Potsdam/Berlin

Seine größten Wissenslücken hat der Mann, der Blümchenhemd im deutschen Fernsehen wieder salonfähig gemacht hat, in der Botanik: Chrysantheme oder Pfingstrose? Pappel oder Platane? „Da habe ich eine wirklich kuriose Schwäche“, sagt Sebastian Klussmann. Ansonsten weiß der 32-Jährige aber fast alles. Seine Titel bei Quizmeisterschaften sind kaum zählbar, er ist mehrfacher Berliner, Deutscher und Europameister im Quizzen – und verdient mit seiner großen Leidenschaft längst seinen Lebensunterhalt.

Gemeinsamkeiten mit der Besserwisser-Rolle

„Ich kann von meiner Arbeit leben“, sagt Sebastian Klussmann, „aber meine Arbeit ist nicht Quizzen, sondern Wissen.“ Seit 2013 steht er in der Fernseh-Quizshow „Gefragt, gejagt“ als Jäger vor der Kamera. Vier Kandidaten treten gegen den Jäger an, erst einzeln, dann als Team der Sieger der jeweiligen Duelle noch einmal gemeinsam. Die neue Staffel startet am Juli, Sebastian Klussmann wird als „Der Besserwisser“ inszeniert, tritt mit hochgezogener Augenbraue und ironischem Lächeln an. „Ein Stück weit ist das da oben auch eine Rolle, natürlich“, sagt er, „auch wenn ich wirklich immer ein Besserwisser bin.“

Im echten Leben sei er weniger zynisch. „Ich laufe auch nicht so breitbeinig durch Berlin, vor allem aber schaue ich nur in der Position als Jäger auf Menschen herab, das liegt mir sonst gar nicht“, sagt er. Aber der private Basti, der am Sonntag Abend in der Kneipe vor der Steglitzer Haustür Fragen stellt und der Show-Besserwisser haben auch viele Gemeinsamkeiten. „Ich trage die Outfits auch privat, das ist ja mein Stil, den ich im Studio habe, außerdem liebe ich es immer, Antworten zu haben.“

Angefangen hat es mit der Quiz-Leidenschaft bei Sebastian Klussmann wie bei so vielen: Zu Hause auf dem Sofa. „Ich habe mit meiner Oma diese ganzen Sendungen geguckt und natürlich immer mitgeraten“, sagt Klussmann. Im Internet fand er eine Quiz-Homepage – und traf dort auf Gleichgesinnte, von denen er einige heute als Fernsehkollegen kennt. Bei einem Aufenthalt in England dann lernte der studierte Politikwissenschaftler die dort schon lang etablierte Pubquiz-Szene kennen. Schließlich folgte die erste Teilnahme an einem großen Wettbewerb. „Das war dann direkt die Weltmeisterschaft, schließlich gab es ja nichts anderes“, erinnert sich Klussmann.

Sebastian Jacoby "Der Quizgott" (l.) und Sebastian Klussmann "Der Besserwisser" aus der ARD-Sendung "Gefragt - gejagt": die beiden verstehen sich auch privat gut. Hier sind sie 2018 in Potsdam als Doppel bei den Deutschen Quizmeisterschaften angetreten. Quelle: Detlev Scheerbarth

Er war gleichermaßen angefixt vom Quizzen und vom Vergleich mit den anderen. „Das ganze brauchte Struktur“, sagt Klussmann, „also haben wir den Deutschen Quizverein gegründet“. 2011 war das, heute hat der Verein rund 950 Mitglieder Er bietet monatliche Wettbewerbe an mehr als 30 Spielorten an, außerdem Deutsche Meisterschaften und die Teilnahme an den internationalen Vergleichen. In der Corona-Pandemie fiel das aus, aber der Verein ist dennoch gewachsen.

„Wir haben auf eine Online-Liga über das Videotool Zoom umgeschwenkt“, sagt Klussmann. Diese habe neue Möglichkeiten geboten, denn anstatt weit voneinander entfernt zu quizzen, seien sich die Spieler nun begegnet, hätten auch mal Zeit zum Reden und Kennenlernen gehabt. Das habe es sonst nur bei den wenigen großen Veranstaltungen gegeben. „Da sind ganz neue Bindungen und Freundschaften entstanden“, sagt Sebastian Klussmann.

Auch in der digitalen Liga ist die Begeisterung spürbar: In der ersten Saison waren 48 Teams angetreten, in der an diesem Wochenende auslaufenden zweiten Saison schon 78.

Lernen ist ein „Marathon-Mehrkampf“

Neben seinem Engagement im Fernsehen gibt er Seminare, hält Vorträge darüber, wie man besser lernt und sein Wissen vertiefen kann. „Lernen ist ein Marathon-Mehrkampf. Da gibt es nicht die eine erfolgversprechende Methode“, sagt Sebastian Klussmann, „die wichtigste Zutat ist aber immer das Interesse, eine Information muss mich irgendwo kitzeln, mich faszinieren, sonst kann man sie nicht speichern.“ Große Unternehmen und Verbände buchen den Quiz-Könner für solche Vorträge, der Berliner ist ständig unterwegs.

Mittwoch: Brandenburg-Quiz vom Besserwisser Sebastian Klussmann moderiert am Mittwoch in der Landeszentrale für politische Bildung ein Quiz rund um das Bundesland Brandenburg. Den Teams, bestehend aus zwei bis fünf Personen, werden in zwei Runden Fragen aus den verschiedensten Themenbereichen gestellt. Strategisch klug ist also, das Wissen im Team breit zu streuen. Ob Politik, Geschichte, Musik, Geografie, Klatsch und Tratsch oder Sport: Klussmann hat einen großen Fragenkatalog aus den Weiten des Landes mitgebracht. Anmeldung für Teams und Einzelpersonen unter karen.baehr@blzpb.brandenburg.de oder unter 0331/8663547. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung findet draußen statt.

Liga-Finale am Freitag

Zunächst aber stehen zwei andere Programmpunkte in Klussmanns Kalender: Am Mittwoch moderiert er für die Landeszentrale der politischen Bildung ein Brandenburg-Quiz, am Freitag geht es dann wieder ums Gewinnen. Denn Sebastian Klussmann steht mit gleich mehreren anderen Promis im Finale der Online-Liga des Deutschen Quizvereins. Zu seinem Team gehört auch der „Gefragt, gejagt“-Kollege Sebastian Jacoby, für den Gegner treten unter anderem der „Quizvulkan“ Manuel Hobiger aus derselben Sendung und Thorsten Zirkel an, den die Fernsehzuschauer aus dem ARD-Programm „Quizduell“ kennen.

Das Match wird live auf dem Youtube-Kanal des Quizvereins gestreamt. Ob das manchmal alles ein bisschen viel Wissen ist? Sebastian Klussmann winkt ab: „Auf keinen Fall, ich möchte keinen Wettbewerb, keine Show und keinen Vortrag missen.“

Von Saskia Kirf