Die Geflügelpest rückt näher und Teile der Landeshauptstadt gelten jetzt als Risikogebiete. Die Stadt Potsdam ordnet in einer Tierseuchenallgemeinverfügung unter anderem Stallpflicht für Geflügel für vier Ortsteile im Westen der Stadt an. Betroffen sind Uetz-Paaren, Marquardt, Grube und Golm. Sie reagiert damit auf einen entsprechenden Erlass des Brandenburger Gesundheitsministeriums, in dem Teile des Landes als Risikogebiete eingestuft werden.

Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln verhindern

Alternativ zu Ställen können Hühner, Enten, Gänse und Co. auch in geschlossenen Vollieren gehalten werden. „Für alle Geflügelhalter gilt weiter, dass unbedingt direkte und indirekte Kontakte zwischen ihrem Hausgeflügel und Wildvögeln verhindert werden, Stallkleidung getragen wird und unnötige Kontakte durch Personen oder Tiere unterbleiben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Meldung des Geflügelbestandes im Veterinäramt ist erforderlich und kann unter veterinaerwesen@rathaus.potsdam.de nachgeholt werden, so dies noch nicht geschehen ist. Zudem sind Verdachtsfälle zu melden.

