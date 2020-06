Innenstadt

Ein wegen Diebstahls verurteilter Gefangener ist am Donnerstag während einer Ausführung in Potsdam-Bornim geflüchtet. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung unter Einsatz eines Diensthundes nach dem 24-Jährigen ein. Der Mann konnte 12.20 Uhr in der Dortustraße an einer Haltestelle festgenommen werden. Die Beamten übergaben ihn an Justizangestellte, die ihn zurück in die JVA brachten.

Von MAZonline