Gedenken in Potsdam zu 59 Jahren Mauerbau

Potsdam

30 Jahre wird es dieses Jahr her sein, dass aus zwei Deutschlands eine vereinte Bundesrepublik wurde. Das hätte man sich heute vor 59 Jahren noch kaum vorstellen können. Denn in der Nacht auf den 13. August 1961 sperrte die SED-Diktatur mit dem Einverständnis Moskaus ihr eigenes Volk ein – die Berliner Mauer wurde gebaut. An dieses Ereignis erinnerten am Donnerstag in Potsdam mehrere Gedenkveranstaltungen.

Einst erstreckte sich die Berliner Mauer entlang des Potsdamer Ufers des Griebnitzsees. Heute ist davon nicht mehr viel zu sehen. Nur noch sechs originale Mauerstücke stehen hier, die seit 2008 unter Denkmalschutz stehen. „Solche Orte machen begreifbar, wie eine Diktatur funktioniert und dass die DDR ein Unrechtsstaat war“, sagt Manfred Kruczek vom Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte im Land Brandenburg. Der Verein setzte sich für den Erhalt dieser Mauerstücke am Griebnitzsee ein und stellte dort auch ein Holzkreuz und eine Gedenktafel auf.

Anzeige

Er erinnerte im Zuge der Gedenkveranstaltung an diesem geschichtsträchtigen Ort auch daran, dass der Umsturz des kommunistischen Regimes durch eine kleine Minderheit begonnen wurde. „Vor 40 Jahren war gerade die Solidarnosc-Bewegung in vollem Gang“, sagt Kruczek. „Sie wurde ausgelöst durch eine Kranfahrerin, die in einer polnischen Werft entlassen wurde. Daraus entwickelte sich eine europaweite Bewegung für die Freiheit.“

Weitere MAZ+ Artikel

Heute sei es wichtig, die Geschichte nicht in Vergessenheit fallen zu lassen. Maria Nooke, die Brandenburger Beauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, stimmte dem zu. „Es ist nicht selbstverständlich, in einem freiheitlichen, demokratischen Staat zu leben“, sagt sie. „Heute gibt es keine Einschränkungen wie zur Zeit der DDR. Diejenigen, die so etwas behaupten, verstehen entweder nicht, wie eine Diktatur funktioniert, oder leugnen es bewusst.“

Mit dem Bau der Mauer habe die DDR-Regierung ihr eigenes Volk eingesperrt, um das Überleben der Diktatur zu sichern. Für 60 000 Grenzgänger hätte sich in Berlin und Umgebung auf einen Schlag alles geändert. Über Nacht wurden Familien auseinandergerissen, Zukunftspläne zerstört und Ausbildungen zunichtegemacht. 140 Mauertote sind mittlerweile für die Berliner Mauer bekannt – und es werden noch immer weitere entdeckt. Sie wurden an der Mauer erschossen; starben, als sie versuchten aus Fenstern zu springen oder kamen beim Versuch übers Wasser zu entkommen ums Leben.

Auch an der Glienicker Brücke, zur Zeit der Mauer ein Grenzübergang, an dem auch historisch bedeutende Austausche von Gefangenen stattfanden, fand am Donnerstag eine Gedenkveranstaltung statt. Frank Bösch vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung betonte dort, dass es auch viele andere Opfer gab, als jene, die an der Mauer erschossen wurden. „Auch jene, die nur träumten, die Mauer zu überwinden“, seien Ziele der SED-Diktatur geworden.

Nooke mahnte, die Taten der DDR nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. „Die Opfer sollten wir immer in unserer Erinnerung behalten“, sagt sie. Ein bisschen Feierlichkeit dürfe es am Jahrestag des Mauerbaus aber auch geben, denn: „Wie wunderbar ist es, dass wir es geschafft haben, dieses System zum Teufel zu jagen.“

Von Linus Höller