Am Wochenende feierte Deutschlands berühmtester Fashion-Export Heidi Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz ein rauschendes Fest auf der Insel Capri. Zu den handverlesenen Gästen gehörte Klum-Vertrauter Wolfgang Joop. Der MAZ verriet der Star-Designer aus Potsdam, was ihn an der Feier besonders berührte.