Geflügelpest: Stallpflicht wird in Potsdam aufgehoben

Potsdam

Geflügelhalter dürfen ihre Tiere wieder ins Freie bringen. Aufgrund der rückläufigen Entwicklung des Geflügelpestgeschehens in Brandenburg wird die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 14.Dezember aufgehoben, wie die Stadt mitteilt. Seitdem galt eine „risikobasierte Stallpflicht für Geflügel“ in den Ortsteilen Uetz-Paaren, Marquardt, Grube und Golm.

Keine Kontakte zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln

Weiterhin gelten jedoch strenge Biosicherheitsmaßnahmen auf Grundlage der Geflügelpest-Verordnung, damit das Risiko, das vom Pesterreger für die Geflügelbestände ausgeht, minimiert wird. Für alle Geflügelhalter gilt, dass unbedingt direkte und indirekte Kontakte zwischen ihrem Hausgeflügel und Wildvögeln verhindert werden, Stallkleidung getragen wird und unnötige Kontakte durch Personen oder Tiere unterbleiben.

Die Meldung des Geflügelbestandes im Veterinäramt ist erforderlich und kann unter veterinerwesen@rathaus.potsdam.de nachgeholt werden, so dies noch nicht geschehen ist. Verdachtsfälle auf Geflügelpest sind in jedem Fall zu melden, so das Rathaus.

Die Stadt hat ein Merkblatt mit Informationen für alle Geflügelhalter zur Aviären Influenza (Geflügelpest) unter www.potsdam.de/veterinaerwesen bereitgestellt.

Das Wildvogelmonitoring in Brandenburg wird aktuell intensiv fortgeführt. Sollten dabei weitere Geflügelpestfälle bei Wildvögeln festgestellt werden, kann es in den betroffenen Regionen erneut zu notwendigen Maßnahmen auf Grundlage der Geflügelpest-Verordnung kommen.

