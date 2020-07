Babelsberg

Als im Jahre 1945 die beiden Atombomben auf Japan fielen, die Hiroshima und Nagasaki dem Erdboden gleichmachten, kümmerte es vermutlich wenige Menschen, von wo aus dieser Abwurf befehligt wurde. Heute, 75 Jahre später, wissen wir, dass das „Go“ aus Babelsberg kam. Zum Jahrestag des Beginns der Potsdamer Konferenz der alliierten Mächte erinnerte am Samstag eine Gedenkveranstaltung am Babelsberger Hiroshima-Nagasaki-Platz an die Opfer der Atombomben und mahnte gleichzeitig heutige Generationen, die katastrophalen Auswirkungen der Nuklearwaffen nicht zu vergessen.

Der Befehl kam aus Babelsberg

Gegenüber dem Platz, auf dem heute ein Denkmal für die zerstörten Städte Nagasaki und Hiroshima zu finden ist, steht eine relativ unscheinbare Villa. Hier wohnte Harry S. Truman, der erst im April 1945, nach dem Tode Franklin D. Roosevelts, zum amerikanischen Präsidenten geworden war, mit seinen engsten Vertrauten mehrere Wochen lang. Und von hier aus hätte er auch die Atombombenabwürfe angeordnet, sagt Uwe Fröhlich, Vorsitzender des Vereins Hiroshima-Platz-Potsdam. „Häufig hört man, Truman hätte von seinem Schiff aus den Befehl erteilt. Das stimmt aber nicht. Am Schiff erfuhr er nur von dem erfolgreichen Abwurf der Atombomben“, sagt Fröhlich.

Das Denkmal, welches heute der Truman-Villa gegenübersteht und an dem die Gedenkveranstaltung stattfand, wurde vom japanischen Künstler Makoto Fujiwara entworfen. In einer gedachten Linie verbindet die Mitte der mehrsprachigen Gedenktafel und des mehr als 30 Tonnen schweren Granitblocks den Platz mit genau dem Ort, an dem Trumans Schreibtisch seinerzeit stand.

Nicht nur erinnern, sondern auch mahnen

Der Granitblock sei bewusst minimal bearbeitet worden, erzählt Udo Dagenbach, Landschaftsarchitekt und zu dessen Lebzeiten ein enger Freund Fujiwaras. „Steine waren für Makoto immer beseelte Objekte“, erinnert er sich. „Die Kristalle, welche heute in der Sonne blinken, sollten als Seelen im Stein bleiben.“ Das Denkmal soll so bald wie möglich mit einem japanischen Kirschbaum, neuem Rasen und einem kurzen Steinweg zur Gedenktafel vervollständigt werden.

Doch wurde an diesem geschichtsträchtigen Ort nicht nur erinnert, sondern auch gemahnt. So auch von Giuliana Messmer, die als Vorstandsmitglied bei der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) in Deutschland tätig ist. „93 Prozent der Deutschen sind laut einer Umfrage von Greenpeace dafür, dass Deutschland dem Atomwaffensperrvertrag beitritt“, sagt sie. „Ältere Generationen haben diese Waffen geschaffen, welche die Welt zerstören können. Wie so oft fällt es jetzt auf jüngere zurück, das Problem zu lösen.“ Man müsse alles daransetzen, Atomwaffen aus der Welt zu schaffen. Für seine Arbeit im Namen des Weltfriedens erhielt ICAN 2017 den Friedensnobelpreis.

Ordnungsbeigeordnete appelliert

Auch die Potsdamer Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit, Brigitte Meier, appellierte an die Zuhörer. „Das Leid der Opfer von Hiroshima und Nagasaki darf sich nicht wiederholen. Setzen wir uns ein für eine atomwaffenfreie Welt!“, so Meier.

Xanthe Hall, die ebenfalls im Vorstand von ICAN Deutschland sitzt, meint, man habe zwar schon über die Jahrzehnte etwas Fortschritt gemacht. Der Atomwaffensperrvertrag, der von allen außer fünf UN-Mitgliedsstaaten unterzeichnet wurde und die weitere Verbreitung von nuklearen Waffen verbietet, sei „ein Schritt auf einem langen, steinigen Weg.“ Das Ziel solle es sein, mit dem Vertrag und weiteren Mitteln, die nukleare Abschreckung zu delegitimieren. Die Atomstaaten sollten als die neuen Schurkenstaaten angesehen werden, meint sie.

Fröhlich sagt, dass die Idee, Atomwaffen könnten einen Krieg verhindern, auf nichts weiter beruhe als der Tatsache, dass es bislang noch keinen dritten Weltkrieg gegeben habe. Darauf könne man sich aber nicht verlassen, denn immer noch gäbe es 14 000 davon auf der Welt, von denen ein guter Teil in ständiger Alarmbereitschaft wären. „Wir müssen handeln!“, fordert er, „jetzt und sofort – egal ob Krise oder nicht!“

