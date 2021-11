Potsdam

Wer in der Suchmaschine Google den Begriff „Impfausweis“ eingibt, bekommt sogleich als automatische Ergänzung auch „kaufen“ und „fälschen“ angeboten. Doch wohin führt der Weg im Netz, wenn man einen Impfausweis kaufen oder fälschen will?

Bei Google wird verstärkt nach „Impfausweis fälschen“ gesucht

Die Deutschen informieren sich verstärkt auf der Suchmaschine über das Thema. Das Analyse-Werkzeug „Google Trends“ zeigt seit Oktober einen deutlichen Anstieg bei den Suchbegriffen „Impfausweis fälschen“ und „gefälschter Impfausweis“. Auch die Kombination mit dem Wort „Strafe“ wird vermehrt gegoogelt. Denn die Impfpassfälschung ist eine Straftat. Die Polizei ermittelt in Brandenburg mittlerweile in mehr als 100 Fällen. Angezeigt werden in der Regel Urkundenfälschung in Verbindung mit dem Ausstellen unrichtiger oder gefälschter Gesundheitszeugnisse.

Ganz so einfach wie Onlineshoppen ist der Weg zu einem solchen Dokument allerdings nicht. Auf Portale wie Ebay-Kleinanzeigen trauen sich die Anbieter, die beim Handel mit gefälschten Dokumenten mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen müssen, nicht. Dort finden sich jedenfalls keine Angebote mit den üblichen Begriffen.

In Telegram-Kanälen werden Corona-Impfnachweise illegal für 250 Euro angeboten

In Chatgruppen von anonymen Messenger-Diensten wie Telegram wird man dagegen schnell fündig. Es gibt zahlreiche Kanäle mit zehn- und hunderttausenden Abonnenten für ein solches Angebot. In einem typischen Angebot heißt es zum Beispiel über die angebotenen „Dienstleistungen“: Originalaufkleber, individuelle Chargennummer und Stempel, digitaler QR-Code. „Beim Einscannen wird angezeigt, dass Sie offiziell geimpft sind und Sie können dieses Dokument verwenden, um problemlos zu reisen und es bei jeder Behörde vorzulegen.“

Dafür soll man 250 Euro für einen Impfpass bezahlen – per Krypto-Währung oder in Geschenkgutscheinen. Für mehrere Ausweise gebe es Rabatt, man zahle für drei Exemplare nur 500 Euro, behauptet der Ersteller eines Angebots. Von ihm ist nur sein Telegram-Name bekannt. Wer ihn mit seinen Daten anschreibt und einen Screenshot seiner Bezahlung schickt, werde beliefert. Für Zweifler ist kein Platz: „Bitte kontaktieren Sie uns nicht, wenn Sie uns nicht vertrauen“, heißt es. Auch „lange Diskussionen“ sind unerwünscht.

Es gibt Gruppen, in denen vor bestimmten Profilen gewarnt wird

Ob so eine Bestellung das klappen würde? Klar ist jedenfalls, dass der Impfausweis-Betrug weitere Betrüger anzieht, die das Geld einfach einstreichen In einer anderen recht kleinen Gruppe mit nur etwa 3000 Mitgliedern wird vor bestimmten Profilen gewarnt.

„Hier mal eine Liste von mir bekannten Betrügern, die nachweislich gescammt haben“, schreibt der Administrator vor ein paar Tagen. Scammen – so nennt man Abzocker im Englischen. In einem Fall ging es nur um das digitale Impfzertifikat. Ein Mitglied der Gruppe schreibt: „Man bezahlt, dann heißt es, in ca. 45 Minuten bekommt man das digitale Zertifikat. Anschließend wird der Chat gelöscht und man ist aus der Gruppe geschmissen.“ Das Geld ist dann weg.

Von Peter Degener