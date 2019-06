Potsdam

Mehrere Radfahrer waren laut Angaben der Polizei am Freitag und am Donnerstag in Potsdam und im Umland in Unfällen verwickelt: Ein 68-Jähriger verletzte sich am Freitagmorgen am Kopf bei einem Zusammenstoß mit einem Ford. Später stießen in der Alleestraße ein Kia und ein Radler (35) zusammen. Er verletzte sich leicht.

Kind kippt mit dem Rad um

Dann stürzte ein Kind mit seinem Rad auf der Freundschaftsinsel. Zwei Radler kollidierten in der Heinrich-Mann-Allee. Zwei Radler prallten in der Berliner Straße/Ecke Nuthestraße aufeinander – eine 26-Jährige erlitt dabei eine Kopfverletzung. Am Donnerstagnachmittag verletzte sich eine Radlerin (56) leicht bei einem Zusammenstoß mit einem Renault in der Kaiser-Friedrich-Straße.

Frau stürzt im Kreisverkehr in Stahnsdorf

In Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) wurde am Donnerstagnachmittag eine Radfahrerin leicht verletzt – im Kreisverkehr Potsdamer Damm kam es zu einem Unfall mit einem Pkw.

Von MAZonline