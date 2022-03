Potsdam

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg (SPSG) lädt geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu einem kostenlosen Besuch ihrer Schlösser und Parks ein. Zur SPSG gehören mehr als 30 Schlösser und Gärten in Berlin, Potsdam und Brandenburg.

„Wir wollen mithelfen, dass sie sich bei uns willkommen fühlen und laden sie zu Momenten der Ruhe und Ablenkung in die Schlösser und Parks ein“, sagt Stiftungsgeneraldirektor Christoph Martin Vogtherr.

Audioguide auf Ukrainisch – einst mit Grußbotschaft von Selenskis Frau

In Schloss Sanssouci erhalten die Gäste einen kostenlosen Audioguide in ukrainischer Sprache für die Schlossbesichtigung. Dieser war erst im vergangenen August mit einem Grußwort per Zoom von Olena Selenska, der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski, an die SPSG übergeben worden. In Berlin eignen sich vor allem die prachtvollen Innenräume und der Park von Schloss Charlottenburg für eine Besichtigung. Audioguides in englischer und russischer Sprache sind vorhanden.

Ukrainerinnen und Ukrainer zeigen an der Kasse des gewählten Schlosses den Ausweis oder Reisepass für freien Eintritt. Alle anderen Geflüchteten benötigen einen Nachweis der Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung.

