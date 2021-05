Genau eine Woche nach der Tat gab es noch immer keine Antwort darauf, was genau am Abend des 29. April 2021 im Thusnelda-von-Saldern-Haus in Babelsberg passiert ist. Etliche Fragen zu dem Verbrechen, zum Motiv, zu den Abläufen sind weiterhin offen. Beantworten kann auch Andrea Benke, Sprecherin des Oberlinhauses, die Fragen nicht. Doch auf MAZ-Anfrage bringt sie zumindest20 Menschen mit Behinderung leben in der betroffenen Wohngruppe im Thusnelda-von-Saldern-Haus, sie alle benötigen „pflegerische Assistenz“. Am Mittwoch seien drei Mitarbeitende in der Gruppe im Einsatz gewesen. Die Klientinnen und Klienten wohnten in Einzelzimmern. Um ihre Privatsphäre zu schützen, erfolge die Pflege „bei verschlossenen oder angelehnten Türen“.Zur Tatzeit –– war bereits die Spätschicht im Einsatz, unter den drei Mitarbeitern auch die Tatverdächtige. Stündliche Kontrollgänge sowie Kontrollen nach Bedarf gehörten erst ab 22 Uhr zu den Aufgaben des Nachtdienstes. Dabei habe der Schlaf der Bewohner Priorität. Was genau zur Tatzeit in der Wohngruppe geschah, ist unklar.