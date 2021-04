Potsdam

Am Dienstag haben langjährige Begleiter, Freunde sowie Vertreter der Stadt Potsdam an den verstorbenen Leiter der Potsdamer Suppenküche, Peter Müller, erinnert. Die Gedenkfeier fand an dem Ort statt, für den er sich so sehr engagiert hat: neben der Suppenküche der Volkssolidarität auf dem Campus der Stadtverwaltung.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD, r.) und Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) nahmen an der Gedenkfeier teil. Quelle: Bernd Gartenschläger

Peter Müller war erst 65 Jahre alt, als er überraschend verstarb. Er erlitt einen Zusammenbruch während seiner Arbeit. Eine Kollegin hatte anschließend versucht, ihn zu reanimieren, bis der Rettungsdienst eintraf. Doch die Ärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Er war für viele Potsdamer das Gesicht der Suppenküche. „Wir haben einen Menschen verloren, der seine Arbeit in den Dienst seiner Mitmenschen gestellt hat. Potsdam verdankt Peter Müller viel, er war ein wesentlicher Teil der Suppenküche“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bei der Gedenkfeier am Dienstagnachmittag.

„Er war das Herzstück der Einrichtung und sehr beliebt“, sagte Frank Jagomast vom Regionalvorstand der Volkssolidarität über Peter Müller. Eigentlich hätte er in den Ruhestand gehen können, doch dafür habe er zu viel Energie, sagte Peter Müller noch im Februar in einem Gespräch mit der MAZ.

Der Regionalverband Mittelmark der Volkssolidarität betreibt in der Landeshauptstadt ein Soziales Zentrum. Auf dem Campus der Stadtverwaltung bietet er bedürftigen Menschen zu normalen Zeiten regelmäßige Mahlzeiten, Lebensmittel, Duschmöglichkeiten, Waschmaschinen, eine Kleiderkammer sowie soziale Beratungen und Betreuung an.

Von Alexander Engels