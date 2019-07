Brandenburger Vorstadt

Ein roter Mazda mit dem Kennzeichen P-MG 152 wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag gestohlen. Er war in der Straße Am Kiewitt geparkt. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. Beamte stoppten zwei Männer auf der Autobahn mit dem Auto. Die beiden Polen wurden vorläufig festgenommen. Insgesamt fünf Auto-Diebstähle gab es laut Polizei seit Freitag in Potsdam und Umgebung. Es handelte es sich um zwei Volkswagen und drei Mazda.

Von MAZonline