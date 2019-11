„Die DDR war nie meine Heimat“

Berliner Vorstadt

Zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer und damit auch der Öffnung der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam kamen am Nachmittag des 10. November rund 300 Menschen zu einer Gedenkverantsaltung an der Nike-Statue zusammen. Neben Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), den Beigeordneten Noosha Aubel (parteilos) und Brigitte Meier ( SPD) nahmen auch Stadtpräsident Pete Heuer sowie zahlreiche Stadtverordnete, Landes- und Bundespolitiker an der Gedenkfeier teil.

Das Gedenken fand als Kooperation zwischen der Landeshauptstadt und der Fördergemeinshaft Lindenstraße 54 statt – dort befand sich während der NS-Zeit, der sowjetischen Besatzung und in der DDR ein Gerichts- und Gefängniskomplex, zahlreiche politisch Verfolgte wurden hier abgeurteilt und inhaftiert.

Am 10.11.2019 Gedenkveranstaltung an der Glienicker Brücke. Foto: Varvara Smirnova Quelle: Varvara Smirnova

Claus Peter Ladner hat den Komplex in der Lindenstraße zu einer Gedenkstätte gemacht, seit langem ist er in der Fördergemeinschaft aktiv. Auch an der Aufstellung der Nike hatte er wesentlichen Anteil. Am Sonntag steht der frühere Präsident des Potsdamer Verwaltungsgerichts im strahlenden Sonnenschein neben den vielen Kränzen, welche die Potsdamer Politiker an der Statue abgelegt haben.

„Nach 28 bitteren Jahren mit einer Mauer, die man nur unter äußerster Lebensgefahr überwinden konnte, öffnete sich auf einmal vor 30 Jahren die Grenze“, sagt er. „Der Freiheitswille hatte über die Diktatur des SED-Regimes gesiegt.“ Dabei, sagt Claus Peter Ladner, hätte es anders kommen können in den letzten Tagen und Wochen vor dem Fall der Mauer, als erst wenige, dann irgendwann hunderttausende DDR-Bürger für mehr Freiheit auf die Straße gingen: „Ein einziger Schuss hätte zur Katastrophe führen können.“

Die Straße endete am Grenzkonsum

Gisela Rüdiger war eine, die auf die Straße ging. Am 4. November 1989 war sie bei der bis dato größten Demonstration in Potsdam, bei der viele Tausend Menschen Meinungs-, Reise- und Versammlungsfreiheit forderten. Nach der Wende leitete sie die Potsdamer Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde. Sie freue sich noch heute, wenn sie über die Glienicker Brücke fahre, sagt Gisela Rüdiger. Seit 1975 lebte sie mit ihrer Familie in der Berliner Vorstadt in unmittelbarer Nähe zur Grenze. „Die Straße endete rechts am Grenzkonsum, links am Russenmagazin“, erinnert sie sich, „und wenn wir im Heiligen See baden waren, lagen wir am Zaun.“ Die DDR sei nie ihre Heimat gewesen. „Die Städte und Dörfer, die Landstriche und die Menschen, ja“, sagt Gisela Rüdiger, „aber der Staat war es nicht.“ Sie sei sich immer sicher gewesen, dass die Mauer irgendwann nicht mehr stehen würde. „Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben würde.“

Als die Mauer dann aber fiel, konnte Gisela Rüdiger nicht sofort in den Westen: „Mein Mann war nicht mehr fahrtüchtig, als er mit der Nachricht nach Hause kam“. Am nächsten Tag dann ging es aber rüber, über Drewitz. Im Autoradio hörte das Ehepaar Rüdiger Helmut Kohl und Willy Brandt am Rathaus Schöneberg sprechen – den Ort des Geschehens hatte man mangels Ortskenntnis nicht gefunden.

Lange Gedenk-Tradition

Das Mauerfallgedenken an der Nike hat eine lange Tradition. Auch zum Jahrestag des Mauerbaus, am 13. August, kommen hier alljährlich die Menschen zusammen, um derjenigen zu gedenken, die bei der Flucht ihr Leben ließen. Allein in Potsdam gab es 13 Todesfälle dieser Art.

Die goldene Statue wurde 1999, zum zehnten Jubiläum der Grenzöffnung im Jahr 1989, direkt an der Brücke aufgestellt, sie soll an die menschen erinnern, die sich in der DDR für Bürgerrechte eingesetzt haben und den Frieden symbolisieren.

Von Saskia Kirf