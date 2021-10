Teltower Vorstadt

Nach manchen Orten muss Philipp Ziems lange suchen. Mit einem ausgedruckten Plan geht er über den Neuen Friedhof in der Teltower Vorstadt, orientiert sich kurz. Er weiß, was er sucht: Einen weiteren Gedenk-Ort, den „Ehrenhain für verdiente Sozialisten“. Denn während andere Menschen Briefmarken, Kugelschreiber oder Eintrittskarten sammeln, ist der 31 Jahre alte Potsdamer an Denkmälern für die Opfer von Krieg und Faschismus in Brandenburg interessiert. „Erinnerungsorte Brandenburg“ heißt sein Projekt.

„Ich habe festgestellt, dass man viele dieser Orte gar nicht mehr findet“ sagt Philipp Ziems. „Das möchte ich ändern, ich finde, man braucht eine lebendige Erinnerungskultur.“ Dafür reist er durch das ganze Land, verbringt seine Freizeit in Archiven, Museen und auf Friedhöfen. Allein in Potsdam hat er bereits mehr als 60 Orte erforscht, vom Stolperstein über Stelen, Schilder, Statuen bis hin zu Grabsteinen. „Gedenken kann so bunt sein, so unterschiedlich, das möchte ich auch zeigen“, sagt Ziems. Perspektivisch soll eine Homepage mit einer Karte entstehen, um anderen Geschichtsinteressierten die Suche leichter zu machen.

Denn ganz einfach ist die Recherche oft nicht. „Mal geht es besser, mal schlechter“, sagt der 31-Jährige. Materialien der Bundeszentrale für politische Bildung und die enge Zusammenarbeit mit Museen und Archiven bilden die Basis, lange Mailverkehre mit Stadt- und Friedhofsverwaltungen sind längst Alltag. „Es ist viel Papierkram, aber ohne geht es einfach nicht“, sagt Ziems.

Das komplizierte an der Suche: Denkmäler verschwinden, Gräber werden eingeebnet, Steine nicht gepflegt oder wechseln den Ort, ohne dass dies beachtet würde, sagt Philipp Ziems. Ein prominentes Beispiel bildet die Gedenktafel für Herbert Ritter, den jungen Kommunisten, der im Alter von 17 Jahren auf dem Babelsberger Weberplatz erschossen wurde. Er gilt als das erste Opfer des Faschismus in Potsdam, doch eine Tafel für ihn auf dem Weberplatz wurde über viele Jahre hinweg einfach durch Werbung verdeckt.

Anderenorts suchte er stundenlang das Grab einer Zwangsarbeiterin, um schließlich eher zufällig zu erfahren, dass es schon vor Jahren umgebettet worden war. Informationen darüber gab es keine.

„Da steckt oftmals gar keine böse Absicht dahinter“, sagt Philipp Ziems zu den verschwundenen Gedenkstellen. „Das sind viele Faktoren. Nehmen wir mal die Zwangsarbeit: Die ist bereits in der DDR wenig behandelt worden, dafür gab es einfach kaum eine Erinnerungskultur. Zugleich ist die, ich sage mal, verordnete Erinnerungskultur ein Punkt. Nach der Wende wurden die ganzen Straßen und Schulen umbenannt, es wurde über alles einmal drüber gefegt und dadurch ging anderes verloren.“ Nicht zuletzt verschwinden Orte auch ganz banal, wenn etwas umgebaut wird. „Am Bahnhof Griebnitzsee gab es zum Beispiel mal eine Stele für Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg. Die ist jetzt einfach weg“, sagt Ziems.

Auf dem Neuen Friedhof an der Potsdamer Heinrich-Mann-Allee zeigt er insgesamt vier Erinnerungsorte, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Zuerst eine Stele für im Zweiten Weltkrieg in Potsdam verstorbene Zwangsarbeiter – vermerkt sind nur das Herkunftsland und die Zahl der Toten. Nur ein paar Schritte weiter liegt das Bombenopferehrenfeld. 1641 Potsdamer Bürger liegen dort begraben, die allermeisten sind in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1945 beim Bombenangriff auf die Stadt gestorben.

„Mit den beiden Orten wird extrem unterschiedlich umgegangen“ sagt Philipp Ziems. Denn während am Ehrenfeld zu den Jahrestagen der Bombennächte und zum Volkstrauertag gedacht werde, sei die Stele für die Zwangsarbeiter weitgehend unbekannt. „Dabei sind natürlich auch viele dieser Menschen bei der Bombardierung gestorben, sie alle waren verschleppt und ausgebeutet worden, aber sie gehen in der Erinnerung einfach unter.“

Weniger prominent, eigentlich sogar versteckt, liegen am Rand des Friedhofs die Gräber der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) – Menschen, die sich in ständiger Todesgefahr gegen die Nazis gestellt hatten. „Das hätte ich ohne die Hilfe der Mitarbeiterinnen der Friedhofsverwaltung niemals gefunden“, sagt Ziems. Kein Wunder: Die Grabsteine stehen hinter einer Hecke an der Außenmauer des Friedhofs. „Immerhin wurden die Steine nicht einfach weggeworfen, sondern gemeinsam aufgereiht. Aber ein wirklich schöner Umgang ist das nicht, zumal die Särge ja nicht umgebettet wurden, sondern nur die Grabsteine zusammengeführt.“

Den Ehrenhain der verdienten Sozialisten findet Philipp Ziems, der eigentlich als Veranstaltungskaufmann in Berlin arbeitet, schließlich auch noch. Aber warum fährt er eigentlich durchs Land und sucht diese Orte? „Man geht nicht auf Friedhöfe und sucht auf gut Glück. Mehr Sichtbarkeit wäre wünschenswert, aber das reicht nicht. Man muss mit den Orten arbeiten, um sich bilden zu können.“ Noch immer komme die Aufklärung über die NS-Zeit an Schulen viel zu kurz – oder die Schüler lernten mit Hinblick auf Hitler und Krieg, aber nur selten mit Fokus auf Opfer und Alltag.

„Oft hängt das an einzelnen sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern, wie breit dieses Thema behandelt wird“, sagt er, „eine Gedenkstättenfahrt reicht aber nicht, und die Zeitzeugengespräche, die ich in der Schule erlebt und die mich sehr beeindruckt haben, können kaum noch stattfinden, weil die letzten Zeitzeugen jetzt sterben.“ Die Gedenkorte seien kein echter Ersatz für solche Gespräche. „Aber sie können helfen, den Kontext einzuordnen und zu verstehen, wie viele Opfer es gab, wie unterschiedlich die Biografien dieser Menschen sind.“

