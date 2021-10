Babelsberg

Eine Gedenktafel in der Babelsberger Merkurstraße 3 erinnert an die bedeutende jüdische Philosophin und Publizistin Hannah Arendt (1906-1975). Die Tafel wurde am Donnerstag anlässlich ihres 115. Geburtstages an dem Wohnhaus angebracht, in dem sie 1929 lebte.

„Teil der Brandenburger Geschichte“

Hannah Arendt sei damit „auch ein Teil der Brandenburger Geschichte“, sagte Kultur-Staatssekretär Tobias Dünow, der die Tafel gemeinsam mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sowie den Hauseigentümern Martina und Günther Kruse enthüllte.

„Zwar lebte und arbeitete Hannah Arendt nur kurz in Potsdam“, so Dünow, „aber diese Episode beeinflusste die berühmte Wissenschaftlerin besonders. Sie erlebte den Winter der Weimarer Republik und die sich immer stärker abzeichnenden antisemitischen und rassistischen Macht-Bestrebungen der Nationalsozialisten.“

In Babelsberg schrieb Hannah Arendt eines ihrer ersten Werke über Rahel Varnhagen.1929 heiratete sie im damaligen Nowawes Günther Stern.

Von der „Banalität des Bösen“

Weltberühmt wurde sie später durch die publizistische Begleitung des 1961 in Jerusalem geführten Prozesses gegen Adolf Eichmann, einen maßgeblichen Organisator des Massenmordes der Nazis an den europäischen Juden. Sie prägte dabei den hochumstrittenen Begriff von der „Banalität des Bösen“.

Initiiert wurde die Erinnerung an Hannah Arendt in Babelsberg durch die Potsdamer Linken.

Sascha Krämer, auf dessen Antrag die Stadtverordneten diese Ehrung vor fünf Jahren beschlossen hatten, sagte, der Erinnerungsort sei „ein wichtiges politisches Zeichen in Anbetracht aktueller europäischer und internationaler Entwicklungen“.

Die Gedenktafel ist die zweite Ehrung Hannah Arendts in Potsdam. 2017 wurde das Gymnasium in der Haeckelstraße in Potsdam-West nach ihr benannt. Auch eine Straße im künftigen Wohnviertel am früheren Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee wird ihren Namen tragen.

Von Volker Oelschläger