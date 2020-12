Alter Markt

Immer wieder bläst der Wind die Kerzen aus, die am Sonntagnachmittag vor dem Obelisken auf dem Alten Markt aufgestellt wurden, um der Corona-Toten zu gedenken. Doch Gisbert Fanselow und Manfred Stede lassen sich davon nicht beirren und zünden sie immer wieder an - ganze 45 Minuten lang. Die beiden sind dem Beispiel des Berliner Schriftstellers Christian Y. Schmidt gefolgt, der die Aktion „ Corona-Tote sichtbar machen“ in Berlin gestartet hat und deutschlandweit dazu aufruft, jeden Sonntag um 16 Uhr Erinnerungskerzen zu entzünden.

Gisbert Fanselow ist mit Schmidt auf Facebook befreundet und dadurch auf die Aktion aufmerksam geworden: „Mich stört es, dass in den ganzen Diskussionen, die Toten außen vor gelassen werden“, sagt der Potsdamer. „Aber das ändert sich ja jetzt gerade zum Glück.“ Deswegen möchte er das Gedenken auch in Potsdam etablieren. Ein Schild hat er dafür gebastelt, auf dem die Zahl der Potsdamer Todesfälle in Zusammenhang mit Corona stehen. Mit Stand Sonntag sind es bereits 80, wie die Stadt meldete.

Gisbert Fanselow (l.) und Manfred Stede zünden Kerzen zum Gedenken an die Coronatoten an. Quelle: Varvara Smirnova

Die Kerzen bleiben stehen

In rund 20 Orten deutschlandweit sollten am Sonntag Kerzen angezündet werden. Auf dem Alten Markt bekam Fanselow noch Unterstützung von seinem Kollegen Manfred Stede. Beide arbeiten an der Universität Potsdam im Bereich Allgemeine Sprachwissenschaften und haben gemeinsam fünf Kerzen am Sonntag vor Ort angezündet. „Es ist ja kein großer Aufwand die Kerzen aufzustellen“, sagt Fanselow. „Und mir ist das wichtig.“

Auch wenn der Wind die Lichter am Sonntag immer wieder auspustet, sollen die Kerzen vor dem Obelisken stehen bleiben, genauso wie das Schild. Theoretisch können Potsdamer die ganze Woche über ihre Kerzen dazu stellen, am nächsten Sonntag findet dann um 16 Uhr wieder eine solche Aktion statt. Wo genau, stünde noch nicht fest, angedacht sei vielleicht vor dem Landtag. Der Ort soll rechtzeitig über Facebook bekannt gegeben werden, wie Fanselow sagt. Wichtig ist jedoch: Das Gedenken soll nicht zu einer Versammlung ausarten. Abstände müssen eingehalten, Mund-und-Nasen-Bedeckungen aufgesetzt werden.

Unermüdlich: Gisbert Fanselow kämpft mit dem Wind. Quelle: Varvara Smirnova

An diesem Sonntagnachmittag laufen zwar einige Menschen über den Alten Markt, doch Kerzen haben sie nicht dabei. Gisbert Fanselow und Manfred Stede bleiben allein. Nach einer Dreiviertelstunde und geduldigem, wiederholten Anzünden der Kerzen, brechen sie wieder auf. Immerhin eine brennende Kerze leuchtet noch zum Abschied.

Von Sarah Kugler