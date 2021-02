Innenstadt

Gedenken an die Opfer von Hanau: In der Potsdamer Innenstadt haben am Freitagabend rund 200 Menschen der Opfer des rassistischen Anschlages von Hanau gedacht, der vor genau einem Jahr passierte. Vor dem Brandenburger Tor wurden in stillem Protest fast ebensoviele Windlichter entzündet, die noch bis in die tiefe Nacht hinein brannten.

Eingeladen hatte zur Kundgebung der Verein „Seebrücke Potsdam“, der an die Opfer und Überlebenden erinnern und den Hinterbliebenen Solidarität aussprechen wollte. Den staatlichen Behörden, die für die Aufklärung der Bluttat verantwortliche sind, wurde in Reden der Opferperspektive e.V., des Aktionsbündnisses Brandenburg und anderen Vereinigungen Versagen vorgeworfen. Die „Seebrücke“ folgte mit ihrer Veranstaltung dem Aufruf der Initiative „19. Februar Hanau“, überall Gedenk-Veranstaltungen zum Jahrestag zu organisieren.

Mit Windlichtern wurde am Brandenburger Tor zu Potsdam der Opfer von Hanau gedacht. Quelle: Rainer Schüler

„Wir klagen an und fordern Taten statt Worte: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen! Wir trauern und erinnern uns an Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin“, so die „Seebrücke“, so die Initiative „19. Februar Hanau“.

Die Initiative fordert , einen Rechtsterrorismus-Opferfonds in Hessen ins Leben zu rufen, um Hinterbliebene und Überlebende angemessen zu entschädigen.

Behördliches Versagen, Schwerfälligkeit der Ämter, Fehlverhalten von Sicherheitskräften in der Tatnacht sowie der Untergang gravierender Probleme im bürokratischen Sumpf, sei deutlich geworden, so die „Seebrücke“. Der polizeiliche Notruf sei in der Tatnacht überlastet und Notausgängen verschlossen gewesen. Polizisten und Behördenvertreter hätten sich respektlos verhalten gegenüber Angehörigen, Überlebenden und selbst den Toten. „Rassismus, egal in welcher Form, darf nicht mehr geduldet, verharmlost oder ignoriert werden.“

Beim Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 hatte der 43-jährige Hanauer Tobias R. zehn Menschen ermordet. In und vor zwei Shisha-Bars, einem Kiosk und einer Bar erschoss er neun Bürger von Hanau mit Migrationshintergrund. Danach erschoss er in der elterlichen Wohnung seine Mutter und sich selbst.

Die Tat wird als rechtsextremer Terrorakt aus rassistischen Motiven eingestuft. Der Täter war deutschen Behörden seit Jahren mit paranoiden Wahnvorstellungen aufgefallen. Trotzdem durfte er seit 2002 legal Waffen besitzen.

Von Rainer Schüler