Glienicker Brücke wird zum Wende-Jubiläum gesperrt

Potsdam

Die deutsche Wiedervereinigung jährt sich zum 30. Mal – auch Potsdam als ehemalige Grenzstadt feiert die politische Wende im Herbst 1989 mit zahlreichen Gedenk- und Informationsveranstaltungen:

Der Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen lädt am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr zu einem Filmabend mit Zeitzeugengespräch über die Jahre 1987 bis 1991 ins Rechenzentrum.

Eine kleine Gruppe von Demonstranten hatte sich am 7. Oktober 1989 vor dem Brandenburger Tor zusammengefunden. Die Gruppe wuchs zu einem mehrere Hundert Menschen umfassenden, friedlichen Demonstrationszug an, der von Polizei und Geheimdienst gewaltsam aufgelöst wurde. Heute gilt diese Demonstration als einer der wichtigsten Wendepunkte in Potsdam. Die Demonstration am 7. Oktober 1989 steht am Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr, im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Potsdam Museum, zu Wort kommen Potsdamer, die damals am 40. Jahrestag der DDR auf die Straße gingen.

Die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Friedliche Revolution werden in einem Podiumsgespräch in der Nagelkreuzkapelle am 22. Oktober um 18 Uhr beleuchtet. Beate Fernengel, Matthias Dombert, Hans-Dieter Rusch und andere debattieren die Frage „Was muss sich 30 Jahre nach der Wende wenden?“.

Im Juni 1990 beschloss die erste und einzige frei gewählte Volkskammer der DDR ein Strafrechtsänderungsgesetz, das alle Paragraphen aus dem DDR-Strafgesetzbuch entfernte, die vorrangig der politischen Verfolgung dienten. Die Veranstaltung „Amnestie. das Ende der politischen Verfolgung in der DDR“ am Potsdamer Landgericht erinnert am 29. Oktober um 17 Uhr daran.

Zu den wichtigsten Vertretern der so genannten anderen Bands im Osten gehörten Der Expander des Fortschritts: Als eine der ersten Untergrundbands widmeten sie sich der Avantgarde und der experimentellen Musik. Expander-Keyboarder Eckehard Binas wurde später zum Präsidenten der Potsdamer Fachhochschule. Am 1. November spielt die Band im Waschhaus.

Rund 100000 Potsdamer folgten am 4. November 1989 einem Demonstrationsaufruf oppositioneller Gruppen – der größte Protestmarsch in der Stadt ging friedlich zu Ende und nährte die Hoffnung auf echte Veränderungen. Die Festveranstaltung in Erinnerung an die größte Demonstrationfindet am 4. November um 17 Uhr auf dem Luisenplatz statt, um 19 Uhr folgt im Potsdam Museum eine Filmvorführung mit Podiumsdiskussion.

Am 9. und 10. November, den Tagen der Maueröffnung in Berlin und der Öffnung der Glienicker Brücke, ist dann der Höhepunkt der Gedenkveranstaltungen erreicht. Eine Schifffahrt auf dem Jungfernsee um am 9. November 11 Uhr verdeutlicht die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, in der Mauergedenkstätte Griebnitzseefindet um 13 Uhr eine Gedenkveranstaltung statt. Im Hans Otto Theater wartet die begehbare Installation „Grenzerfahrung“ auf die Besucher. Die Öffnung der Glienicker Brücke, dem weltweit bekannten Symbol des Eisernen Vorhangs, wird am 10. November um 11 Uhr mit einer Matinee im Schloss Glienicke gefeiert. Der Landtag und die Landesregierung erinnern mit einer Feststunde in der Nikolaikirchean die Ereignisse dieses Tages. Die Glienicker Brücke wird für den Autoverkehr gesperrt, stattdessen wird die Brücke zum Ort der Begegnung mit Videoinstallationen, historischen Fotos, Musik und der Möglichkeit zum Austausch am historischen Ort.

Von MAzonline