was auf ein festes Ziel wie den Bahnhof hinweise. Tatsächlich legten die Angriffe vor allem den Bahnhof und die Gleisanlagen in Schutt und Asche, auf denen in dieser Nacht ein Munitionszug stand und explodierte.

Doch auch die Wohnviertel wurden schwer getroffen: Mehr als 50 Prozent der Altstadt waren zerstört, darunter fast alle Gebäude am Alten Markt; zerstört waren 30 Prozent der Teltower Vorstadt und auf Hermannswerder. Getroffen waren das St. Josefs- und das Städtische Krankenhaus, das Wasserwerk an der Leipziger Straße, die Hauptpost und das Feuerwehr-Depot.

Punkt 22.15 Uhr läuten die Glocken der Kirchen in der Potsdamer Innenstadt zum Gedenken an das verheerende Bombardement vom 14. April 1945. Um diese Uhrzeit wurde vor 75 Jahren der Fliegeralarm ausgelöst.

Pfarrer Gerhard Schröder berichtete später vom Brand des Langen Stalls. Die benachbarte Garnisonkirche hingegen schien auf den ersten Blick unversehrt, er konnte nur kleinere Brände entdecken. Doch während er Schläuche auf den Turm hieven ließ, trug eine Windböe lodernde Glut vom brennenden Stall auf das Kirchendach. Kurz darauf brannte der Turm wie eine Fackel.

Nach einem ersten Auswertungsbericht der Royal Air Force zwei Tage nach der Bombardierung zog sich der Korridor der Zerstörung von Nowawes bis zur nordwestlichen Nauener Vorstadt. Mehr als 1500 Menschen starben in diesem Inferno.

