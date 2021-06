Innenstadt

Mit „Zahlen der Vernichtung, die man nicht begreifen kann“ erinnerten am Dienstag etwa 90 Potsdamer auf dem Bassinplatz an den Überfall von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion vor 80 Jahren. 27 Millionen Bewohner der damaligen UdSSR starben in dem Krieg, der sich 1943 vor Stalingrad gegen die Aggressoren wandte. Einen menschenleeren Raum habe das Hitlerregime auf seinem Rückzug hinterlassen wollen, sagte Stephanie König von der Friedenskoordination Potsdam vor dem Mahnmal für die gefallenen Sowjetsoldaten. 1700 Städte und mehr als 70.000 Dörfer seien vernichtet worden, sechs Millionen Gebäude, 65.000 Kilometer Bahngleise, 4100 Bahnstationen, 36.000 Post- und Telegrafenämter, 84.000 Schulen, 41.000 Bibliotheken.

Immer noch Suche nach Gräbern

Immer noch kämen aus dem Staaten der früheren Sowjetunion Anfragen und Aufträge zur Suche nach den Gräbern von Gefallenen, sagte Klaus Muß von der Brandenburgischen Freundschaftsgesellschaft. Vor ein paar Jahren seien es noch jährlich etwa 100 gewesen, denen man in akribischer Suche nach den Bewegungen sowjetischer Einheiten und den entsprechenden, oft eiligen Begräbnissen nachging. In diesem Jahr seien es nur noch acht Anfragen gewesen, von denen man vier klären konnte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die frühere Wolgadeutsche Alice Keiler erinnerte an ihre Vorfahren, die wegen ihrer mutmaßlichen Nähe zu faschistischen Kräften verhaftet und deportiert wurden. Kinder aus ihrer „Schule der Künste – Integrazia“ trugen ein Jewtuschenko-Gedicht gegen den Krieg auf russisch und deutsch vor und den deutschen Textteil des zu DDR-Zeiten enorm verbreiteten Kinderliedes „Immer lebe die Sonne.“

Zwangsarbeiter in Potsdam

Als Vertreter der Deutschen Kommunistischen Partei erinnerte Joachim Pilarski an ein trauriges Kapitel Potsdamer Geschichte: Im Industriegebiet Rehbrücke seien Zehntausende Zwangsarbeiter aus Osteuropa für meist tödliche Frondienste „umgeschlagen“ worden. Auch in Potsdam selbst hätten zahlreiche Zwangsarbeiter schuften müssen. Auch sie gehörten zu den Opfern des Krieges. Von der Bundesregierung forderte Pilarski, endlich die tragende Rolle der Roten Armee bei der Niederschlagung des Hitlerfaschismus anzuerkennen.

Von Rainer Schüler