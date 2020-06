Gegen neue Abwrackprämie: Fahrrad-Demo zum Kanzleramt startet in Potsdam

Potsdam

Gegen Kauf- oder Abwrack-Prämien und für einen Protest auf zwei Rädern entschieden sich etwa 40 Potsdamer Aktivistinnen und Aktivisten bei einer Fahrraddemo am Dienstagmorgen. Treffpunkt war in Potsdam an der Glienicker Brücke.

Das Aktionsbündnis „ Potsdam Autofrei“ hatte im Vorfeld dazu aufgerufen. Anlass war der ursprünglich für heute angesetzte Autogipfel im Bundeskanzleramt, bei dem Vertreter der Automobil-Industrie und der Bundesregierung zusammenkommen wollten. Der Termin wurde kurzfristig abgesagt. Die Demo – sowie andere Protestaktionen – fand dennoch statt.

Aktivisten gegen Hilfen für Flug- und Autoindustrie

Zum Auftakt der Demonstration trafen sich die Protestierenden an der Glienicker Brücke. Hashtags wie „#AutoVerkehrT“ und „#KlimazielstattLobbydeal“ waren auf einigen Schildern zu lesen. Bevor die Demonstranten sich über die Avus auf den Weg zum Bundeskanzleramt in Berlin machten, sprach Lutz Meyer-Ohlendorf, Mitbegründer der Initiative zu ihnen und erklärte die Wichtigkeit der Demonstration: „Eine Kaufprämie für Autos-egal welchen Antriebs ist rückständig und irreführend“, sagte er, „die Auto- und Flugindustrie dürfen vom Staat nicht künstlich am Leben gehalten werden.“ Lutz Meyer-Ohlendorf sprach sich erneut für eine Mobilitätsprämie aus. Eine solche könne die nachhaltige Mobilität auf sozialgerechte und klimafreundliche Art stützen, indem sie beispielsweise den Kauf von Fahrrädern attraktiver mache.

Symbolische Fahrt über die Avus

Bereits Anfang Mai war es zu Protesten gegen die Kaufprämien gekommen. „Und weil wir dort nicht gehört wurden, müssen wir heute noch lauter werden“, sagte Lutz Meyer-Ohlendorf. Die Avus als sei für den Protest von symbolischer Bedeutung, da dort normalerweise keine Fahrräder erlaubt seien.

In Potsdam trafen sich mehr als drei Dutzend Radler, um gegen neue Wirtschaftshilfen für die Autoindustrie zu protestieren. Start war an der Glienicker Brücke.

An der Fahrraddemo beteiligten sich auch Theo Schubert (31) und Janin Schneider (29). Die beiden Potsdamer teilen die Ansichten der Initiative Potsdam autofrei. „Wir sind heute dabei, weil wir den Autoverkehr innerhalb der Stadt Potsdam als anstrengend empfinden“, erklärt Theo Schubert. Zwar sei der 31-Jährige selbst Autofahrer, nutze sein Fahrzeug jedoch nur, wenn es wirklich notwendig sei. „Ich habe einen handwerklichen Beruf und brauche mein Auto manchmal als Transportmittel. Dennoch versuche ich fast jeden Weg mit dem Fahrrad und dem ÖPNV zu stemmen.“ Er beobachte einen falschen Umgang mit Mobilität.

Eine Mobilitätsprämie sei wünschenswert, findet Theo Schubert: „Ich finde merkwürdig, dass man immer wieder von den Klimazielen hört und Deutschland der Vorreiter der EU sein will, aber Entscheidungen, zum Beispiel eine Kaufprämie, solche Ziele unglaubwürdig machen.“

Von Mirja Gottschalkson